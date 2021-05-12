「默默」付出卻換來不懂珍惜？愛就是要表達讓對方知道！

有沒有聽過情侶夫妻吵架時的對話？老婆可能對老公說：「你都不知道我每天要花多少時間打理家務，你知道為了帶小孩我犧牲了好多興趣Blablabla⋯⋯」老公可能對老婆說：「妳都不知道我一天要在公司開多少會？我老闆有多難搞？上個月為了全家大小出去玩和小孩的學費，我有多努力才拿到業績獎金……」弔詭的是，平常的付出大家不習慣說出來，對方也沒反應和感謝，但吵架的時候就通通出爐變成了抱怨。你知道嗎？沒有人逼你「默默」付出耶！

無論是職場或情場，我認為只要自己心安理得，沒有什麼付出是怕別人知道的。當然我們不必爭功諉過，但是你千萬別以為所有的老闆或伴侶都看得出來、感受得到你做了什麼好事。我以前在職場的習慣是把工作做完後，主動向主管報告進度，有成效就順便報告。成為全職作家以後，我有機會遇到各種商務邀約，有時候廠商不見得規定活動後要在社群分享，但如果我有分享時，我也會主動將連結回覆給邀約我的窗口。既然我用心做了這件事，我沒必要默默等待某天被發現。

兩性相處也是一樣的，例如有一天我幫伴侶清潔了他茶杯裡的茶垢，我會故意問他：「你沒發現你的茶杯有點不太一樣嗎？」也許你覺得小事不足掛齒，但說實在的，生活裡也沒有太多了不起的大事。不過，在提醒對方我們有所付出時，語氣應該是溫柔的，不然聽起來就變成威脅或向對方索求回報了。

有時候我們會覺得付出被別人辜負、對方一點感恩都沒有，但也只會自己生悶氣不開心。如果有些人就是完全不懂感恩，早點離開這段關係或許更好。但有些人則是遲鈍了點，對你的付出不知不覺，這時候就可以適時提點對方。最常見但也最不應該發生的狀況是，你掏心掏肺都只默默進行，導致對方不痛不癢不懂珍惜，最後棄你而去時，才細數你在感情裡的豐功偉業想挽回，對方已聽不進去。

我跑了好幾間店才買到妳要的東西；我花了好幾個小時終於幫你解決了難題；我存了幾個月的薪水買這個禮物給你；我上網研究了十幾份食譜，做出這桌料理。適切地讓對方知道你的付出，並非為了要求回報，而是讓被妥善對待的感受更具體化，兩性關係不可能一整天都在心動的，至少有感動也能維持下去呀！不要再默默付出又深感委屈了，我們也可以付出得很瀟灑、很霸氣、很理直氣壯！

到這裡找艾姬……

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