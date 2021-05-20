人與人的連結，都是因為寂寞

▲所謂的寂寞，就是當我們想與他人產生共鳴、但卻連結不上時的落寞感受。（圖／Shutterstock）

我永遠都記得第一次見到所謂「傳播妹」的情景。

那是一個唱歌的場合，而那個妹穿著短袖上衣和熱褲，妝也沒特別濃，其實就是很一般的樣子，以至於我一直以為她是在場某位男士的女友，畢竟他們的互動就是很一般情侶樣，男生會問「冷不冷」、「想喝什麼飲料」……，肢體接觸也就是牽手摟腰，並不出格。

所以離開錢櫃後，當男友告訴我真相時，我忍不住問：「所以他們等一下是要去開房間嗎？」

我男友說沒有，唱完歌就各自散場了，但我不信，畢竟特地花錢找一個人來陪唱歌聽起來也太冤大頭了，可我男友卻說，在場的都是情侶，只有那個男的是單身，如果不找人來陪，不是很無聊嗎？

那時我完全不懂，畢竟大家都是朋友，一起唱歌也是會聊天什麼的，哪有什麼無聊不無聊？

可現在我明白了，其實真正要命的，不是無聊，而是寂寞。

前幾天，陳時中部長一句「人與人的連結」爆紅，到處都有人在玩連結梗，而我實在驚嘆於他的說話藝術，因為所謂的寂寞，就是當我們想與他人產生共鳴、但卻連結不上時的落寞感受。

說來很玄乎，但其實，人要的不過是一種「被認同」，而所謂的「被認同」，其實是很深層的一件事，有時候並不是表現在言語上，而是在一些細節上，就比如男生遞杯飲料給女生，而女生真心表達出感謝的樣子時，男生就覺得他此刻的體貼被認同及看見了。

但若是情侶的身分，你的另一半除了會遞水、什麼都不會做，又或者是在妳不需要或在忙的時候，他猛表現想求認同，但妳真正需要時他又顧著做自己的事不理妳，其實妳是不會表現出認同的。

畢竟，一段長期且穩定的兩性關係，是「感情」加「責任」的綜合體，而責任這件事，坦白說，實在是沒有愉快的。

有部老國片叫《今天不回家》，裡頭的男主角在即將退休的年齡出軌了，他出軌的對象倒也不是什麼美豔女妖姬，而是一個事業有成但大齡未婚的女性，而這樣的女性，想當然在生活細節上會過得比較精緻，有成套絲質、有質感但不暴露的睡衣，成套配色的碗盤杯碟，會定時去做個時髦的髮型，家裡甚至有在那個年代略顯裝模作樣的咖啡，於是，當老先生的太太認定第三者就是那種袒胸露乳的、低賤的不要臉的女人時，老先生義正嚴詞的反駁「她是一個懂得生活的女人」。

可是生活是什麼？除了維持生命、還得要保有活力。電影裡有一幕是這樣的：老先生半夜突然醒來，肚子餓想去巷口買個燒餅油條，太太隨即爬起來大喊「不要買，冰箱裡還有什麼什麼可以吃」，那一刻，老先生的表情與其說是生氣，倒不如說是絕望，那是一種「辛苦了一輩子，連想吃燒餅油條的自由都沒有」的絕望。

可是對老太太而言，這個家就是靠她一輩子這樣勤儉持家維護的啊！往深處想，說不定她就是知道自己的先生有半夜起來吃宵夜的習慣，所以才長年在冰箱備著食物，她的體貼非但沒有被認同，還變成了別人的壓力。

當兩個人共同建立了一個家，彼此的責任其實是不同的，非但不同、甚至還會互相扯後腿，就像一間公司裡的會計和業務，哪有不起衝突的？這不是依靠溝通或者協調就能和樂融融的局面，而是一個常態，甚至可以說，就是得依靠兩個不同角色的互相制衡，才能維持運作。

上班還有下班的時候，但婚姻沒有，有時候，不是不愛對方了，但是彼此的角色不同，再怎麼體諒也無法體會，即使床不是空的，我們卻都寂寞。

我的意思不是說，這樣我們就可以出軌或者去茶藝館了，而是我逐漸明白，那些所謂的聲色場所，或者找傳播妹，有時連結的並不是肉體，而是一種心靈的寂寞，那是一種只有感情但沒有責任的交流，硬要譬喻，其實就像是有些女生和所謂的工具人的關係，對方就像妳的男友，照顧妳、呵護妳、也和妳打情罵俏，但妳想怎樣就怎樣，不用考慮他會不會生氣。

很久以前，網路上流傳一句話叫「自己的寂寞自己負責」，那時我以為是叫大家不要為了寂寞而亂愛，但現在才明白，無論如何，人都會有寂寞的時候，而我們都得找到健康且適合自己的宣洩方式，那往往是無法靠別人，而只能靠自己的。

在一味地想與他人建立連結的時候，妳和妳自己的內心，是否也有良好的連結呢？

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