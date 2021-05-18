找性格相近的對象好，還是性格互補比較好？

那段糾纏三年多的戀情終究還是要分手了，原因是常見的理由「性格不合」，然後磨合三年後，終於還是宣告失敗。

好友年近四十，一直想組織自己的家庭，可惜人海茫茫，總是遇不到適合的那個。她最用心交往、覺得最契合的某任男友會賺錢又大方又擅長甜言蜜語，看起來似乎是不錯的對象，但凡事有一好就沒兩好，他的花心、工作狂，不婚加上大男人主義讓好友難以忍受，兩方家庭也處不太好，吵吵鬧鬧分分合合好幾年，最後還是走上分開一途。好友說，對方只適合當戀人而不適合當丈夫，她決定再也不浪費時間在雖然心動卻無法組織家庭的男人身上。

既然在找的是老公人選而非只是談個小戀愛，她自然特別慎重，早在和這任男友交往之前，她就決定找一個跟前男友性格截然不同的人：她不需要他很會賺錢，也不用多有情趣，只要專情體貼、以她為主就好，另外要能分擔家務，因為前男友是完全不碰家務的類型，她已經受夠當老媽子的角色，既然要重新開始，當然不能重蹈覆轍。

過了一段時間，她認識了感覺還不錯的現男友，現男友在小公司擔任內勤，薪水不高、個性溫和穩定，家境雖不太好但雙親都是古意的老實人；不像她前任無緣婆婆那樣刁鑽挑剔，完全符合她要的條件「專情、以女方為主、會做家務」。

剛開始總是甜蜜，但不到一年，化學作用消失了，生活洗去浪漫面紗，原先欣賞的優點慢慢習以為常，原先沒想到的缺點都一一浮上檯面：男友之所以薪水不高，是因為本身就沒有太多事業心。朋友覺得男友明明下班後可以去進修增加競爭力，但男友寧願把時間拿來打電動，也許跳槽會有更多發展，但男友寧願待在舒適圈。

專情是專情，但的確也是塊大木頭，平常上班下班也就算了，連節日也是一成不變的SOP，從來沒有驚喜與浪漫，說凡事以她為主，其實就是沒主見，吃什麼不知道、去哪裡都看妳，久而久之朋友覺得好累，自己像帶一頭牛。問題是不管怎麼教，牛牽到哪裡還是牛，要他多為將來打算、學學投資，他看了幾分鐘居然睡著，叫他多學學別人約會的花招，下次出現的還是一樣的SOP。好友認為男友缺乏應變能力以及進取心，在他身上看不到未來，她越來越悲觀，性格相像的不行，互補的也不行，要如何是好？

當我們進入一段感情，常矛盾於到底應該要找「性格相似」的人好，還是「性格互補」的好？我兩種情況都有碰過。跟性格相似的人交往，好處是很容易互相理解，溝通省心，感覺特別契合。問題是人會變、環境會變，今天你們性格差不多，卻有可能在十年後大不相同，另外性格相似，表示你急我也衝動，吵起架來誰也不讓誰，非要爭個你死我活；你是工作狂我是女強人，憑什麼過年我得去你家；冷靜期你冷我更冷，你沒低頭我絕不主動，還有一個大問題是都很清楚對方的痛點在哪，所以性格相似不是大好，就是大壞。

跟性格互補的人交往主要障礙就是溝通，例如我與先生喜歡吃的不一樣，處事態度也大不同，性格上他強我溫，他熱我冷，這樣的組合當然免不了吵架，因為我原本屬於逃避爭執的類型，所以我常說跟他在一起吵的架，比跟以前所有男友加起來還多，但這也是跟性格差異大的對象結婚的必經之路，而優點當然就是截長補短，像我就很欣賞先生破釜沉舟的意志跟決斷力，而他性格衝動急躁的部分，也因為我而有所調整修正。

至於是性格相似還是性格互補比較合適，在都經歷過之後我覺得其實是假議題，兩者都可以很適合也可以都不適合，性格相似就得去溝通討厭的事誰來做，不能以為對方都懂就不說，性格不同就要去異中求同，並且學著欣賞他的優點，而那些優點是自己學不來的，是否適合的真正關鍵是能否尊重對方？就像上班時會碰到各式各樣的同事，不管大家性格是相同還是不同，能讓團隊work的關鍵永遠是互相尊重、多多溝通一樣啊！

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