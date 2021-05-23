蔡侑霖專欄／當疫情再度發作，患得患失沒收入　你務必調整守不住錢的觀念！

初夏正要開始，臺灣再度瀰漫疫情發作潮，許多公司行號及內外資品牌再掀紅燈，除了無薪假，更多了無期限關門不開店，餐廳冒著風險祭出線上外送及網上購物，量販及超市商城，出現飢荒現象，無一不是被搬空、瞎囤貨，害怕自己糧食殆盡，家中物資匱乏。一連串的蝴蝶效應，回到根本，當收入沒有穩定進帳，生活怎麼過活？日子怎樣持續？更不用說，到底什麼時候可以安全恢復正規日常，打亂了節奏，患得患失也只是剛好而已。

這幾天，我有一位讀者在粉絲專頁詢問我，最近工作放起無薪假，公司沒通知什麼時候可以復班，家中經濟突然中斷也吃起老本，還有兩個小孩要照顧，老公也因為裁員成天待在家中，碰巧遇到繳稅季、每月車貸房貸持續擠壓催款，就連公婆都嘮叨這一輩的年輕人平日不存錢，以致「意外時期」拿不出任何錢。

正所謂「有錢像條龍，沒錢當狗熊」在這年頭身上確實要有點銅臭味，以示保障自己「生存」價值，並非只有過得去，「生活」二字得過且過、持續小確幸，埋怨社會起跑不公，職場工作環境爹不疼娘也不愛。倘若，逆境中依舊還是守舊死腦筋、不知變通開源，至多就是原地踏步，收入每況愈下，別說要等待時日，可能還沒到「時日」，饑腸轆轆的絕境，可能就讓你懷疑人生。

身為上班族，一天近八至十一個小時在公司，出門搭車到下班打卡，關於「工作」的時間遠比其他睡眠及生活安排有更大比重。於是，你肯定更珍惜你的私人時光，回到家就可脫下抗戰的假面及戰袍，處理個人事務、做家事、與朋友們相約吃飯小酌。工作者們大多有類似的生活節奏，下班後關上與工作相關的一切事物，得來輕鬆解脫的快感。

檢視每月娛樂費開銷，該斷捨離的聚會，減少參與！

上班族常常上班越上越累、沒有確實地休息到，甚至下班後比工作時更忙碌，花了許多時間及心力規畫私人時間，像是深怕自己玩得不夠盡興。白天工作時的憋屈及壓迫，在下班後要有緩解的空間，只為了證明自己「會玩也會工作」。上班時，整個人慵懶、散漫、精神萎靡，但下班時間快來臨時，精神卻不自覺充滿電，短時間不會影響一個工作者的發展；一旦時間拉長，不僅影響到工作，整體散發出來的「心不在焉、魂不附體」，直接讓報馬仔的同事及主管察覺到你對工作沒有積極，考績評比的好壞，間接也讓人資及老闆拿來說嘴；更嚴重的延伸，你將成為「裁員、縮編」第一優先「獻祭」的黑名單對象。

對公司立場而言：「當工作產值沒有太大貢獻，不留你，至多也是剛好而已！別認為真的都沒人發現你在摸魚、耗時間等下班」，職場的無情，不分位子多高、多顯威；要知道，背後始終有許多雙眼死盯著你幹活，你還是得專注投入些才是！

白天與私人時間的有效分配及管理，大部分的人時常放錯重點，收入彷彿似月光般的日不敷出。其中，最散財的理由，通常包含犒賞自己的慰勞、精心安排與同事朋友的聚會吃飯，林林總總的洋灑鈔票，讓日常的娛樂開銷去了薪水的三分之一。細想，你白天的工作只是副業嗎？千萬別讓下班後的生活喧賓奪主，變成你生活中最主要的本分。不要抱怨時間不夠用、不要埋怨薪資留不住而成為月光族，不要讓時間分配的錯誤，成為失去生活本質的源頭。

沒必要飯局、剁手非必要購物，節省時間留住老本

為了緩解工作壓力，不該總是抱持著下班後「來吃一頓好料的」、「來購物紓壓」、「晚上小酌，和好友們喝一杯酒」。薪水有限的上班族，在長期不理性的消費下，開銷也日漸累積，存款積蓄卻也逐漸削減。如果單身又怕一人吃飯太孤單，白天開始揪團相約下班後的飯局，若是個性消極，對話只剩下對工作的抱怨、朋友圈的八卦，事實上就只是沒有長進的吐槽大會。

下班後的休憩聚餐飯局，本就是很輕鬆且自在的相處狀態，不談工作及其他的利益交換，也不該是硬著頭皮參與的商務聚會。工作之餘，若沒有好好休息及自處的時刻，以消耗的方式交朋友、聯繫情誼，那麼這代價會讓你因小失大、一舉兩失。

與其參與交際性質的飯局，或是和損友消磨珍貴的私人休息時間，不如回家好好洗個熱水澡，和家人或另一半談心聊天，或給自己一些沉澱的空間及省思的時間，這不是很棒嗎？畢竟，隔天的工作才是重要的收入來源，必須正視它的重要！時間管理很重要，而沒營養的交友關係只是時間、體力的損耗。每一天怎麼經營、看待，積累起來就是你的這一輩子，何況疫情災的當下，沒必要的花費及支出，是讓自己省荷包、誠實檢視存款的時候。

即使被裁員或失業，你得越明白自身優勢，未雨綢繆也越走越遠

即將準備有換工作的打算，你必須先知道你下一份工作的方向產業、未來自己的發展最終是什麼。

換工作，專業上得越換越精細、核心深層，進而成為公司的主核心幹部；就廣度的發展，將是越換越寬廣、多元綜合，雖是不同類別的產業，但職務的管理及內心，都是可以立刻展現能力、成果也可立竿見影。一切的安排，都是為了將來職涯道路更能順利通往康莊大道，倒吃甘蔗般順遂。 假設你下一份工作與現職工作皆屬同產業，很有可能無法滿足這樣的定義 ，雖然擅長，一旦時間被拉長拉遠，你的厭倦感也會悄悄油然而生、甚至找不到進步的空間，激發更多火花及熱情。若只求薪水加了幾千、幾萬，卻把路走得更狹窄而無趣，敵不過未來發展及市場趨勢，最終只會以離職或是被淘汰來收場。

換工作前，請檢視自己的的「專業能力」、「人脈關係」、「市場及產業趨勢」，這三點是薪資及頭銜的談判籌碼。當然，你的專業和新工作的關聯性越高，薪水的幅度也相對更高。自知自己有哪些優勢條件，可如虎添翼般讓你勝券在握，發球權的決定都在手中。

只要掌握住「知己知彼，百戰百勝」所牽動的原則，高薪收入並非是夢想，又可以同時追求寬闊的未來，每一步都踏實又穩定。

疫情後換工作，仔細找、耐心看，別好高騖遠吃到閉門羹

工作要越換越好，但「加薪」不該是唯一的重點。「月薪八萬以上、無須過往經驗、保底三個月、年終上看十七個月」的徵才海報當然令人心動，但背後的圈套是什麼？職場新鮮人、短視近利或好逸惡勞的上班族，就是這種不實廣告的直接受眾。

有些人會挑選這般看似有優化條件、勇於挑戰高風險工作，以長期職涯看來，好聽是隨遇而安，實質上是欠缺人生規畫、人生無方向感。不論請教了多少位前輩或職場達人，若以「做自己的主人」自許，卻始終看不清楚目的地，一心抱持著「賺大錢」的前提，更容易不知不覺地步入陷阱。

人生規畫及目的地，才是得多花時間思考的關鍵。「高薪」並非唯一的幸福途徑，帶著穩重且踏實「方向感」，才會駛向大道。其實，努力不一定會有收穫，但不努力的話，天公也絕對不會疼惜好人。這波突如其來再度發作的疫情潮，是檢視個人現狀及未來的整體表現，也包含金錢消費觀及審視工作職涯，能做好做滿的地方，就從穩定工作收入減少變動、斜槓進帳、存款投資隨時檢視，把自己健康調理好，未來才能有本錢打一場長遠戰。

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