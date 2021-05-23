疫情期間的夫妻相處之道：愛不是消失，只是現在的挑戰很多

上週疫情大爆發，從週末開始連續幾日確診破百，造成許多人情緒緊繃，在雙北政府並未宣布封城，但民眾已經自行提升高度警戒，以足不出戶先尋求自我保護，只不過明明是美好的六、日，卻要緊緊關在家，心情已經夠糟了，結果更發現平時相處上沒太大問題的另一半「相看兩相厭」，怎麼相處怎麼吵，修身養性頓時成為人生最大的課題。

是說，疫情升溫需要大家提高警覺，隨之而來的婚姻關係緊繃也不可不慎，去年已有報導指出：肺炎期間致使離婚率變高！可見「愛相隨」、「黏條條」真不是一般人可承受，稍不小心就擦槍走火，雖安然度過疫情風暴，枕邊人卻丟了。

在此寫出居家隔離的兩性相處之道，提供想保住婚姻的各位參考。

首先，切忌囉嗦的碎碎念。為了有效防疫，戴口罩、勤洗手、減少群聚為不二法門。此時，大家都變身糾察隊，通通鎖緊螺絲，有沒有要求自己不知道，但絕對是嚴以待人。老公或老婆也不免被檢視：「叫你別出去還硬要趴趴走，不可以搭捷運或公車，有聽見吼？」、「剛回來洗手了嗎？洗手有按照標準程序至少20秒嗎？」、「叫你戴口罩就好好戴，露出鼻子不算哦！」但，貼心的提醒跟囉嗦的碎念只有一線之隔，為了不傷夫妻和氣，提醒的一方請挑重點，被提醒的一方加強落實，要求的口氣和回話的語氣也請溫和，至於如何回覆，先深呼吸三秒再作答，疫情已令人神經緊繃，免得誤觸地雷。

另外，需要注意的是：沒事請找事做，而不是找架吵。夫妻相處往往是「閒來找麻煩，無事找架吵」。至於為何會如此？那是因為平日忙於上班工作，也忙家事照顧小孩，就算對另一半有不爽或不滿意，礙於還有更重要的事要料理，所以暫時把要料理他的事擺一邊。等到該忙的東西忙完了，整個人閒下來，就會想到：「啊！那天我對他揪美送」，趁著雙方都沒事做，又正好被關在一起的居家防疫時刻，自然成為提出的好時機。結果，妳以為是溝通，男人卻覺得是找架吵，一言不合的大戰就爆發。我的看法是，能夠按捺著不當下發作的事，那就是小事，既然當下隱忍得了，表示還放得下，那就無需計較，放過彼此吧！

最後，你們不是不愛了，只是距離太近。很多夫妻在疫情期間，大多是防疫理念和落實程度的不同爆發紛爭，但也有少數是看著看著，竟發覺越看越厭煩，就覺得好像沒那麼愛了。所謂「距離產生美感」，扣除上班、睡覺、做家事、照顧孩子的時數，平日夫妻真正相處的時間其實屈指可數，現在遇上居家辦公或居家隔離，為了防疫減少群聚，共處在同個空間，等於縮短安全距離，少了模模糊糊的美感，再加上長時間相處，自然是兩看相厭。當這樣的片刻來臨時，請勿輕率懷疑「我們的愛是不是消失了」，而是堅定信念：我們還愛，只是現在面臨的挑戰很多。

當愛情面臨挑戰，兩個人要做得就是風雨生信心，心緊緊相繫，手緊緊相牽，才是幸福的不二法門。

敬請支持欣西亞2020新書

《我要的歡愉你該懂！欣西亞兩性大膽說》一起Make Love Sexy！

【博客來購書連結】https://reurl.cc/v128Yk