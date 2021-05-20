回收是為了創造！「春池」吳庭安讓人看見療癒的玻璃之美



坐擁自信的城市 讓回家成為理所當然的選項

一身黑的吳庭安，颯爽地坐在春室咖啡與員工討論工作。父親為春池玻璃創辦人吳春池，自1961年投入玻璃產業至今六十載，每年消化了台灣70%的廢玻璃，在新竹苗栗一帶已有五座廢玻璃處理廠。如今的春池玻璃除了處理廢玻璃，還跨足工業原料、科技建材與觀光工廠等，而接手近十年、職稱已升至副總的吳庭安更是責無旁貸，每日驅車往返各工廠、辦公室巡點打理，就是他熟習的日常。

吳庭安的童年記憶裡，蹲點工廠撿玻璃、跟著工人處理回收，就是他理所當然的生活，沒有所謂情不情願。「那時候只要能躺在樓梯下的窄小空間睡午覺，就覺得好棒喔，還有冷氣可以吹。」此刻的他笑得輕鬆，然而也就是走過這一遭，讓他早早就明瞭第一線人員的辛苦；而這一段同甘共苦的過往，也讓老員工都記得這位自小被喚來廠裡工作的小毛頭，因此儘管吳庭安大學時離開新竹，先後前往台南、英國劍橋求學，回台還選擇先進入台積電就職，直到2012年才回春池上工。在老員工的眼中，他依然是那位——與大家站在第一線工作，後來外出歷練一輪，最終會回來的吳庭安——如此理所當然的存在。

「新竹這座城市，本身有一種隱性的驕傲。」儘管吳庭安的人生少不了遷徙，但他認為，在新竹這樣的地方長大，本身就不會有「非離開不可」、或「不想回來」的選項，他自己更未曾有叛逆的念頭，「當你每天回家看到父母都是那麽疲憊的模樣，就不會想要叛逆了啦。」他笑說。

有趣的是，不管是新竹、台南或劍橋，吳庭安待過的城市幾乎都有著同樣對自身的驕傲感，也隱微地在他的性格中留下痕跡，「我認為在一個有文化底蘊的地方，你就會自然而然地感受跟累積。」在他心目中，這三座城市的美學都存在生活中的每一個角落，讓身處其中的人自然積累，並對自己充滿自信。因此回到新竹、回到春池工作，一直是吳庭安從未懷疑也未曾抗拒的方向。

經驗形塑人格 走過的路不會白費

「我覺得人生經歷過的事情，都會留在身上，不會白費。」

有著原生的回收玻璃歷練，與大學主修的資源工程加乘，進入台積電彷彿是一種叛逆。但對吳庭安來說，這卻是讓他認識到截然不同企業文化，並幫助他站上更高的位置去看事情的重要經歷，也讓他學習到完整的管理脈絡，補足這端能力所需。

離開台積電隔天，他一天假都沒休就直接進入春池上班，職稱亦從工程師開始，慢慢從小事情開始把事情做好，員工也自然而然接納了這位與大家平起平坐的二代。「我從來沒有覺得自己是接班，只想著『接』應該會失敗。」吳庭安笑說，精準一點來說，是他從小就在為這份工作累積各式經歷，從第一線回收工人到幕後行政事務，以至後來的咖啡餐飲工作等等，他永遠是親身去參與和學習累積的那一位，因而此刻才能設身處地理解員工的狀況。

這樣的經歷與累積，讓現在的春池與其他產業合作都能格外的順暢。「我自己有個很深的體悟，是絕不把合作視為甲乙方，一定要把合作方當成夥伴。」他認為，當一件事情不是由甲交付給乙，而是由甲乙雙方共同為了目標而努力時，才能達到120分的成果。2017年忠泰建設「想家計畫」媒合了春池與自然洋行曾志偉建築師，打造「冥想屋」展現回收玻璃之美，受啟發的吳庭安隔年更進一步發起「W春池計畫」，推出線上募資，偕眾人之力推動玻璃回收產業的資源永續，也為往後推廣「循環經濟」的理念，埋下重要的種子。