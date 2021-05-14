如何維持感情再升溫？鄧惠文點破「戀愛盲點」：給足安全感、產生親密感

《鄧一個人咖啡》今（14日）播出的節目中，整理出了「三大感情的癥結點」，這些問題不外乎都是跟「如何跟另一半相處」、「維持感情」有關，鄧醫師在節目中點出了幾個談戀愛時會出現的的「盲點」，只要能掌握好這些小秘訣，一定能讓感情達到升溫的效果！

在遇到一個不錯的對象後，很多人會開始煩惱，到底要跟對方聊什麼才會達到加分的效果？瑪那熊點出一個重要的關鍵：講一點點故事和資訊，引發對方好奇，再留一點空間給對方，讓對方對你產生興趣，引發跟你之間的互動關係。

當雙方的關係進展得不錯後，千萬不要直接跟對方表白，「約會顧問」瑪那熊強調必須要製造曖昧的情愫，可以創造只有你們懂的話語、暱稱，但切記，不要噁心更不要輕浮。

當有了曖昧的基礎後，最重要的就是怎麼「聊到心裡去」？鄧醫師揭露，可以透過訴說自己心裡比較珍貴、比較隱密的事情，或者分享你未來的目標、夢想，讓對方認識你的另一面，達到進階感情的效果。另一方面，當雙方愈聊愈深後，就能夠評估對方到底適不適合你？

很多人在跟另一半相處時，常常會遇到「真的管好多」、「可以給我一點空間嗎？」的情況發生，鄧醫師認為感情的問題其實都是環環相扣。從最根本的角度來看，瘋狂的控制行為來自於自身的安全感不夠，這時另一半要去思考的一件事是，自己有給足對方安全感嗎？

欣西亞在這邊提出一個維持雙方感情的方法：當男女在經營感情、和對方相處時，一定要把對方當成你們相愛的第一天的樣子，絕對不能忘記那一天！你們第一天認識時，你會為了想取悅這個人，所以大部分他提出的要求你都不會拒絕，簡單來說就是莫忘初心。

「對方是不是不愛我了？怎麼變得比較冷淡？」這也是在感情中常出現的矛盾，感覺好像時間久了跟另一半的生活變得跟一開始不一樣，少了激情的感覺，對愛情的共識也變得不太像，而鄧醫師用一句話點破這些想法：「你是不是只想要對方以你為中心？」

兩個人在一起很重要的一件事是，「不要用形式去相處、綁架愛情」，維持特定的相處形式並不表示感情一定會好，「心意相通」、了解對方的需要才是重要的，因此鄧醫師也特別強調，在相處的過程一定要突破「形式」，讓感情好的重點是互相有心意、能夠讀懂對方的需要。

無論你是剛與對方認識不久，還是跟另一半在一很久了，真的去了解自己與另一半的性格、人格也是相處一門很重要的學問，不同性格的人想要被愛的方式，以及對方想愛你的方式都不同，知道自己想要的是什麼，了解對方性格，才能明白自己和對方內心的所求，真正讓人產生親密感的，是自己的目標能被了解。