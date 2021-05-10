吃醋就是控制狂？放下女人眼中的「不大氣」　鄧惠文：男人也有可愛的自尊

《鄧一個人咖啡》主持人鄧惠文醫師7日找來作家H討論如何與「悶葫蘆」伴侶溝通、相處，希望大家能嘗試找出對方「悶」的背後原因。作家H認為男人想要抒發情緒的慾望，已經被傳統觀念給框架；鄧醫師提醒，男人內心都有他「可愛的自尊」。

當另一半忽略自己內心「悶」的原因、強逼著要溝通，甚至直接把沉默解讀為強勢，被懷疑不夠愛他時，心中的自卑、過往的傷疤很容易被揭開，所以才選擇獨自檢視傷口，鄧醫師、作家H都認為同理、互相照顧並且尊重雙方的情緒，摸清對方的底，才不會讓彼此都受傷。

「我受傷了」是許多男人難以說出口的脆弱，在傳統價值觀裡，女人愛吃醋似乎已成為常態，若反過來換成今天男人吃醋，就可能會被女方視為小心眼、不大氣，「你因為這樣一件事情就要吃醋啊！」男人一聽，可能會下意識掩飾自己的不安感，甚至認為自尊被踐踏。節目中鄧醫師與作家H都建議「當對方自尊心受傷，就不要強迫對方承認不高興」，引來粉絲按讚畫重點，不少網友也留言表示對節目的討論相當有共鳴。

更有粉絲寫下留言「老公說他常常要熱臉貼我的冷屁股，因為我會變悶葫蘆」，聽完節目後才了解自己是內傾而老公是外傾。該粉絲與大家分享，他跟老公溝通之後達成協議，自己在悶起來的時候，會先告訴老公我大概要悶多久，平復心情之後再跟他說為什麼不開心，希望我們的內外可以互相靠近，取得平衡。

鄧醫師與H表示，這些根深蒂固在大家心中「女人吃醋沒什麼」、「男人有什麼好吃醋」等說法，讓男人在談感情時，自認必須帶上「強大的安全感」，以符合社會期待，只要他們對世俗價值觀的「小事」掛心、在意，或是稍微表露內心的小劇場，就可能會被當作是「控制狂」，甚至在無形中成為一種壓力，作家H認為不管男人或女人都應該要對等，鄧醫師則提醒，男人們「可愛的自尊」、脆弱面也是渴望被理解的。