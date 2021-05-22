「這輩子其實很短，短得妳沒時間討厭自己」　學《俗女》陳嘉玲善待自己的勇氣

《俗女養成記》貼近大齡單身女子的生活描寫，獲得了許多觀眾的喜愛。而最近這部劇宣布：第二季，即將於今年父親節溫馨開播 。女主角陳嘉玲的感情線會怎麼發展呢？新的事業又會從哪裡開始呢？這些情節走向，都讓影迷十分期待「陳嘉玲」的回歸。
在第一季的劇情裡，我們曾跟著女主角陳嘉玲一起大笑又大哭，一起回憶小時候跟爸媽還有阿公阿嬤的相處日常，從中重新再獲得一些力量和勇氣。在第二季開播之前，就讓我們再一起回味第一季的暖心劇情。
「對你而言，快樂是什麼？你有想過自己 10 年後會是什麼樣子嗎？」
擔任老闆特助的陳嘉玲，其實一直對這個工作不甚滿意。老闆和老闆娘幾乎把她當作是請來的幫傭，所有雜事一手包，甚至還要幫忙老闆掩蓋有小三的事實。在一次，老闆娘、前男友同時到公司來大鬧時，她終於下定決心辭職。但她其實內心很不安，怕已經 40 歲的她沒有公司要她，下一份工作不知道在哪裡，也不知道要做什麼。而回到家鄉休息，碰巧遇上國小同學在選市議員，請陳嘉玲一起來幫忙，也才讓陳嘉玲真正發揮她的價值，知道自己要做什麼。
我們都擔心在同一個位置或是同一條職涯上待久了，就離不開了，但心裡總隱隱約約會暗示自己：「該改變了吧。」，其實只要開始踏出第一步，不論是什麼，嘗試行動，就有重新開始的可能，就可以離自己理想的生活近一點。
「妳開心，我就開心啊。」
劇中有許多篇幅帶回陳嘉玲小時候在台南老家的點滴日常，不論是小時候不愛讀書被媽媽唸的日常、爸媽在比拚誰會教小孩的日常、全家聚在一起看電視的日常，或是跟阿嬤在睡前聊的那些童言童語，這些小時候曾經的回憶，其實都無形中影響了陳嘉玲後來長大後的觀念和想法，讓她變成一個有愛的人。
那些在劇中的家中日常，其實就很像你我在家裡會發生的微小事情，當下你只覺得那時微不足道的小事，長大再回頭看，那些小事默默形塑了你這個人，甚至影響了你對世界的看法，也在長大後，發現那些又笑又哭的日常裡，都包含著家人對彼此的「愛」。如同陳嘉玲的媽媽說過的話：「妳開心，我就開心啊。」家人之間總是有最深的情感羈絆。因為有這些日常，你長成了一個豐富的人，也變成一個對世界溫柔的人。
「我年紀大了沒有力氣談戀愛了！要花多長的時間去遇到一個人然後建立一段關係？」
陳嘉玲有一個交往多年的男友，甚至到論及婚嫁，但因為在準備婚禮的過程中，他發現其實自己不愛對方了，只是因為怕年紀到了嫁不掉，而想趕緊結婚。甚至在過程中，也受到公司合作的年輕經理擾亂，一時有些擾亂心靈。就在和男友結束關係，回到家鄉，再次遇到國小的玩伴蔡永森，他也曾有過一段婚姻，現在單身，在台南這段時間，相處過後，才發現轉轉繞繞，相處起來最舒服、最為自己著想的就是他。
年紀很常成為這個社會給女性的枷鎖，越長大，就越焦慮自己可能會一直單身下去。於是，尋尋覓覓、走走停停，有時明明兩人相處有些問題，卻仍湊合著過著，或是因為已經交往很久了，如果不走到下階段，就擔心這段青春被浪費了。但是，過去的時光，不見得是浪費，而是透過一路走來的經驗，讓自己更清晰知道想要什麼樣的關係和怎樣的對象，就是因為有這些過去，才使得現在在眼前遇見的人，如此閃閃發亮。
在劇中的最後一集，陳嘉玲說了這段獨白，一直讓我印象深刻：
「親愛的陳嘉玲，妳是從幾時開始忘記了？忘記這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來，作夢又醒過來；妳又是從幾時開始忘記了，這輩子其實很短，短得妳沒時間再去勉強自己，沒時間再去討厭妳自己。」 不管在什麼時候，都要記得善待自己還有喜歡自己。
文／張嘉芬
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