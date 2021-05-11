新書出版之後，我陸續收到許多不同你寫來的訊息或信件，首先感謝大家如此看得起我，願意跟我分享感情中所發生的事情，不過也由於我並不在關係當中，很難給出什麼確切的建議，大部分的狀況下，我都會轉介求助者到其他的諮商管道。

一直以來這樣做，似乎也沒什麼問題，不過前幾天我突然意識到了一件事情——並不是每一個人，都有資源可以去預約諮商。於是我開始在想，在我的位置，還可以做一點什麼呢？

當你想改變對方但是對方不願意

我開始整理大家的問題，試圖從很多元的問題當中找到一些共同點，看能不能夠提供一些我所知道的方向，結果我發現有一種問題經常出現，就是：「我想要改變我的伴侶、幫助我的伴侶，可是他死性不改，我說什麼都沒用，他痛苦、他這樣的狀況甚至影響我們的關係，我也覺得辛苦，該怎麼辦？」

這些朋友很可能談到伴侶是逃避或者是焦慮依戀、從小受到家人的原生家庭影響、過去有過被霸凌的經驗、或者目前罹患身心疾患，長期有負面的想法和言語等等。寫信來的人都是好人，都很想要幫助自己的伴侶，但同時也覺得不論怎麼幫忙，好像都不會有什麼改變，很無力。這的確是很不容易的事情，當我正思考這件事情的時候，突然想起多年前我和一位前輩討論過類似的內容，細節我已經不記得了，但是大意似乎是——

1、許多人藉由把目光放在伴侶的議題身上，來忽略自己身上本來就有的議題。

2、關係中的改變有許多種方法，其中一個是對方發現自己的問題並且有所改變，另外一個是改變看這件事情的觀點，使得原來的問題不再是問題⋯⋯還有很多不同的方法，「對方的改變」不一定是唯一的解答。

3、關係的變化並不會空穴來風，有些時候伴侶呈現出來的樣子可能也和自己對待他的方式有關，或許可以去思考的是，他從什麼時候開始變成這個樣子？在他變成這個樣子之前，你做了一些什麼？

雖然是這樣講，但看到對方和自己希望的方式不一樣，還是會覺得不舒服。那該怎麼辦呢？這裡我想要提供幾個或許不一定有幫助，但是可以讓你有不同的思考方向的一些觀點。

讓關係轉動的三個方法

首先，我經常說，我們會愛上的人往往是自己的陰影，換句話說，對方身上往往有一個特殊的部分，這個部分可能是你所討厭的、不能夠接受的，但另外一方面，也很可能是你所沒有的、很吸引你的部分。舉例來說，你很討厭對方做事情觀前不顧後、大而化之、你覺得很煩躁、覺得奇怪，他為什麼不能夠想清楚之後再做⋯⋯可是你也可以思考一件事情，當初你為什麼會喜歡上做事這麼大手大腳的他呢？是不是看到他身上有一種勇敢是你從來不敢去嘗試的？只是這個勇敢的部分，到後來因為和你差太多了，讓你覺得和你不合？

從這個觀點來看，那些你所討厭的對方身上的部分，或許剛好一開始是讓你很喜歡的部分，只是隨著時間，這個部分慢慢擴大、變成你無法掌控的樣子。在這裡也反映出重要的一件事情是，會不會對你來說，「掌控關係」是一個讓你覺得安穩的方法？不論他按照你的方式去做、調整他的行為和語言，或者是他聽你的話、做出一些改變，都會讓你覺得比較「安心」？又是什麼讓你在感情當中需要這些掌控感呢？

再來，其實有一種方式可以讓對方有所改變，就是「做和過去的你所做的事情不一樣的事」。過往你嘗試過的方式可能有用，可能沒有用，但目前形成了某一種僵局，導致兩人之間進退維谷，解開僵局的方法，就是「停止你正在做的事情」。如果這段時間你企圖改變他，那麼可以嘗試看看「放棄改變他」，如果這些日子你總是對他的某些事情感到很焦慮、很在意，試著「不要再把目光放在他身上」。只要你願意堅持一段時間，這段關係就會開始產生改變，因為對方一定也會覺得很奇怪：你怎麼跟之前的你不太一樣了？

最後，還有一種方法是：接納眼前的他，然後把目光望向「這段關係不錯的地方」。你可以換個角度想想看，如果你是他，你會希望怎麼樣被愛？是一個不斷挑剔、不斷覺得自己不好的伴侶，還是一個「接納你就是不夠好」的伴侶？如果關係目前很難有太多的改變，不如就接受關係的現狀，並且看到兩個人幸福快樂的部分，你會變得輕鬆許多。

在感情裡面我們經常會遇到一種弔詭，就是希望對方和自己互補，但是又害怕他和自己有太多的不同。互補的部分會讓我們不斷看到新鮮的東西、不一樣的自己，但是如果這個差異越來越大，也會讓我們有所擔心、甚至害怕危及到這段關係。在這樣一種時候，練習去思考「在一段關係裡面我想要怎樣被對待」就變得很重要了。

在一段溫柔的關係裡，能夠看見彼此並沒有那麼好，但還是依然珍惜目前擁有得好，或許那些一直找不到出口的苦惱，會因為這樣的看見而獲得解藥。

海苔熊