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婆媳翹翹板淘心話

彭孟嫻／想離婚，需要做到的「離婚評估」，妳不可不知！

shutterstock_78140050▲婚姻當中的小事，常常是壓垮婚姻的大事。（圖／Shutterstock）
文 : 彭孟嫻 Jessica Peng

彭孟嫻Jessica Peng 給妳的婚姻觀點：

君子報仇三年不晚，十年也不晚。對付控制狂的男人與控制狂的公婆，最好的解藥就是「不要被控制。男人成為「媽寶」與「爹寶」，只是他幼稚與脆弱的行為，男人那樣的脆弱常常會以「控制」和「唱反調」來呈現，但是，這樣都不是妳可以意氣用事離婚的依據，因為要離婚必須要經過「深思熟慮」，必且要已經完成「盡力努力」，這樣才可以離婚。除此之外，如果妳要離婚，還是要經過妳對妳婚姻的「離婚評估」。

讀者問題：

我與我的先生是結婚五年，他是我大學的學長。我們兩個在我大學畢業的那個暑假結婚。這婚姻五年來，每當我遇到「好」的事情，他都一定要用「壞」的事情來打擊我的感覺。我大學畢業典禮，他說他要來參加，但是，在我的畢業典禮前一個晚上卻說他隔天公司派他拜訪客戶。我很生氣，掛了電話，他才說他隔天早上會跟公司請假。其實我知道他的工作時間可以自由安排。

我生孩子的時候，孩子出生是在晚上，他在孩子出生後，竟然把我一個人丟在醫院，然後跟他的父母回家吃飯，而且我公公婆婆也沒有準備任何食物給我，我很驚訝我公公婆婆竟然叫我先生不需要在我生產後留在醫院陪我，孩子在出生後的十分鐘，他就去他的父母家吃完飯。之後當晚也沒有回醫院看我，更沒有帶任何食物來給我。

我當時流著眼淚，護士看到，一直告訴我剛生完孩子不要哭泣，但是我當時實在是很難過，到現在我都忘不了。我不懂為什麼越是重要的事情，我的先生越是要留給我不好的記憶。老師，這樣的事情一直持續發生，最近我被公司提升為小主管，本來他說要外出慶祝，但是他與我帶著我們的孩子外出，開了幾分鐘路程之後，竟然把車掉頭回家，理由就是孩子會累，但是那時候才晚上七點，孩子也還很有精神。老師，我最近很想離婚，我自己也有經濟獨立的能力，我只是看孩子才三歲多，我不知道離婚是對的決定，還是錯的決定。

彭孟嫻Jessica Peng 給妳與『姊妹淘』的婚姻觀點：

看到這樣的信件，我的心真的覺得很替妳難過，因為這樣的事情看起來事小，但是唯有處在婚姻中的人，才可以理解到這樣的事情，對婚姻的殺傷力有多大。因為，大多數的女人在婚姻中都可以吃苦，只要自己的先生能夠多關心、多體貼就可以。但是，很多婚姻相處能力不好的男人，總是會在妻子重要事情來臨的時候，故意冷落，或者故意唱反調。男人這樣的唱反調，其實就是意味著男人是弱小的，因為內心強大的男人，不會故意和女人唱反調。

其實，女人要的不只是在重要節日儀式感的慶祝與浪漫，而是希望先生能夠「關心自己」，尤其在妳生產的那一天，妳提到妳先生在妳生下孩子後的十分鐘，竟然跟他父母離開，而且當晚也沒有再回醫院看妳，對於這樣的問題，不只是妳先生「不成熟」、「媽寶」、「爹寶」，甚至可以由此看出他的個性「控制狂」、「虐待狂」。男人這樣的不關心，其實也是一種變相的控制行為，因為那樣的脆弱男人，要讓妳在婚姻中知道誰才是作主的人。

對於這樣的男人，妳有想離婚的念頭，任何人都可以理解。因為一個男人會故意在生活中「唱反調」，就是想要證明他的重要。但是，那樣具有控制狂的男人，在想要證明他的能力與存在感的當下，就是顯示他的沒有用。因為一個男人能夠毫無顧忌地傷害自己的妻子，在我眼中看來，那樣的男人就是「沒有用」的男人。

很抱歉用了這麼重的形容詞，因為一個男人就算事業成功，如果在生活上不尊重自己的妻子，那麼那樣的男人等於在婚姻中「沒有用」。妳在生孩子時候，妳先生把你丟在醫院，跟著他父母回去，而且他與他父母也沒有帶東西給妳吃。這樣的情境，只要妳還跟妳先生在一起，就會偶而想起。

這個時候，我不會告訴妳原諒對方，因為「原諒」兩個字說起來很簡單，做起來很難我只要妳現在，在妳的生活中好好活出讓妳自己也會喜歡的日子也就是妳要在生活中訓練自己，沒有男人，妳也可以好好的生活。這樣如果妳與妳先生婚姻相處惡化，妳如果想離婚，就不用擔心退路，因為妳的身心靈均獨立。但是，目前妳們結婚才五年，如果妳的心中還不是太厭惡妳的先生，那麼妳好好地活出妳喜歡的生活，也能夠讓妳對妳先生的討厭減低。

▲我只要妳現在，在妳的生活中好好活出讓妳自己也會喜歡的日子。（圖／Shutterstock）

我相信妳是一個很獨立的女人，而且妳提到妳的經濟獨立，並且提到妳「想離婚」。

但是，妳一定要記得，要離婚的話，不要只有把重點放在這些負面的事件，而是要把婚姻中所有的「好」事，與所有的「壞」事，一起評估。這樣才不會忽略對方的好。我總是強調，我不會建議讀者離婚，但是也不會阻止讀者離婚，因為那是妳的人生，但是，要離婚，一定不能意氣用事一定要是經過長時間的深思熟慮。

在妳評估妳先生的過程中，關於妳先生這種喜歡「貶低人」的類型，妳很難用溝通改變他，我相信妳已經試過很長時間的溝通而無效果，才會寫email 來問我。在此我提供一點妳可以評估妳婚姻是否到到無法挽救的離婚狀況：

1.評估婚姻去留的「離婚主要評估項目」與「離婚次要評估項目」：

關於妳的婚姻要不要離婚的問題，妳可以把婚姻中的各種事情，分門別類地列出「項目」，然後評估。例如：妳先生是否有做到顧家？妳先生是否有有外遇？妳先生是否有賺錢拿回家？妳先生是否有協助照顧孩子？妳是否在妳生病時有照顧妳？這些都要列為「離婚主要評估項目」。

至於妳的公公婆婆對妳好不好，這樣的婆媳問題，妳可以用把妳公公婆婆對妳的傷害列出：妳公公婆婆傷害妳的「事件內容」、「發生頻率」、「對妳內在心理傷害程度」等，這些都是「離婚次要評估項目」。因為每一個媳婦對公公婆婆的忍受度不同。同樣是公公婆婆欺負媳婦，不同的媳婦就會有不同的反應。如果妳真的受不了，其實離婚也是可以考慮的解決方法。但是，不要忘記有孩子的婚姻，離婚完還是會遇到前夫與前公公還有前婆婆。所以，這樣的紛爭可能在離婚後仍然有部分會持續。因此，我才把公婆的問題放在離婚考量的次要，雖然我深深地了解公婆欺負媳婦，會造成媳婦心中很大的痛苦。

在此，妳如果想離婚，妳就要好好的想一項上述「離婚評估」的事項，那樣的事項列出看起來沒有幾句，但是妳自己想起來，一定有許多的細節與內容。

想要離婚的「婚姻評估」重點，還是要放在妳與妳的先生的婚姻品質為「主要評估」。至於妳的公公婆婆的事情，可以當成離婚的「次要評估」。除非妳是一個容易被婆媳問題影響的女人，那麼妳要把婆媳問題當成主要評估也可以，因為婚姻的去留的主宰權是「妳」！

2.對付控制狂的男人與控制狂的公婆，最好的解藥就是「不要被控制」

面對在生活中對妳不好的公公婆婆，妳一定要過得比妳的公公婆婆好，這樣就算妳的公公婆婆持續欺負妳，妳也會因為妳自己過得好，而減少被妳公公婆婆影響妳的生活。

那麼妳要如何做到對自己好呢？尤其妳的配偶是「控制狂」和「媽寶與爹寶」型的男人？

要對自己好，不是要妳把錢花在買奢持品，那樣不是叫做對妳自己好。真正的對自己好，是要妳在生活中面對負面事件，以更多生活中的「快樂事件」來取代。這樣妳就不會一直覺的生活中被對方控制。因為妳提到：每當妳遇到「好」的事情，妳的先生一定要用「壞」的事情來打擊妳的感覺。

所以，妳要破除妳先生希望看到妳越來越不好的情緒，妳就要做到對妳自己好，就要讓妳的「感覺好」！因為情緒其實可以掌握在妳自己的「心」上。

最簡單的方式就是不要把心思放在妳先生身上，更不要把心思放在妳公公婆婆。

不要在乎是否有人會責備妳對妳先生與公婆的方式，因為對妳不好的人，妳完全不需要繼續委屈妳自己。如果妳完全成為一個在妳先生與公公婆婆面前，總是需要妳先成為釋出善意的那一個，那麼我勸妳就此停住。因為妳要對妳先生或公婆好的前提是，妳的先生與妳的公公婆婆要持續對妳好。

現在妳要改變方針，也就是把所有的關注，都放在妳與孩子身上。我不會建議妳以德報怨，因為我看過太多離婚的案例，以德報怨根本沒有效果。

因此我還是建議妳：要把妳的精神用在妳自己身上，因為把精神用在那些想操控妳的人的身上，最後妳只會傷痕累累。要知道，生活不要把自己過得如此狼狽，不要讓妳自己為了那些傷害妳的人流眼淚。對付控制狂的人，最好的解藥就是「不要被控制」，也就是專注在對自己好。

3 君子報仇三年不晚，十年也不晚（增加婚姻籌碼與離婚籌碼）：

對於媽寶型的男人，妳需要做的是先對自己好。要記得「君子報仇三年不晚」，其實君子報仇十年也不晚。

如果妳現在孩子才三歲多，離婚的結果就是：還要在離婚後，繼續面對前夫與前公公婆婆！因為妳在離婚後，妳的配偶仍然有見面自己孩子的權利。

如果妳經過「離婚評估」之後，覺得婚姻還可以繼續，那麼妳就要開始籌備讓自己的「增加婚姻籌碼」，這樣的婚姻籌碼，其實也是等於「增加離婚籌碼」。

因為控制狂的先生與控制狂的公公婆婆，會專門欺負好欺負的媳婦。所以，當妳在婚姻中的能力變強，對方也比較不敢欺負妳。

要報仇，妳需要先有能力。所以先養精蓄銳，把自己的賺錢能力加強，最好加上多樣的專業能力，這樣的話，妳在與妳先生的對話才能有份量。

至於妳先生看到妳升遷成為小主管，就生氣，而且還從本來要外出慶祝，之後打道回府。這樣的情形妳就更需要在妳的工作中好好發展。因為，這樣才能夠讓妳在婚姻中更有底氣。如果妳先生是一個體貼妳以及支持妳的人，如果他的收入好，妳要當家庭主婦也可以。但是，妳面對一個「控制狂」的丈夫，妳一定不可以當家庭主婦，妳只能咬牙在職場努力。因為那種控制狂的人，不會感謝妳的付出。

在此我要特別強調，此文只有針對丈夫是「控制狂」的婚姻，才做出的建議。如果婚姻當中沒有控制狂配偶，那就要相敬如賓，和和美美。以我看眾多離婚案例，控制狂的丈夫是絕對不可以還唯唯諾諾的配合，那會把妳自己的自尊全毀。這樣的意思不是要妳對妳的控制狂丈夫大聲，那樣會讓情況更糟，因為那就等於控制狂成功控制了妳。

要記得控制狂丈夫就是妳生活的毒素，當中最好的解藥就是妳絕對「不要被控制」。也就是對於控制狂的行為，妳絕對都不要過度反應，把妳的精神與心力用在妳自己與妳孩子的身上，那樣才會提升妳的生活滿意度。

 

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在「姊妹淘專欄」依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com (Jessica author for you)。

因為我目前工作繁忙，我在《姊妹淘》為讀者解答感情問題的文章，將由雙週供稿改為四個星期供稿一次，請讀者見諒，謝謝各位讀者的信任，我的心與妳們同在。

 

彭孟嫻著有：《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說I Do !》

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Tags : 婚姻媽寶彭孟嫻Jessica Peng控制評估離婚

彭孟嫻 Jessica Peng
彭孟嫻 Jessica Peng，目前從事法律調停工作(家事法&商業法)，同時也是加拿大調停仲裁協會會員。高中時從台灣離鄉背井抵達加拿大就讀高中，大學畢業於加拿大皇后大學經濟學系 （Queen’s University: Economics Degree），之後任職德商公司、加拿大皇家銀行。 婚後，生完三個小孩，轉換跑道就讀法律，畢業於森尼卡學院：法律顧問 (Seneca College: Paralegal)，約克大學法律調停（York University: Mediation）。因為熱愛寫作，熱忱地以文字創作的方式，與讀者分享人生點滴。 受訪廣播：98新聞台：呂秋遠時間，飛碟廣播電台，教育廣播電台。 著有：『戀愛脫單魅力學』（時報出版）、『不怕離婚，再說I Do ! 』 臉書專頁：彭孟嫻Jessica Peng、新浪部落格：默語鏡花、IG: jessicapeng.author、YouTube影音頻道：彭孟嫻 Jessica Peng