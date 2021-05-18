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戀愛指南淘心話

3大「婚姻關係」中的原則：對外保持距離，對內多體諒

shutterstock_131108384▲即使嚴格的掌控另一半的行蹤，卻忘了，最可怕的出軌是防不勝防。（圖／shutterstock）
文 : 張辰瑜（薇薇）

很多女人都會因為害怕另一半出軌，常常打電話、看手機，追查行蹤等等，如果剛好遇上了喜愛自由的另一半，就會更沒有安全感，造成兩個人的口角和爭吵，即使嚴格的掌控另一半的行蹤，卻忘了，最可怕的出軌是防不勝防。

最近很紅的韓劇《我的上流世界》，是一部描述有錢人的豪奢生活以及當紅演員徐熙秀、女強人鄭書賢兩位女主角，嫁入財閥梟遠集團後所發生的故事。

前兩集的收視率就衝上新高，畢竟大家很愛的橋段不外乎男女感情分合、外遇爭吵等等，其中徐熙秀本來和老公的感情如膠似漆，沒想到就在請了一個女家教之後，感情生變，這就像日常周遭會發生的故事一樣，而女家教這個角色有可能換成朋友或是熟人等等，只要有一方很故意的引誘，男方把持不住就有可能陷入桃色風暴。

婚姻中的三角關係或是兩人之間的感情磨合不是一般人能夠了解的，就像韓劇《我的上流世界》裡面，男女主角感情並沒有不好，然而男主角卻還是外遇了女家教，甚至在有老婆的場合和小三熱吻，男人出軌有時候是為了新鮮感和刺激，但婚姻牽扯的因素很多，並不是說扔就能扔掉的，因此對外的保持距離和避嫌其實很重要！

大家都說就算結婚後彼此應該要保有交友的自由，但是家庭本來就是需要兩個人來維繫，不是說要限制自由，而是彼此應該要有遵守原則的想法，你可以有你的社交圈，但是需要遵守以下原則：

1、和異性朋友保持距離：

這點應該很清楚，就算是再好的朋友也需要有分界，男女之間有沒有純友誼，或許有，但是婚後本來就應該要以家庭第一，如果不和異性朋友有所分界，那麼何須要結婚？避嫌本來就是常識，應該要明白才是！

2、再晚都不能不回家：

有了家庭本來就是一種隱形的約束，既然你選擇了婚姻，自然就要了解，家庭是你的責任，如果你不想要這樣的責任，當年就不應該要結婚，畢竟，男人婚後要負的責任有很多，和女人一樣多！

3、家是兩個人的：

結婚後本來就會有一點束縛，有了孩子更有束縛，這是正常的，孩子也是兩個人的，應該一同分擔和討論，而不是將孩子的教育責任都放在一個人的身上！男人不應該結婚後還想著享有自己的自由，如果這個家庭的每個人都想要有自由，那麼這個家就不算是家庭了！

在這幾種原則下，彼此體諒彼此的辛苦，對外保持一點距離，對內多多體諒，才能經營好婚姻，千萬別為了一時的歡愉，而損失了家庭和婚姻！

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▲千萬別為了一時的歡愉，而損失了家庭和婚姻！（圖／shutterstock）

有對結婚六十年的夫妻，有記者問他們究竟婚姻甜蜜的秘訣是什麼？

老奶奶說了：「活到現在不容易，有這麼好的生活為什麼要吵？」

她也說了夫妻要走得長久，最重要的彼此要互相「讓步」、懂得避免爭吵。婚姻一直都不是很容易，但正因為不容易才值得你好好去珍惜。

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Tags : 保持距離出軌原則夫妻婚姻家庭珍惜關係體諒

張辰瑜（薇薇）
  知名美女作家、左手寫兩性、右手寫理財，畢業即創辦公司累積到現在13年時間 部落格累積突破億萬人氣，臉書粉絲團近五十萬追蹤人次，Instagram近四十萬追蹤人次，曾受邀各大媒體專訪，兩性愛情、美容瘦身、親子教養、投資理財等等，皆為她的經營領域。 曾獲全球華文部落格大獎（二○○九年）、中時年度十大部落客與雅虎年度十大部落客（二○一一年）、年度十大財經類最佳銷售著作《最會賺錢的窮人》（二○一一年）。目前持續主持各社群媒體，與讀者交流、互動，亦持續為相關機構擔任專題講師。   出版著作∣《分手沒有想像中的痛》《薇薇教你輕鬆變正妹》《愛情練習題》《東京一緒に》《最會賺錢的窮人》《女人的61道陷阱題》 音樂單曲∣《單身練習》《動動》 媒體專訪∣東森、非凡、超視、華視、台視、中天電視、TVBS、民視、壹電視等 雜誌專訪∣《FHM男人幫》、《SMART智富月刊》、《時報周刊》、《快樂工作人》等   Blog：weiisly.pixnet.net/blog FB_薇薇weiisly／IG_weiisly888