彭孟嫻／想離婚，需要做到的「離婚評估」，妳不可不知！

彭孟嫻Jessica Peng 給妳的婚姻觀點：

君子報仇三年不晚，十年也不晚。對付控制狂的男人與控制狂的公婆，最好的解藥就是「不要被控制。男人成為「媽寶」與「爹寶」，只是他幼稚與脆弱的行為，男人那樣的脆弱常常會以「控制」和「唱反調」來呈現，但是，這樣都不是妳可以意氣用事離婚的依據，因為要離婚必須要經過「深思熟慮」，必且要已經完成「盡力努力」，這樣才可以離婚。除此之外，如果妳要離婚，還是要經過妳對妳婚姻的「離婚評估」。

讀者問題：

我與我的先生是結婚五年，他是我大學的學長。我們兩個在我大學畢業的那個暑假結婚。這婚姻五年來，每當我遇到「好」的事情，他都一定要用「壞」的事情來打擊我的感覺。我大學畢業典禮，他說他要來參加，但是，在我的畢業典禮前一個晚上卻說他隔天公司派他拜訪客戶。我很生氣，掛了電話，他才說他隔天早上會跟公司請假。其實我知道他的工作時間可以自由安排。

我生孩子的時候，孩子出生是在晚上，他在孩子出生後，竟然把我一個人丟在醫院，然後跟他的父母回家吃飯，而且我公公婆婆也沒有準備任何食物給我，我很驚訝我公公婆婆竟然叫我先生不需要在我生產後留在醫院陪我，孩子在出生後的十分鐘，他就去他的父母家吃完飯。之後當晚也沒有回醫院看我，更沒有帶任何食物來給我。

我當時流著眼淚，護士看到，一直告訴我剛生完孩子不要哭泣，但是我當時實在是很難過，到現在我都忘不了。我不懂為什麼越是重要的事情，我的先生越是要留給我不好的記憶。老師，這樣的事情一直持續發生，最近我被公司提升為小主管，本來他說要外出慶祝，但是他與我帶著我們的孩子外出，開了幾分鐘路程之後，竟然把車掉頭回家，理由就是孩子會累，但是那時候才晚上七點，孩子也還很有精神。老師，我最近很想離婚，我自己也有經濟獨立的能力，我只是看孩子才三歲多，我不知道離婚是對的決定，還是錯的決定。

彭孟嫻Jessica Peng 給妳與『姊妹淘』的婚姻觀點：

看到這樣的信件，我的心真的覺得很替妳難過，因為這樣的事情看起來事小，但是唯有處在婚姻中的人，才可以理解到這樣的事情，對婚姻的殺傷力有多大。因為，大多數的女人在婚姻中都可以吃苦，只要自己的先生能夠多關心、多體貼就可以。但是，很多婚姻相處能力不好的男人，總是會在妻子重要事情來臨的時候，故意冷落，或者故意唱反調。男人這樣的唱反調，其實就是意味著男人是弱小的，因為內心強大的男人，不會故意和女人唱反調。

其實，女人要的不只是在重要節日儀式感的慶祝與浪漫，而是希望先生能夠「關心自己」，尤其在妳生產的那一天，妳提到妳先生在妳生下孩子後的十分鐘，竟然跟他父母離開，而且當晚也沒有再回醫院看妳，對於這樣的問題，不只是妳先生「不成熟」、「媽寶」、「爹寶」，甚至可以由此看出他的個性「控制狂」、「虐待狂」。男人這樣的不關心，其實也是一種變相的控制行為，因為那樣的脆弱男人，要讓妳在婚姻中知道誰才是作主的人。

對於這樣的男人，妳有想離婚的念頭，任何人都可以理解。因為一個男人會故意在生活中「唱反調」，就是想要證明他的重要。但是，那樣具有控制狂的男人，在想要證明他的能力與存在感的當下，就是顯示他的沒有用。因為一個男人能夠毫無顧忌地傷害自己的妻子，在我眼中看來，那樣的男人就是「沒有用」的男人。

很抱歉用了這麼重的形容詞，因為一個男人就算事業成功，如果在生活上不尊重自己的妻子，那麼那樣的男人等於在婚姻中「沒有用」。妳在生孩子時候，妳先生把你丟在醫院，跟著他父母回去，而且他與他父母也沒有帶東西給妳吃。這樣的情境，只要妳還跟妳先生在一起，就會偶而想起。

這個時候，我不會告訴妳原諒對方，因為「原諒」兩個字說起來很簡單，做起來很難。我只要妳現在，在妳的生活中好好活出讓妳自己也會喜歡的日子。也就是妳要在生活中訓練自己，沒有男人，妳也可以好好的生活。這樣如果妳與妳先生婚姻相處惡化，妳如果想離婚，就不用擔心退路，因為妳的身心靈均獨立。但是，目前妳們結婚才五年，如果妳的心中還不是太厭惡妳的先生，那麼妳好好地活出妳喜歡的生活，也能夠讓妳對妳先生的討厭減低。

我相信妳是一個很獨立的女人，而且妳提到妳的經濟獨立，並且提到妳「想離婚」。

但是，妳一定要記得，要離婚的話，不要只有把重點放在這些負面的事件，而是要把婚姻中所有的「好」事，與所有的「壞」事，一起評估。這樣才不會忽略對方的好。我總是強調，我不會建議讀者離婚，但是也不會阻止讀者離婚，因為那是妳的人生，但是，要離婚，一定不能意氣用事，一定要是經過長時間的深思熟慮。

在妳評估妳先生的過程中，關於妳先生這種喜歡「貶低人」的類型，妳很難用溝通改變他，我相信妳已經試過很長時間的溝通而無效果，才會寫email 來問我。在此我提供一點妳可以評估妳婚姻是否到到無法挽救的離婚狀況：

1.評估婚姻去留的「離婚主要評估項目」與「離婚次要評估項目」：

關於妳的婚姻要不要離婚的問題，妳可以把婚姻中的各種事情，分門別類地列出「項目」，然後評估。例如：妳先生是否有做到顧家？妳先生是否有有外遇？妳先生是否有賺錢拿回家？妳先生是否有協助照顧孩子？妳是否在妳生病時有照顧妳？這些都要列為「離婚主要評估項目」。

至於妳的公公婆婆對妳好不好，這樣的婆媳問題，妳可以用把妳公公婆婆對妳的傷害列出：妳公公婆婆傷害妳的「事件內容」、「發生頻率」、「對妳內在心理傷害程度」等，這些都是「離婚次要評估項目」。因為每一個媳婦對公公婆婆的忍受度不同。同樣是公公婆婆欺負媳婦，不同的媳婦就會有不同的反應。如果妳真的受不了，其實離婚也是可以考慮的解決方法。但是，不要忘記有孩子的婚姻，離婚完還是會遇到前夫與前公公還有前婆婆。所以，這樣的紛爭可能在離婚後仍然有部分會持續。因此，我才把公婆的問題放在離婚考量的次要，雖然我深深地了解公婆欺負媳婦，會造成媳婦心中很大的痛苦。

在此，妳如果想離婚，妳就要好好的想一項上述「離婚評估」的事項，那樣的事項列出看起來沒有幾句，但是妳自己想起來，一定有許多的細節與內容。

想要離婚的「婚姻評估」重點，還是要放在妳與妳的先生的婚姻品質為「主要評估」。至於妳的公公婆婆的事情，可以當成離婚的「次要評估」。除非妳是一個容易被婆媳問題影響的女人，那麼妳要把婆媳問題當成主要評估也可以，因為婚姻的去留的主宰權是「妳」！

2.對付控制狂的男人與控制狂的公婆，最好的解藥就是「不要被控制」

面對在生活中對妳不好的公公婆婆，妳一定要過得比妳的公公婆婆好，這樣就算妳的公公婆婆持續欺負妳，妳也會因為妳自己過得好，而減少被妳公公婆婆影響妳的生活。

那麼妳要如何做到對自己好呢？尤其妳的配偶是「控制狂」和「媽寶與爹寶」型的男人？

要對自己好，不是要妳把錢花在買奢持品，那樣不是叫做對妳自己好。真正的對自己好，是要妳在生活中面對負面事件，以更多生活中的「快樂事件」來取代。這樣妳就不會一直覺的生活中被對方控制。因為妳提到：每當妳遇到「好」的事情，妳的先生一定要用「壞」的事情來打擊妳的感覺。

所以，妳要破除妳先生希望看到妳越來越不好的情緒，妳就要做到對妳自己好，就要讓妳的「感覺好」！因為情緒其實可以掌握在妳自己的「心」上。

最簡單的方式就是不要把心思放在妳先生身上，更不要把心思放在妳公公婆婆。

不要在乎是否有人會責備妳對妳先生與公婆的方式，因為對妳不好的人，妳完全不需要繼續委屈妳自己。如果妳完全成為一個在妳先生與公公婆婆面前，總是需要妳先成為釋出善意的那一個，那麼我勸妳就此停住。因為妳要對妳先生或公婆好的前提是，妳的先生與妳的公公婆婆要持續對妳好。

現在妳要改變方針，也就是把所有的關注，都放在妳與孩子身上。我不會建議妳以德報怨，因為我看過太多離婚的案例，以德報怨根本沒有效果。

因此我還是建議妳：要把妳的精神用在妳自己身上，因為把精神用在那些想操控妳的人的身上，最後妳只會傷痕累累。要知道，生活不要把自己過得如此狼狽，不要讓妳自己為了那些傷害妳的人流眼淚。對付控制狂的人，最好的解藥就是「不要被控制」，也就是專注在對自己好。

3 君子報仇三年不晚，十年也不晚（增加婚姻籌碼與離婚籌碼）：

對於媽寶型的男人，妳需要做的是先對自己好。要記得「君子報仇三年不晚」，其實君子報仇十年也不晚。

如果妳現在孩子才三歲多，離婚的結果就是：還要在離婚後，繼續面對前夫與前公公婆婆！因為妳在離婚後，妳的配偶仍然有見面自己孩子的權利。

如果妳經過「離婚評估」之後，覺得婚姻還可以繼續，那麼妳就要開始籌備讓自己的「增加婚姻籌碼」，這樣的婚姻籌碼，其實也是等於「增加離婚籌碼」。

因為控制狂的先生與控制狂的公公婆婆，會專門欺負好欺負的媳婦。所以，當妳在婚姻中的能力變強，對方也比較不敢欺負妳。

要報仇，妳需要先有能力。所以先養精蓄銳，把自己的賺錢能力加強，最好加上多樣的專業能力，這樣的話，妳在與妳先生的對話才能有份量。

至於妳先生看到妳升遷成為小主管，就生氣，而且還從本來要外出慶祝，之後打道回府。這樣的情形妳就更需要在妳的工作中好好發展。因為，這樣才能夠讓妳在婚姻中更有底氣。如果妳先生是一個體貼妳以及支持妳的人，如果他的收入好，妳要當家庭主婦也可以。但是，妳面對一個「控制狂」的丈夫，妳一定不可以當家庭主婦，妳只能咬牙在職場努力。因為那種控制狂的人，不會感謝妳的付出。

在此我要特別強調，此文只有針對丈夫是「控制狂」的婚姻，才做出的建議。如果婚姻當中沒有控制狂配偶，那就要相敬如賓，和和美美。以我看眾多離婚案例，控制狂的丈夫是絕對不可以還唯唯諾諾的配合，那會把妳自己的自尊全毀。這樣的意思不是要妳對妳的控制狂丈夫大聲，那樣會讓情況更糟，因為那就等於控制狂成功控制了妳。

要記得控制狂丈夫就是妳生活的毒素，當中最好的解藥就是妳絕對「不要被控制」。也就是對於控制狂的行為，妳絕對都不要過度反應，把妳的精神與心力用在妳自己與妳孩子的身上，那樣才會提升妳的生活滿意度。

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在「姊妹淘專欄」依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com (Jessica author for you)。

因為我目前工作繁忙，我在《姊妹淘》為讀者解答感情問題的文章，將由雙週供稿改為四個星期供稿一次，請讀者見諒，謝謝各位讀者的信任，我的心與妳們同在。

彭孟嫻著有：《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說I Do !》

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