親愛的女人，千萬別在婚姻中迷失了自己

世界富豪比爾蓋茲和妻子梅琳達發表離婚一事，震驚全球，目前雙方處於訴請離婚的狀態，由此可知，他們對「離婚」未有共識，所以才請法院裁決，而兩人背後的律師團隊也大有來頭，接下來將有一番攻防之戰。

從梅琳達在2019年出版的自傳中，不難看出雖身為世界首富的妻子，在婚姻裡卻過得不甚開心。她多次提到身為大眾偶像妻子的難處，感覺像是活在蓋茲的陰影底下，必須在事業和婚姻中，努力成為和丈夫平起平坐的女人。不僅如此，在孩子出生後，她還辭去了工作，開始照顧新生兒，人生重心被迫從熱愛的事業轉移到家庭，看著蓋茲仍舊在職場上發光發熱，卻鮮少參與育兒生活⋯⋯其種種，讓她在婚姻裡倍感孤單。

這讓欣西亞想到，很多亞洲女人結婚步入家庭，由單身貴族嫁作人婦，從此以後，「自己」就被默默隱藏起來。在老公面前，她的角色是賢良妻；在婆婆面前，她的角色是孝順媳；在兒女面前，她的角色是全能媽，自己被劃分成好多模樣，卻再也看不清原本的面孔究竟為何？她失去了做自己的自由，也迷失了做自己的動力，成天沒日沒夜，像個陀螺繞著家庭旋轉。日升日落成為一種生存之戰，盲目的過日子，而非精彩的過生活。

話說某次從國外回來的友人問我：「為什麼在台灣，Line上面的聯繫名稱，許多有孩子的女人都會把暱稱改為『XX媽』？」我沒多加思考回答她：「應該是為了學校親師溝通群組所用，才不致於孩子跟媽媽對不起來」、「但如果怕孩子跟媽媽的名字對不起來，對方可以自行修改Line的暱稱啊！女人婚後成了誰誰誰的太太，又變成誰誰誰的媽媽，她自己的頭銜越來越被淡忘，我覺得那是一件很可惜的事呢」友人說。在我看來，明明婚前是X小姐，婚後卻變成X太太，或是XX媽媽，多少只是順應時流，讓來往的人好認好記，但還是想提醒各位踏入婚姻的女性：千萬別在婚姻中迷失了自己，也許老公、兒女是妳的天、妳的地，但他們不該成為妳的全世界，請留一些空間保有自己的樣貌與美好。

至於如何保有私人樣貌，不在婚姻的洪流中迷失自我？我覺得享受獨處非常重要。懂得疼愛老婆的老公，會貼心主動奉上：明天孩子我全權負責，妳可以去安排個人時光。倘若老公沒開口，女人也要會開口要求，帶自己約會，跟自己做SPA、逛街、按摩、做指甲⋯⋯，任何一件會讓妳覺得當女人真幸福的事都值得嘗試，當妳一個人從家庭或孩子中落單，整個城市將會跟妳談戀愛，妳才會聽見傾聽自己內心的聲音，開始跟自己對話，妳會更清楚自己想要的是什麼，雖然老公跟孩子同樣要緊，但不得不說，妳才是這世界上對自己最重要的那個人。

不是說在婚姻裡就必須迷失自己，不是說在家庭中就只能為別人犧牲奉獻，親愛的女人，請把視線拉回自己身上，請保留一些力氣讓自己開心，切記！唯有妳的美好，才是家庭婚姻幸福的來源。

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