《鄧一個人咖啡》就算疫情嚴峻！也別忘了照護心理健康

▲疫情嚴峻，有鄧惠文醫師陪你照護心理健康。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

在全球疫情大爆發的情況之下，一直處於較安穩的台灣，也在近日全台升級三級疫情警戒。面對不斷升溫的疫情，每日確診、隔離人數日益攀升，短短幾日，本土病例已達千人，著實讓大家人心惶惶。為了減少群聚，在家上班、在家上課，成為你我全新的生活日常。

此刻，生理健康的防護固然重要，但也不能輕忽心靈上的調適，在疫情嚴峻、社會不安的情況之下，我們更要安定好自己的心，才能在非常時刻好好防疫。《鄧一個人咖啡》在本週五（21日）的節目中，鄧惠文醫師將帶著大家一起找到照顧心靈的好方法，為我們整理出「心理防疫」的小建議。

姊妹淘 Facebook https://www.facebook.com/babyou.com.tw/