婚姻的選擇其實很真實／你不一定會跟最愛的人結婚

談戀愛時你可以認識沒多久就決定交往，跟著感覺走，喜歡就在一起，可相處之後發現有很多不適合的地方，也可以草率的分手，完全不用思考什麼。然而結婚牽涉到兩個家庭，即使婚後發現不適合，離婚也要考慮很多因素，無法像從前那樣，不合就離、不合就走，所以婚姻的選擇就變得很重要了！

結婚生子都是人生中重大的決定，選擇誰來作為你一生的伴侶，是步入婚姻前應該考量的。婚姻的選擇其實很真實，因為婚前你列再多的條件、你預設自己想要的結婚對象，遇到選擇的那一刻，這些條件往往都不是你考量的重點了！

男人雖然會看外表，但不見得會娶最漂亮的女人結婚，因為美貌只有一時，內在才能真正相處一輩子。

如果娶個漂亮但不能夠一起分享生活的女人回家，即使再漂亮的美女，久了也會看膩，婚後生活是需要24小時相處，再美的女人也會吃喝拉撒，真正能夠相處久的，也只有內在涵養以及能夠和男人有共同興趣的女人才能相處得久！

畢竟，「家庭的維持不是只有漂亮就可以經營的」。

婚後有了小孩，很多方面都必須要考量，像是誰照顧小孩？兩人雙薪家庭？一人外出工作、一人照顧家庭？很多瑣事都需要安排和規劃，男人不會喜歡一個只有外表而沒有腦袋的女人，女友和老婆的選擇是不同的！

女人雖然很重視感覺，但不一定會嫁給她最愛的男人，畢竟，家庭的一切是要兩個人共同分擔的。

我曾經在打工的時候遇到一個打扮時髦，說話溫柔的女生，她來幫老公買衣服，她和我聊以前的感情，和前男友在一起十六年，但男友一直劈腿，她以為她自己可以改變對方，直到最後她受不了了！分手後她遇到現在的老公，她說老公雖然沒有長得很好看，但是對她很好！

女人還是要選擇會疼自己的男人結婚，她說婚後她才明白，原來有一個愛你的男人在你身邊，這就是安全感！

像她老公就會下班後幫忙照顧小孩，周末一起帶孩子出門，大事小事老公都肯一起幫忙，和以前的生活差很多，她幸福的笑容讓我覺得她過得很快樂！

如果你嫁給了你最愛的男人，就會容易發生，男人無法理解一個懷孕的女人會如何辛苦？你在辛苦照顧小孩的時候，對方在玩手機、只顧自己，餵奶有多麼累，晚上要爬起床很多次，男人都在旁邊呼呼大睡，這個男人只顧著自己，卻忘了身邊女人的痛！

這個男人也不知道如何照顧身邊的人，更不曉得一個家庭該如何互相扶持。所以，到了最後女人還是會選擇一個對她最好的人結婚，因為婚姻和戀愛不同，不能隨時喊分手。

曾看過一篇文章裡面說了：所有研究「幸福」和「不幸福」的婚姻，快樂的差別，都是取決於選擇的對象，所以選擇一個對的伴侶才是最重要的事！

一個人的人生到最後，拚得不是事業多輝煌，而是你的家庭幸福美滿。

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