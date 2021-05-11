單身、未婚的大齡女子都飢渴難耐？談談「剩女歧視」

這段時間突然出現「阿姨，我不想努力了」的流行語，年輕的男生說出「阿姨，我不想努力了」，然後有錢富婆們拿出名車房產，只為了換取小鮮肉叫一聲親愛的。感覺上這些富婆好像飢渴很久了，只要有個年輕力壯的小伙子願意，她們就願意掏出大把大把金錢包養，潛台詞則是：「大齡女性除非拿錢出來，否則沒有男人願意跟她在一起」。「阿姨」梗圖集合了下列的概念

1、阿姨有錢，而且大方

2、阿姨挺不挑，只要年輕力壯就可以（暗示阿姨性飢渴）

3、不需要努力提升個人修為，只要放棄無謂的男性自尊，就可以被包養

當我用Google圖片搜尋「阿姨」兩字，出現的是以下的搜尋結果，大致上就是延續以上三點。

同樣是過了保鮮期，我們來看看社會對大叔的形象，當同樣用Google搜尋「大叔」兩字，出現的是一堆韓星，可見「大叔」兩字不但沒有貶低意思，還暗含稱讚意味。

大叔形象大致也包含三點概念

1、帥氣、成熟、多金

2、體貼、溫柔、會照顧人

3、見多識廣，閱歷豐富

其實，在阿姨不想努力這句話流行之前，早就有不乏針對大齡女性的歧視：例如三十如狼、四十如虎、五十坐地能吸土、六十隔牆吸老鼠（捕鼠達人4ni？！），好像每個中高齡女性都情慾難耐，但是反觀有錢的老男人養情婦早已不足為奇，倒是沒聽過幾個有錢老女人養情夫的，之前有個許純美，結果成了笑柄，如果許純美是男人，還會有綜藝價值嗎？不會，包養年輕女子，有什麼稀奇？

幾十年過去，電腦從dos進化到win10，手機從大哥大到iPhone，唯有對大齡女性的歧視萬年不變，中年女性若不是為家庭犧牲奉獻的聖母，就是飢渴的阿姨，管妳學識再高、再有才華，甚至保養再好，還是不如同齡的男性吃香。當45歲的未婚男人還在找25歲的妹妹約會時，45歲的未婚女人已經被放上過期品的標籤，如果有男人找上門，不是找第二春，就是他不想努力了（還未必是年輕人），朋友參加過婚友社，原來38歲的女性已經是婚姻市場的滯銷商品，婚友社顧問說：不論男人幾歲，首先要求的永遠是30歲以下以及外表身材，至於學歷、月薪都不是很重要，博士醫生娶高職畢業小妹妹的，比比皆是。

所以當男人拿「倫家是女森」來批判年輕女性拜金、眼光高、公主病的時候，其實站在女性的立場這是非常正常的考量，既然男人把女人當作保鮮期短暫的即期商品，那麼女人當然要趁新鮮的時候將自己高價出售，謀取利益最大化，這是很正常的商業邏輯。

講難聽一點，如果有位女性年輕時把寶貴光陰都拿來創業打拚，拚到50歲終於成為了成功的事業，有了自己的兩套房子、一套店面，有了時間談感情，卻發現自己在婚配市場乏人問津，居然要靠著一輩子打拚的成就來金金換雞雞（請饒恕我的不雅），而且給錢就算了還得先被嘲笑一番，要是我，也寧願趁年輕的時候待價而沽，反正拿錢要被酸、給錢也要被酸，倒不如實惠一點。

也許，當什麼時候社會不再商品化女性時，女人也能學會不再物化自己，也許有天我們能學會一個人的價值不在於各種數字，也許吧。

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