趁虛而入的愛真的能持久嗎？

情愫這種東西非常莫名其妙，看場合、看氣氛、看當時的心情，如果一切都對了，也很容易隨著當下感覺產生一種微妙的情愫，這種狀況如果時常跟同一個人在一起才發生的話，那麼2人很快就會有下一步了。

有天跟著一群朋友吃飯閒聊，聊到我們共同認識的夫妻朋友離婚了，原因是女方劈腿，由於男方長期在南部忙於工作，沒什麼時間北上陪女方，當初問女方要不要跟著男方一起南下，但女方說捨不得離開台北的工作，2人因此分隔兩地維繫情感，一個月大約見2次面，只是這樣時間一久，女方被其他追求者給追走了。

「不是都已經結婚了，那至於離婚嗎？」朋友A說

「不離婚的話難道要認了戴綠帽子一輩子嗎？」朋友B說

「難道女生不愛男生嗎？」朋友A又問

「內心感到寂寞跟愛不愛是一回事。」我說。

「這樣不會很沒道德嗎？」朋友B說。

「如果要講道德也不能只怪女方，外面那個男人也要有道德吧！」朋友A說。

當一個人內心感到非常寂寞的時候，假如有個長得不錯的對象照三餐噓寒問暖，甚至還會主動約你出門走走散心、吃吃喝喝，如果這個人又風趣，會聊天逗你開心的話，你覺得自己不會想像有沒有可能進一步嗎？

即便自己的身分已經是人妻（或人夫），可是當2人在一起的時候，產生特殊的情愫變化，多少都會有很大的想像空間，又尤其久久才能見一次另一半，你當然會對常對你關心的人產生日久生情。

如果又那麼恰巧的你，剛好那陣子工作不順、心情不好⋯⋯等等，老公沒辦法安慰你又或是不主動關心你，但是那位趁虛而入的人不介意你已有另一半身分，那你怎麼抗拒？

「說穿了就是不夠愛。」朋友A說。

「我只是在想這種趁虛而入的愛情真的能持久嗎？」朋友B問。

「我個人是無論哪一方都還是會想給予祝福，但實際上我內心覺得這樣的愛情不會持久。」我說。

這讓我想起很久以前有個女性朋友老是因為自己耐不住寂寞就劈腿，當男朋友工作比較忙或是必須到國外出差，這位女性朋友就會跟其他男性一起出去，而且是一對一的那種像約會的狀態出去，之後也因此換了不少任男朋友。

曾經我問過她一直換男朋友不累嗎？

她說她只是沒辦法單獨一個人太久，內心會感到寂寞，不自覺地會想要找人陪，我說你可以找女生陪啊，但她說比起找人陪還是比較喜歡找男性作陪。

但她也坦承每一段戀情都不長久，交往久了之後，有幾任男朋友認為她喜歡劈腿而因此沒有安全感，便主動提分手，她覺得很難過，可是並沒有讓這種感覺太久，因為她本身條件不錯，所以又很快地進入到新戀情裡。

有沒有可能是因為自身條件不錯就比較不珍惜得來的感情？

因為容易得到，所以就不會在意失去多少。

學會獨處不是一件難事，慢慢去學會獨處才能讓自己變得更堅強，一旦堅強就不容易被外面的妖魔鬼怪給擊敗，如果老是因為自己寂寞需要陪伴而背叛另一半，那麼遇到再好的對象對你來說都是過客而已。

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