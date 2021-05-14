▲我是做陪酒的小姐，交往近一年的男友是客人。（圖／Shutterstock）

作家H：我的工作是陪酒的小姐，而我男友是喝完酒就爛醉消失的酒客！？

H你好，我是做陪酒的小姐，交往近一年的男友是客人，他出去喝酒常常會喝得爛醉人消失，我講很多次也是講不聽，我自己不會讓他找不到人，我喝酒是工作但我不會讓自己爛醉跟消失。

我知道一般人看見這種發問只會說，一個半斤一個八兩啦，要嘛勸我分手找新的，要嘛叫我不要繼續做這個工作了，但我是真心很困擾這個問題，我不會阻止他喝酒，也不會阻止他去類似的場所，但是就真的沒辦法改變他爛醉消失的習慣嗎？

我真正應該要問的是，我們真的適合嗎？或是我自己真的應該要下定決心換工作了，謝謝H。

H這樣說

如果可以的話，看完這樣的來信，自然是希望妳可以換工作，換環境。畢竟會認識這樣的男友，也就是因為在那樣的工作場域才會結交呀。

並不是說去那種地方的男人一定不好，但客觀來看，這個男友在「喝酒爛醉消失」這一點上面，就是做得不好，再進一步思考，妳在意的是「喝酒爛醉」這事情，還是「消失」這個狀況呢？畢竟「喝酒爛醉」後，肯定是失去意識了，既然如此，他無法回報行蹤，等同消失，這不是很直接的聯想嗎？亦或者，其實妳擔心的，是「消失」的這段期間，其實他並不是真正的「爛醉」，而是假借「爛醉」之名行「消失」之實？

至於會消失去哪裡，妳既然會擔心，我認為肯定就是有妳會懷疑的事情發生過或是跡象被妳發現過。如果擔心的是這個地步，那麼分開來，當然是比較好的選擇。

我並不想當道德魔人，勸妳一定要換工作什麼的，畢竟妳自己一定有苦衷，才會到那類的場所工作。只不過，事情永遠都不可能是皆大歡喜的。既然去到那樣的地方，基本上就不要期待可以遇到什麼太正經的男人（機率極低），所以妳最後問我的兩個問題，你們適合嗎？我會先回，不是你們適合與否，而是在那樣的場所遇到的男人，多半都不適合交往甚至進入婚姻。

第二個問題，妳應該下定決心換工作嗎？如果可以，我當然希望妳做得到，但是請妳別想成，是為了這個男人換工作，因為最好的狀態是，妳先和這樣的男人斷絕來往，接著就是妳可以脫離那樣的工作環境，才有機會碰到適合自己的好男人。

從妳的流年來看，今年的確走到分手的時機，妳有很大機會在生日之前與這個男人分手，迎接接下來相對自由自在的生活。

祝福妳！

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