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戀愛指南淘心話

趁虛而入的愛真的能持久嗎？

▲趁虛而入的愛真的能持久嗎？（圖／Shutterstock）▲趁虛而入的愛真的能持久嗎？（圖／Shutterstock）
文 : 亞美將

情愫這種東西非常莫名其妙，看場合、看氣氛、看當時的心情，如果一切都對了，也很容易隨著當下感覺產生一種微妙的情愫，這種狀況如果時常跟同一個人在一起才發生的話，那麼2人很快就會有下一步了。

有天跟著一群朋友吃飯閒聊，聊到我們共同認識的夫妻朋友離婚了，原因是女方劈腿，由於男方長期在南部忙於工作，沒什麼時間北上陪女方，當初問女方要不要跟著男方一起南下，但女方說捨不得離開台北的工作，2人因此分隔兩地維繫情感，一個月大約見2次面，只是這樣時間一久，女方被其他追求者給追走了。

「不是都已經結婚了，那至於離婚嗎？」朋友A說

「不離婚的話難道要認了戴綠帽子一輩子嗎？」朋友B說

「難道女生不愛男生嗎？」朋友A又問

「內心感到寂寞跟愛不愛是一回事。」我說。

「這樣不會很沒道德嗎？」朋友B說。

「如果要講道德也不能只怪女方，外面那個男人也要有道德吧！」朋友A說。

當一個人內心感到非常寂寞的時候，假如有個長得不錯的對象照三餐噓寒問暖，甚至還會主動約你出門走走散心、吃吃喝喝，如果這個人又風趣，會聊天逗你開心的話，你覺得自己不會想像有沒有可能進一步嗎？

即便自己的身分已經是人妻（或人夫），可是當2人在一起的時候，產生特殊的情愫變化，多少都會有很大的想像空間，又尤其久久才能見一次另一半，你當然會對常對你關心的人產生日久生情。

如果又那麼恰巧的你，剛好那陣子工作不順、心情不好⋯⋯等等，老公沒辦法安慰你又或是不主動關心你，但是那位趁虛而入的人不介意你已有另一半身分，那你怎麼抗拒？

「說穿了就是不夠愛。」朋友A說。

「我只是在想這種趁虛而入的愛情真的能持久嗎？」朋友B問。

「我個人是無論哪一方都還是會想給予祝福，但實際上我內心覺得這樣的愛情不會持久。」我說。

這讓我想起很久以前有個女性朋友老是因為自己耐不住寂寞就劈腿，當男朋友工作比較忙或是必須到國外出差，這位女性朋友就會跟其他男性一起出去，而且是一對一的那種像約會的狀態出去，之後也因此換了不少任男朋友。

曾經我問過她一直換男朋友不累嗎？

她說她只是沒辦法單獨一個人太久，內心會感到寂寞，不自覺地會想要找人陪，我說你可以找女生陪啊，但她說比起找人陪還是比較喜歡找男性作陪。

但她也坦承每一段戀情都不長久，交往久了之後，有幾任男朋友認為她喜歡劈腿而因此沒有安全感，便主動提分手，她覺得很難過，可是並沒有讓這種感覺太久，因為她本身條件不錯，所以又很快地進入到新戀情裡。

有沒有可能是因為自身條件不錯就比較不珍惜得來的感情？

因為容易得到，所以就不會在意失去多少。

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▲因為容易得到，所以就不會在意失去多少。（圖／Shutterstock）

學會獨處不是一件難事，慢慢去學會獨處才能讓自己變得更堅強，一旦堅強就不容易被外面的妖魔鬼怪給擊敗，如果老是因為自己寂寞需要陪伴而背叛另一半，那麼遇到再好的對象對你來說都是過客而已。

 

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Tags : 得來不易情愫持久珍惜背叛趁虛而入

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。