▲妳所愛上的對象，是出自於妳自己的想像，還是他所扮演出來的假象，抑或者就是他私底下的真相！（圖／Shutterstock）

作家H：妳愛上的對象是出於自己的想像，他所扮演的假象，或他私底下的真相！

前幾天在Clubhouse上面開啟了這樣一個話題，談話者踴躍，我自己則是覺得沒有在那個房間內，把我自己想要陳述的想法講得完整。

基本上每個人在談戀愛初期，都會對「理想對象」投射一種幻想，不管是外貌、個性、言談、打扮等方面，於是乎，只要一個異性出現，在他的身上，或許有著一兩個微小到無足輕重的點符合妳的想像時，妳就會開始將幻想延伸擴大，然後把自己的「理想典範」，套在這個人身上。

最終當然就是隨著妳的戀愛激素退散，妳開始發現妳自己原本加諸在他身上的光環消逝，他的真實樣貌，妳也才得以見到。

然而第二階段，在妳認識一個男人時，妳即使已經不會貿然套用幻想在他的身上了，但妳卻容易被他說的話語，做的一些小舉動給吸引。妳認為他說出的體貼、仁義，就是這個人的真實行為，卻不知道，有很多人因為過往的經驗，無形中他們養成一種體質，就是碰到異性時，會不自覺地「影帝上身」開始表演。他會知道該如何講話可以獲得青睞，該如何相處可以得到妳的信任，於是乎，就算這個人所表現出來的外在，不是基於妳的想像但卻依然吸引到妳，實際上，妳卻是被一個不甚真誠的人給左右了情感！

往往，走到第三階段，就是在沒了幻想，開始長期相處，開始印證承諾之後，妳終於發現，這個人之前的言行舉止，根本跟他本人真實的個性南轅北轍，他或許不是演出好人形象的歹徒，但卻也決計跟妳預期的「好」男人有著十萬八千里的差距。人生至此，於是開始對愛情失去好感，對異性沒了信任。

然而事實上，我所描述的事情，就算換成男性看女生，也同樣會出現類似的狀況。而實際上，更多時候，我們本來就被教導著，該如何說話，才會得到異性的注意，才會得到更多的鍾愛。在我們的兩性教育體系下，「偽裝」甚至「美化」自己這種思想，有時候可能已經深植我們的大腦，你並非存心想要讓對方愛上一個假象的你，但你卻不自覺地演出了不完全的你。那是選擇性的，把自己好的一面呈現給對方看，把壞的真實面，藏到最後才會翻牌。這是書上寫的，也是前輩所傳承的。

因此我要說，有時候那些你以為的假象，或許不是對方的錯，而是你信任了不對的那個面向。而那個真實呈現的自我，也不見得是做自己的真實，或許每一次的接觸，你都應該學習讓對方看到更多面向的自己，而我們也要嘗試理解，最終被妳發現的真實，並不是被刻意隱瞞，只是妳選擇性地擷取到資訊的先後順序罷了！

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