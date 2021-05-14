年過30，學會為壞事開心，不為好事道喜

今年是個頗多衝擊的一年。

外公離世，摯友當媽，生命的消殞與誕生，幾個月內全碰上了。到底是30多歲了，心裡當然有些動搖，但態度和10年前是徹底不同了。

外公高齡91，身體非常健康，耳聰目明，直到過世前體況才一路向下，不到一週時間便走了。

他大去當天，大夥雖傷心，更安慰的是外公並無歷經太多折磨，臨走前二十幾個子孫都趕回來見了最後一面，平常大家該盡的孝道也做足了，實在沒有遺憾。

辦喪事到底不是件額手稱慶的事，但那幾天一家子團聚了，邊摺蓮花邊細數外公生前種種，多半是笑，也欣慰。這樣一個善良敦厚的老人家，不曾纏綿病榻。

必須承認，我很開心外公走得如此乾淨俐落。我猜家裡其他人也是這樣想的。雖然仍會捨不得。

然而人年紀大了，不捨歸不捨，理智上知道，這對誰都好。於是一件喪事，也有了可喜之處。

最近還有朋友離婚了。一夥人都跟她道恭喜。自己養孩子省心多了，有了更適合的戀愛可談還不需要跟前夫拉拉扯扯。

以前哪裡想到人家離婚會想道喜呢？覺得離婚是一個徹底斷絕關係的決定，那該多傷感。

可人生處處都是傷感啊，留在婚姻裡不快樂，豈不更窩囊更值得被安慰。能有離婚的勇氣，往後人生想來更是神擋殺神，什麼都不怕了吧。我們這些吃瓜群眾，恐怕都還未及那一分勇敢，才老在原地躊躇抱怨。

有時候一件壞事聽起來很傷心，也許碎了一些風景，某些想像變得不完整。年過30，少了那種硬要逼視世事討個公道的執著，能退一點，把事情看全一點，於是慢慢地懂得為壞事開心，壞事倒也不那麼壞了。

年過30，錢可以賺得不比人多，房子可以住得不比人大，若不能多點換位思考的同理心，實在有點可惜。又或者，實在太過好命。畢竟人都是被社會現實糟踐過，才開始能替別人多想那麼一點。

有了同理心，於是也不輕易地說恭喜了。例如好友生子報平安，場面話就可免了，說不定傷口還痛著、麻藥剛退肚子巨餓，難不成還歡天喜地領受你一句恭喜嗎？

「恭喜」多半是留給不熟的人的招呼，面對至親好友懷孕生子，一想到期間的煎熬及後續生養的含辛茹苦，一句「恭喜」實在很難說得出口。

很多喜事背後的代價超乎想像，人長大了，就不能只看見喜事的風光，而不去體恤背後的辛苦。

年過30，才發現以前對30後的想像無一實現（例如有車有房收入豐厚）。

倒是這個把事情轉一圈看的能力，始料未及。