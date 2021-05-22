「這輩子其實很短，短得妳沒時間討厭自己」　學《俗女》陳嘉玲善待自己的勇氣

《俗女養成記》貼近大齡單身女子的生活描寫，獲得了許多觀眾的喜愛。而最近這部劇宣布：第二季，即將於今年父親節溫馨開播 。女主角陳嘉玲的感情線會怎麼發展呢？新的事業又會從哪裡開始呢？這些情節走向，都讓影迷十分期待「陳嘉玲」的回歸。

在第一季的劇情裡，我們曾跟著女主角陳嘉玲一起大笑又大哭，一起回憶小時候跟爸媽還有阿公阿嬤的相處日常，從中重新再獲得一些力量和勇氣。在第二季開播之前，就讓我們再一起回味第一季的暖心劇情。

《俗女養成記》劇情介紹：陳嘉玲（謝盈萱 飾演），一個永遠不像台北女生的台南女生，年屆 39 歲的她，沒房、沒車，也沒有老公沒小孩，人生第一專長是在相機快門按下時瞬間眨眼。不幸丟了特助的工作，當年不惜引發家庭革命也要離開家鄉的她，在台北奮鬥了近二十年，到頭來竟然是一場空？ 過去一直追求「淑女」的夢想，卻在跨入 40 歲大關的時候，開始認清，其實自己是個「俗女」。

「對你而言，快樂是什麼？你有想過自己 10 年後會是什麼樣子嗎？」

擔任老闆特助的陳嘉玲，其實一直對這個工作不甚滿意。老闆和老闆娘幾乎把她當作是請來的幫傭，所有雜事一手包，甚至還要幫忙老闆掩蓋有小三的事實。在一次，老闆娘、前男友同時到公司來大鬧時，她終於下定決心辭職。但她其實內心很不安，怕已經 40 歲的她沒有公司要她，下一份工作不知道在哪裡，也不知道要做什麼。而回到家鄉休息，碰巧遇上國小同學在選市議員，請陳嘉玲一起來幫忙，也才讓陳嘉玲真正發揮她的價值，知道自己要做什麼。

我們都擔心在同一個位置或是同一條職涯上待久了，就離不開了，但心裡總隱隱約約會暗示自己：「該改變了吧。」，其實只要開始踏出第一步，不論是什麼，嘗試行動，就有重新開始的可能，就可以離自己理想的生活近一點。

「妳開心，我就開心啊。」

劇中有許多篇幅帶回陳嘉玲小時候在台南老家的點滴日常，不論是小時候不愛讀書被媽媽唸的日常、爸媽在比拚誰會教小孩的日常、全家聚在一起看電視的日常，或是跟阿嬤在睡前聊的那些童言童語，這些小時候曾經的回憶，其實都無形中影響了陳嘉玲後來長大後的觀念和想法，讓她變成一個有愛的人。

那些在劇中的家中日常，其實就很像你我在家裡會發生的微小事情，當下你只覺得那時微不足道的小事，長大再回頭看，那些小事默默形塑了你這個人，甚至影響了你對世界的看法，也在長大後，發現那些又笑又哭的日常裡，都包含著家人對彼此的「愛」。如同陳嘉玲的媽媽說過的話：「妳開心，我就開心啊。」家人之間總是有最深的情感羈絆。因為有這些日常，你長成了一個豐富的人，也變成一個對世界溫柔的人。