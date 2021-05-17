蔡侑霖專欄／人與人的連結「毒雞湯、情感勒索」　30歲，你得成熟甩開內耗的朋友圈

出了社會開始工作，細數過往交友圈，與你經歷幾次革命的朋友們，才真正稱得上「好友」或「好旅伴」。然而，這兩者的定義不太相同，答案的認定也將被你擺在心裡不同的位置、出場順序的重要性。

所謂「好友」，可以為了你掏心掏肺說出心事、義不容辭站在你這一邊批判不好的人事物，甚至冒著被你拋棄的風險，直接以最嚴厲指責讓你明白自己的錯誤及矛盾。然而，「好旅伴」不見得是貼近你心坎的朋友，可能只有各取所需、互相退讓的情誼，在一趟旅程中彼此分工，不談情緒或分享，以「公平」的前提條件對待彼此：一同分攤旅費、各自逛有興趣的商店與景點、自在地做自己想做的事情。大家都不玻璃心、大家都不情緒勒索，就能真正享受旅程帶來的美好。

年輕時，誰都嚮往如美劇裡的友誼側寫，是自在隨意的生活，加入能一同分享的喜怒哀樂。但現實生活中，若日子一久，便會看見彼此裸露的缺點，甚至產生連朋友也做不成的衝突。太過緊密、非志願性的關係互動，漸行漸遠也是順理成章。一趟旅途的相處過程，可以看到旅伴的真實面相，日常不過的小細節也可能成為旅途冷戰的導火線。有些朋友適合留在日常生活，有空間感的相處；然而，一同出遠門的旅伴，思維上可保有一些距離感，只要不踩彼此的地雷，也能保有自在的友誼及旅行的好心情。

碎嘴的人，往往是問題的帶原者；請適時閉嘴安靜

在日常的相處之中、甚至是重要的旅行之前，各自的事前安排只要簡單提醒彼此，耳提面命的指令過多只會讓人反感、厭惡。反覆叮嚀「是否帶了護照」、「是否已換匯」、「是否訂好酒店」也可能讓旅伴頓時備感壓力，嚴重一些還會失去出遊的心情。

人際關係中的距離感，不但要保有各自空間，尊重彼此關係上的親疏，讓情誼自然醞釀，而不強求。然而，揠苗助長、強迫性的友誼昇華，到頭來只是一廂情願。成熟的大人，為自己負責、不為他人增添麻煩，就已做到安分守己的自律。做太多、管太廣，都是吃力不討好。「我都是為了你好」只是造成別人的負荷，你也不得怪人家不領情。

越熟的人，越重視尊重及金錢清楚算

在朋友外出的場合中，多付一點或少付一些，彼此都會有無形的壓力。付太多，你可能覺得被占便宜，基於面子與自尊，壓下內心的不平衡，當作對友誼的投資；付太少，又深怕被朋友們嘲諷「都賺這麼多的人，連小錢也斤斤計較，真的太摳門了」。在日常的飯局或旅程中，正好來回確認身邊朋友們看待金錢的價值觀及付錢的態度，大方坦然的朋友當然不可多得，但萬一觀念相左而發生爭執，彼此都不愉快。

談錢傷感情，但不談錢卻傷了荷包。若不確定彼此的價值觀，最好的辦法就是公正地明算帳，情分和金錢都不虧欠。為避免彼此的隔閡和誤會，每一個場合都「當下清帳」，自己知曉當下的開銷數字，也省去旅伴之間不必要的麻煩及困擾。

無論以前多要好，現在不好了，對你現在其實也很好！

進入成年人的世界中，那些身旁朋友的模樣、談吐及思維，也將日復一日、潛移默化地影響到你，甚至是你未來一至三年的發展，也可能干擾日後人格的健全。一段關係，最終可以交往多少日子，都建立在雙方的契合度及信任，考驗著情誼的強韌度。

友誼能建立，多是因為相似的生活圈及理念；然而，朋友不再聯絡，也多是因為理念相差甚遠、生活型態轉變。頻率不同，無進而產生共鳴的對話開始雞同鴨講，臉上的厭倦表情只會出現地更加頻繁。友誼若是因彼此理解而吸引，走遠的朋友，也是另一種注定錯頻的領悟。

不健康的友情建立，時間久了，也只是無意義的內耗

朝九晚五的上班族，於職場和同事及主管相處的時間最多，遠遠超過和家人朋友的共處。這代表你得好好檢視和朋友相處的質量時刻。損友，就是只在索求利益時殷勤討好的人們，甚至如貪狼般悲情地要求施捨。真正的好友，是你未曾開口，就從旁給予溫情及幫助。這幾年來，你一定也曾有類似經驗，一片真心換絕情，走遠的原因彼此都了然於心，一次又一次的來來回回，你都忘了怎麼傷心了。

失去曾看好的情誼肯定令人難過，難免想費心挽回或溝通。然而，你的時間與力氣也是相當寶貴，答案竟若如此遺憾也無須自責。轉念後，你可以暗自開心且得意，與其花了洪荒之力成為單向付出的人，為何不討好那些真正關愛你的人？這若是比擬成一場投資，你將獲得錦上添花的加倍報酬。

適時放生不值得的朋友，放下不必要的關係，也是功德圓滿、好事一樁。斷捨離不只是斬斷爛桃花，許多不健康的友誼也得要捨棄。

三十歲後請學會：大智若愚，睜一隻眼看事情發生

過了三十歲後，請務必認清一個事實：再好的朋友，都得留最後一道防心，別把他們當作永遠的朋友。曾經你做過什麼、說過什麼話、你所認為可以說到心坎的體己話，都是有跡可循的軌跡，何況是人，難免多少都有「私心」的存在。

許多被深交好友所背叛的人，不再信任「友情」二字帶來的價值，甚至後來只留下「利益交換」作為前提的關係。現實生活中，誰都曾被暗地中傷、曲解誤會，還得看著對方裝得若無其事，假裝熱絡的樣貌。面對假面的朋友，你可以裝傻，輕淡地看待關係，至少你問心無愧，有更多的空間經營更值得的緣分。友誼本來就該有親疏之分，保持適當的對話距離，才是最保鮮的關係。

沒什麼的關係，連說話的共鳴都沒有，就放著！

朋友圈之間難免起爭執，甚至盲目地攻擊及排擠，不夠成熟的大人們，若是要霸凌其他大人，那般火力更不容小覷。

你的善良與真性情，很珍貴且難得，不要被消耗了。年紀漸長，要更明白自己值得被愛，必須好好愛惜、珍視自己的羽毛。朋友斷了音訊不再有任何交集，是緣分盡了，自己得要出發去更值得前往的地方。考驗可以增擴你的人生視野。友誼的斷捨離，是順其自然的解脫及整理，把自己交付給能善待你的朋友。

時光寶貴，請遠離內心戲超多、凡事計較、事事比較的朋友。讓生活中加入比你更棒、更積極、更有夢想的人，你會發現人生突然許多踏實的目標、美好的期待，不再身處抱怨自艾的消極氛圍。要找到對的人生方向，其中大半是與理想的朋友建立友誼。正向的友誼值得你投入許多時間，你能看見有趣、多采的價值，自然就會成就人生的其他可能。有質感的朋友，將會為你帶來幸福的絢麗彩虹。

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