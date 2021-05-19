防疫不出門！在家陪養感情的5件事

新冠病毒影響全球一年多了，台灣疫情近期變得嚴重，學校開始停課，改為在家上班的公司也變多了，為了安全減少外出，但情侶夫妻會因整天近距離相處而容易吵架衝突嗎？過去艾姬在專欄提醒過如何避免「冠狀離婚」，現在就進一步給讀者們一些建議，當你們整天待在家，可以做哪些事來培養感情呢？

1、整理居家環境：

如果是雙薪家庭，有時候因為忙碌就疏於整理居家環境，改為在家上班之後，可以先試著整理出一個適合工作的區域，然後再將其他地方整理得舒服一些。因為待在家裡的時間變長了，一個舒適的環境也會讓人比較心平氣和，就不會因為煩躁鬱悶而吵架囉！這時候也沒有藉口誰要加班回到家很累沒辦法幫忙，而是兩個人一起捲起袖子打造出一個舒服的空間。

2、自己煮最健康：

在家時間較自由，可以避開人潮去買菜購物。嘗試自己料理，不僅能夠選擇好的食材，料理油、調味料等都有最好的掌握度。也可以遵循醫師建議補充優質蛋白的食物，以均衡的營養來增強免疫力。在非常時期，不但因減少外食而更健康，也可以和伴侶一起享受自己下廚與品嚐美食的樂趣。飯菜香就是家庭幸福的味道啊！

3、共享休閒活動：

身心要健康，休閒娛樂活動不可少，否則無法外出時也會悶得發慌。適合家裡的休閒娛樂活動有很多，挑一部兩個人喜歡的電影或戲劇一起看吧！或是喜歡玩遊戲的，可以玩一些互動的遊戲。適合居家的運動有瑜伽、伸展、核心運動等，運動雖然被限縮活動範圍了，但有人陪伴一起做運動至少比較開心也能增強持續力喔！

4、正面思考聊天：

聊天能夠幫助紓解壓力，在保持社交距離的狀態下，仍要有人際的互動。我不時都會關心伴侶最近的工作狀況如何？有沒有受到疫情影響？雖然許多時候我們會面對突如其來的困擾和意外，或是我們對於對方的工作實際上也幫不上什麼忙，但是能夠多表達關心、以正面思考的態度面對疫情的衝擊，就能攜手度過危機。負能量會互相影響，正能量也是，所以一定要保持正向愉悅的心情！

5、有距離的親密：

將對外危險的「人與人連結」降至最低，在外面玩耍的人該收心回家了。維持有距離的親密關係，如果伴侶有身體不適症狀，以防萬一也可以透過不必和對方直接接觸的情趣玩具來解決生理需求。注意安全衛生，防疫期間在家也能夠享受親密時光！

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