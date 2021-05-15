▲我們的愛情成長史中，都有一首蔡依林的情歌。（圖／《第三人稱》MV 截圖）

「那些曾經，都在心裡。」每個人的愛情成長史中，都有一首蔡依林的經典情歌

講到「蔡依林」這個名字，許多人第一個想到的是她令人驚艷的舞曲，不過，她的抒情歌更是耐人尋味，即使過了十多年，許多經典情歌在今日也都還在我們的最愛歌單裡，因為這些歌，非常貼近著我們自己的愛情故事，讓我們心疼起過去懵懂、執著、自我委屈和不安的自己。

以前的自己，以為委曲求全能換得真情

在談戀愛之前，我們對愛情的想像盡是美好，有個人看見了你的特別，懂你心中的不安疑惑，而且願意無時無刻陪著你渡過生活中開心和難過的時候，有了他，彷彿平淡的生活從此充滿著繽紛色彩。

《倒帶》：「過去甜蜜在倒帶，只是感覺已經不在。」

然而，開始談戀愛之後，才發現自己的一個一個期待總是在落空，對方總是讓你失望，這些積累的失望也慢慢磨逝掉了感情，就像《倒帶》的歌詞：「過去甜蜜在倒帶，只是感覺已經不在。」此時我們第一次體會到，原來愛情不是只有甜，也有很多酸和苦。

像是駝鳥 相信時間是唯一解藥

視而不見 傻到了無可救藥

其實早明暸 你的愛已隨風飄

想要找 再也找不到

《妥協》：「到頭來還是無解。」

妳曾為了維持一段感情表面上的和平，而委屈自己過嗎？對於對方的任性、不尊重、自私視而不見，心中有委屈但不敢表達，總是假裝沒事，並盡可能地滿足對方的需求，以為對方總會看見自己的好，殊不知對方把自己的付出視為理所當然，傷害自己的行為卻變本加厲。

你 劃定楚河漢界

我 不能輕易犯規

所有時間 都是先給了 你優先權

不自覺 愛到不敢冒險

現在的自己，終於看清自己要的是什麼

如果我們總把焦點放在他人身上，而不是自己，那同樣的錯誤會一再地出現在每段感情之中，因為你會渴望有個人能填補自己內心的黑洞，但事實上，沒有人可以真正做到這一點，自己的議題終要自己去面對、去成長。

《第三人稱》：「漸漸他平靜，漸漸我走遠。」

不過面對自己談何容易，尤其當我們習慣以逃避、壓抑來面對所有的不安和恐懼，MV 中劉嘉玲對著蔡依林說的那句： 「人啊，自己看自己挺不容易的，你做得很好。」 惹哭了不少聽眾，當你願意開始面對自己的傷痛，即使是一小步，都別忘了像朋友一樣給自己溫暖的鼓勵。

謝謝他 曾歇斯底里

謝謝他 一直在那裡

第三人稱的自己 我慢慢走近

抱著他忍不住哭泣

那些曾經 都在心裡

《愛的羅曼死》：「粉紅色包裝紙，一拆開，竟然是我們的平凡無奇。」

經歷過幾段感情後，也許你會發現，愛情不如想像中得「羅曼蒂克」，許多現實因素如金錢、遠距離、家庭背景、工作生活、對方的生活習慣等，都能輕易將浪漫摧毀。也許當我們放下對愛情過於浪漫的幻想，以更平凡樸實的眼光看待另一半，更重視於情感的連結和交流，感情反而更穩固長久。

其實 我要的 不過是 標準的 羅曼史

從相愛 到分離 場場是 高潮戲

粉紅色 包裝紙 一拆開

竟然是 該死的 寫實主義

《不一樣又怎樣》：「世俗又憑什麼為難。」

如果問妳愛情是什麼，妳會怎麼回答？年輕時的我們，可能會說愛情就是一男一女想和對方共組家庭，攜手走下去，但隨著閱歷越多，我們會發現愛沒有什麼「唯一」的樣子，每個人眼中的愛、所經歷的愛都是獨特的，即使不被他人理解，也是真實存在的。

不一樣 都一樣 有各樣的患難

不一樣 也一樣 有分合有聚散

各有各一生一世 各有各的溫柔鄉

哦愛不是抽象的信仰 有血有汗

蔡依林的情歌，耐人尋味，唱的都是我們親身經歷的愛情故事。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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