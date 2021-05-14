我記得有次看一個有關兩性的綜藝節目，有位素人男來賓說，自己正在追求一個女孩子，第一次單獨約會時，他牽女孩子的手，女孩子並沒有反對，就讓她牽著，然而當他第二次想約女孩出門時，女孩卻拒絕了。

主持人問他：「你覺得是為什麼？」

他答：「我覺得她害羞吧，我太主動，嚇到她了。」

於是他更加主動的展現著自己的誠意，只差沒照三餐問候女生，最後活脫脫的像個死纏爛打、甚至變成了讓女生感覺恐懼的變態。

可其實，他非但不是壞人、而是真的抱持著真心，他是打從心底認為女生都願意讓他牽手了，應該不是討厭他的，而我猜，或許在第一次約會結束後，他傳訊息給女孩，女孩也不是直接完全不回應。

同樣身為女性，我完全可以理解，第一次約會被牽手卻沒抽開，很可能只是不知道該如何拒絕，甚至於是我們從小被教育女孩子力氣弱，若單獨與男性相處，別激怒對方才不會吃虧，而直接不理人也太沒禮貌，反正對方傳簡訊來，好幾封才回一封、而且敷衍回個「嗯嗯」、「對啊」，對方應該就會知道意思了吧？

可事實是，女孩子的迂迴，往往要比較了解女人的男人才會知道，而甚麼樣的男人了解女人？當然是有很多和女孩來往經驗的。

從雞排妹事件、到前陣子通過草案的跟蹤騷擾防治法，網路上總是有人涼涼的說「人帥真好，人醜性騷擾」，當然不能否認好看的臉有加分，可是說坦白話，倒不如說，這些外在條件好的人，也因為有更多的兩性經驗，而更懂得追求的眉角，我有時會在書局裡翻翻那些所謂的把妹達人教戰手冊，認真覺得所有男性都應該來一本，這一類的教戰手冊，簡直像工具書一樣，分析著女性回話時的態度代表甚麼、多一個表情符號是不是代表不同意思……等等。

我們總是告訴女孩子，要勇敢拒絕、不喜歡就要主動說不，但有時想想，或許更深層的問題是，當我們總希望別人知道NO means NO時，我們有沒有說Yes的勇氣？

坦白說，我以前遇過很直接、或者說很沒經驗的男孩子，對方當然是好人，很尊重我的意願，但正因為他完全不想讓我感覺到一絲勉強，所以什麼事都要問話確認，像是「我牽妳的手可以嗎」、「今天出去玩妳覺得開心嗎」甚至「妳是不是也喜歡我」，那時候我還很小，只覺得這些問題好煩啊，男人囉囉嗦嗦婆婆媽媽的像什麼樣子，本來覺得對他感覺不錯，立刻倒彈三尺遠。

現在回想起來，我驚愕地發現，原來我立刻從對他有好感變成對他有惡感的原因，根本不是因為什麼婆媽或囉嗦，而是他讓我為難了！那種「煩」的感覺其實是源自於壓力，就像拒絕別人會感到壓力一樣，原來主動明確表達自己的喜歡也是另一種壓力，Say No怕被說難相處，Say Yes又怕被說隨便。

可是當妳甚麼都不說時，對方怎麼知道妳在想什麼？又不是每個人都是經驗豐富的情聖，能從妳那些枝微末節的語氣變化和表情正確分析出妳內心感受。

現在想想，女孩子的迂迴就像是台灣長輩習慣在分別時對友人說「有閒再來厝內七逃」，台灣人都知道那是道再見的另一種說法，但歪果仁卻會信以為真一樣。

也許，當我們疾呼著要別人把我們No當一回事的同時，也應該要同時培養出說Yes的勇氣吧。

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