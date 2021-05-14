▲是真情、是緣分，不是「ㄈㄈ尺」！跨文化戀愛，有幾對是真情相待？（圖／Shutterstock）

文／Denny

那個只有 14 度低溫的夜晚，妳呈 Ｕ 字型，仰躺在客廳單人座沙發，我跪坐在旁邊的地毯，雙手交叉，任身軀倚靠、趴在妳留給我的最後一點椅面。

靜謐的夜，昏暗的燈光，我們的雙眸在彼此凝視中，隱隱流露一絲深情，沒有誰先輕舉妄動，只是一語不發，努力壓抑在各自內心掀起的波瀾。

凌晨三點，在我轉身準備離開的那刻，妳握住我的左手腕。

臨別的那一夜，長時間積累的情感，終於傾瀉而出。我轉過身，緊緊擁抱即將離去的妳，妳墊起腳尖，還我一個至今深刻的吻。

臨別的那一夜，我們徹夜纏綿，這是我們之間的第一次、亦是最後一次，我貪婪的感受妳的呼吸聲、嬌喘聲，更試圖把妳的體溫和觸感，牢牢烙印在心底。我們都想用自己的溫度，把心聲，確確實實傳達給彼此。

臨別的那一夜，之後妳便離開台灣，隻身到匹茲堡，想不到這一別就是七年不見、杳無音訊。直到妳的近況捎來我耳邊，說是遇見一個叫 Mike 的美國白人，妳準備要嫁給他，和他組成家庭。

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駐足在松山機場的接機大廳，我掃視著每幾秒鐘就刷新一輪的航班資訊，從甘迺迪機場起飛，經東京回到台北的日本航空JAL97－準點抵達。

伴隨行李箱在地面滾動的聲響，人群從玻璃門另一端湧現，我引頸盼著，總算在茫茫人海中瞥見依舊長髮飄逸的妳。縱使七年沒有見面，妳那淺淺的微笑，仍在我的心裏畫出陣陣漣漪。

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「我以為我等得到妳回來」我看似輕鬆，像在開玩笑地說了這句話，心情卻有些微妙、著實複雜。

是啊，本以為妳只是到匹茲堡唸兩年書，誰能想到，進修、職場，都一步步、自然而然的緊隨其後。直到妳遇見 Mike 這個要伴妳終生的男人時，我才驚覺，我們已經回不去。

「他是個很棒的男人吧？」即使心裏已有七分釋懷，仍舊有三分不甘。

「他很照顧我，很讓我放心、有安全感，怎麼說⋯⋯總之，我在那個地方、那個時間點，遇見那個人，可以說是緣分吧？」妳低頭說道，像是在迴避我的目光。

「你們會很幸福的！」我抑制著想要再伸手輕撫妳臉頰的衝動。

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所謂 CCR 其實截自「Cross Cultural Romance」跨文化戀愛、和外國人談戀愛。在台灣 CCR 似乎較為狹義，僅指「和白人交往」或者「哈洋屌」；不過它理應更廣泛、更具包容性，只要對象非本國籍、語言相異，那都屬於跨文化戀愛。

台灣男性「征服」外國女性，就是為國爭光？

台灣女性「倒貼」外國男性，就是恥辱賣國？

我認為 CCR 不該存在這種偏見，就像前段故事，人生面臨無數選擇，這個選項會把你帶往何處、遇見誰、激起什麼火花？都要走出去才知道。

跨文化戀愛，有幾對是真情相待？有幾對是虛榮心作祟？這只有他們自己才知道。再說，與你何干？

「嫁得好就是嫁得好、嫁得不好就是嫁得不好，跟哪一國沒有關係」－Gail，生理女、性向男。

此文章為 Podcast 《Shout Out Sex | 無性不談》之 Ep.20 CCR ㄈㄈ尺 Feat.Gail 聽後感。

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