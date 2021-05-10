蔡侑霖專欄／一個人過太久，有人靠近就認真暈船！自尊不允許你反覆交付他人，然後只得傷心！

工作忙碌之餘，你總會和幾個朋友會在下班後相約至餐酒館、酒吧，或其他可以小酌、談天的場所，卸下平日上班戴上的面具，犒賞、慰勞自己辛苦工作了一週。當然，適度的酒精與音樂可以讓人徹底放鬆、釋放壓力，但過度的放縱，只會讓人身處不切實際的虛幻之中，影響判斷及思考。

我的好友Amy身材姣好、思想活躍，在一間知名廣告公司當高階主管。白天的工作中，能言善道、思緒清晰的她深受客戶青睞，使命必達的她全然讓人放心。近三十五歲的她前景看好，嚮往的是一段值得以婚姻為前提的穩定感情，認定婚姻關係可讓她脫下「工作狂」、「女魔頭」的頭銜，有望轉變凡事以家庭為重、身分單純的家庭主婦。有一天，她邀請朋友們於工作下班後的週五夜晚來夜店為她慶生，她內心也盼望能在伸手不見五指的的夜店舞池中，找個人好好談心，若能順道帶回一個男朋友、談起結婚的人生計畫，就是順水推舟般的美事一件吧？

生日派對後，她天天對著手機傻笑，工作的衝勁不復以往，甚至搞砸幾個大案子。老闆給她降薪又降職的處分，但她一心認為接下來的她會走入婚姻，工作已不再是人生首要的重心。然而，身旁朋友好言相勸，要「當局者迷」的她振作起來，不要被突如其來的「陌生人」打亂原先日常節奏。最終，花言巧語的「陌生人」露出狐狸尾巴， 她被騙了近四十萬，幹練且精明的她落得狼狽不堪，只剩下悔不當初的自恨。

酒色財氣般的紫醉金迷，暈船後的現實：太快了，幸福未必會來！

因寂寞而開始的戀情，大多以尷尬、無奈終結。聲色娛樂場合中尋求戀情，你可能只是被對手指教一番，人生的課題又教會你另一件事。以樂子及夜生活為號召的場所，總會遇見來自四面八方的牛鬼蛇神，陌生人的背景和居心難以窺視。尋求刺激及新鮮感的地方，不要期待能覓得好朋友，甚至是真命天子。若碰到能「逢場作戲」的酒肉朋友、「各取所需」的床上玩伴，也得在曲終人散後回歸日常節奏，太陽升起仍得為五斗米折腰。

帶著粉紅泡泡的夢幻難以被日常承接，只得打亂你對現實的想像。對於突來的新事物，人總是會燃起「新奇」、「看見未來」的期待，但請務必理性思考提醒自己：動心的感情本來就是跳脫日常的美好，但千萬別讓情感上的嚮往破壞自己的原則，甚至影響工作與人生排序。新鮮的感情與日常節奏有了衝突，有時換來的並非浪漫故事，而是成長的機會成本，代價是混亂的生活步調。

你會委屈嗎？關係若因孤單開始，也會以寂寞完結

從單獨一人到兩個人，心境轉換及生活習慣有必然的轉變，新生活已然發生。關係的穩定建立之前，總得反覆地交集及測試，花時間相處及對話，這才足以讓戀愛的人獲得踏實的安全感。進入關係的過程中，就是要隨時隨地擺置且調整重心，千萬別被不理性地「趕鴨子上架」，以真切的相處和情感投入，不然只會再次換得對情感的失望，放生愛情。

第一次見面，萍水相逢的我們，有時候真的不必交心

結識朋友之處若在燈紅酒綠的娛樂場所，就讓讓自己保有一個「過客」的心態。在一個虛實分明，卻也虛實不分的社群時代，或許在工作場合真誠談心已不是主流，但也不必追求在萍水相逢的場合尋得可真實對話的關係。沒有人想在此談論人生大道理，頂多抱怨時事如何不順心、對老闆及同事的怨懟，那些都是不願面對現實的牢騷。結交新朋友很好，但不必掏心掏肺。你有身為大人的自尊，而自尊不允許你一次一次地交付自己，然後又再次傷心。

關係的大風吹就像搶椅子遊戲似的，靜止後沒位置搶到就請大方地離開

年歲越大，身邊留得住的人越來越少。不說誰是誰非，該明白的、該取捨的，就是一堂必修情感課程。最初相識的意義，在一個階段後得到驗證，對方可能走遠，我們也可能先行離開。過程中，我們反覆學習「離別」，直到後來的自處泰然。

情感當然得費心維繫，但也得秉持順其自然的原則，不勉強、不委屈。過去，曾經合得來的好友，突然貌合神離，他人的解讀可能是背叛與傷害，年輕時我們可能不肯說，後來的我們，也可能只是笑意帶過，不必解釋。

小時候的椅子遊戲，我們配合主導者及音樂的指示，意身旁的座位及競敵，在音樂結束後，奮不顧身地搶取屬於自己的座位，在預備與暫停的轉折中，椅子越來越少，參與者逐漸遞減。為了人生目標努力前進時，我們總會和他人產生碰撞，過程中也不時因身分轉換而修改三觀，人與人之間關係也成為取捨的項目。

以前，我們都曾委屈討好，懇求對方的情感不要變質，盼望自己不要被拋下。怕自己「被兵變」的小情小愛中，原來很多事不是努力來的。長成大人後，接受友誼的仔細選擇，你淘汰別人、別人也會拋下作為朋友的你。或許一開始是話不投機半句多，逐漸醞釀成難以對話的尷尬，最終是彼此也不必假裝的冷漠及淡然。

把握今日的感情，已過期、變質的關係無須急切或強求了。若是彼此都明白這段情誼已不再續約，心平氣和、微笑點頭，平和地揮別過去，記得當下微笑，記下作為最美的回憶。

延伸閱讀：蔡侑霖《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》首本重磅新書

誠品線上 http://bit.ly/38JwkR8