面對界限不明的人，堅持界線才能讓彼此完整

不知道你有沒有遇過一種人：

1.總是習慣踩你的線

2.你也經常不知不覺就會踩到他的線

3.當你做出不符合他價值觀的事情的時候，他就會情緒勒索，要你照著他的話做

4.會用分手、絕交來當作威脅，有時候你一時忍讓，反而讓他得寸進尺

5.跟他在一起你經常覺得胸口很悶、壓力很大，可是他拒絕你的時候，又會讓你感到害怕

界限不明者的蠶食鯨吞

如果你有遇過這種人，那麼不論是在友情、感情、或者是親情當中，你都可能遇到了一個「界限不明」的人。這裡我不採用「情緒勒索者」來形容，是因為這些人他很可能不知不覺地勒索別人，但也可能不知不覺地被別人勒索，換句話說，他的人際界限是不清楚的。例如，他有可能在和你關係比較靠近之後會：

把你當成他人生的延長：限制你社群貼文的動態、要求你要做到某些事情等等。

把自己當成你的延長：自作主張地幫你做一些事情，買東西、添購用品、幫你做決定等等。

奇怪的是，當對方做了這些事情之後，都會用一種「我是為了你好」的方式來當作藉口，可是他所不知道的事情是，他口中的好，對你來說只是一種折磨。

除此之外，當你試圖把界限抓回來的時候，他們可能會用「自己也有遵守規則」來向你證明，你在他心中的地位，例如「我也都跟別的異性保持距離」、「我的社群都不會標記別的人」、「我都只吃你煮的菜」⋯⋯等等，來說明他對你是如此的忠心，所以公平起見，你也要對他一往情深，但他卻忽略了，在關係裡面的「互相」，並不是互相限制兩個人可以做什麼不可以做什麼，而是一種「意願」（willingness）——你願意主動做些什麼、付出什麼，這才是真正的愛；感覺被迫、害怕、恐懼、焦慮，才付出的愛其實並不是愛。

界限不明的人是怎麼誕生的？

為什麼我會說是「界限不明」的人呢？當一個人從小到大的生長環境當中，他們的界限經常被侵犯（例如父母會用一些貶低的話不斷地轟炸、在家裡面會直接打開房間的門完全不敲門等等），那麼很有可能在他長大的過程裡，也會忘記要尊重自己的界限、尊重別人的界限。久了以後，他可能會不知不覺的「認為別人的事情也是他的事情」甚至覺得「自己的事情別人也有責任」，而這兩個錯誤的認知，可能會讓愛他的人、關心他的人變得負擔重重。舉例來說，讓他覺得難過、憤怒、心情不好的時候，很可能會覺得「都是你害的」（自己的事情別人有責任），而當你發生了一些事，你自己沒有太多的感覺，但他會為你感到委屈、憤怒、甚至很衝動想要幫你做點什麼，你怎麼阻擋都沒有用（把你的責任當他的責任），這些都是界限不清楚的狀況。

當然，當你跟對方討論界限，對方可能就會說：「我都這麼幫忙你，你怎麼不知好歹？」因此，你不論花費多少唇舌去說明，大概都沒有太大的用處。畢竟，在他的世界裡，界限是混淆的，也因為有混淆的界限，所以他的自我也是不穩定的，經常需要和別人「共生」才能看到自己的價值。

殘忍，反而能讓關係重新開始

那如果遇到這樣的人，尤其這樣的人是自己的親人，該怎麼辦呢？其實，有些時候殘忍反而是讓彼此成長的一把利刃，不論是透過拒絕對方的要求、不讓對方再插手自己的生活、婉拒對方的好意、製造一些尷尬等等，都有可能是讓彼此的界限歸零的重要方法。

只是在這個過程當中，難免會讓彼此的感情受到傷害，儘管如此，你更要溫柔而堅定地和對方討論，你的拒絕並不是拒絕他，而是拒絕在關係當中，繼續用不清楚的界限海苔熊模糊你。

界限不明的人，經常會把拒絕解讀為對於自己的一種負面評價，也因為自己的自尊受到威脅，所以會做出攻擊的行為，講出一些情緒勒索的話，但在這個勒索的背後，其實是他心裡有一塊覺得自己受傷了。而難以拒絕的人同樣也是容易在界限上面讓步的人，因為害怕被討厭、害怕對方因為一次的事件就不再喜歡自己，所以當對方用某些言語來威脅的時候，自己就忍氣吞聲，但久了以後，這樣的忍讓反而形成兩人之間無形的炸彈。

我經常覺得，在關係裡面讓彼此保有彼此，是一段感情最溫柔的堅持。

最後還有一件重要的事情是，有些人的界限課題，並沒有辦法在你身上修業期滿、畢業領到證書，這個時候你就不該在他身上繼續耗費光陰，因為你也是珍貴的，要留下你珍貴的時間，去給那些你真正愛的人。事實上，當你和一個人相處，覺得自己黯淡無光、甚至有許多委屈的時候，不要在這段關係裡面責備自己了，你要輕輕的告訴自己，儘管如此，自己還是有可能成為別人生命當中的太陽。

海苔熊