疫情搞砸心靈健康？鄧惠文：緊張焦慮是合理的，控制「生活」而非「家人」

台灣疫情不斷升溫，帶給民眾許多影響及改變，《鄧一個人咖啡》在今日（21日）的節目中，由鄧惠文鄧醫師與大家溫柔分享，如何去照料自己的情緒、調適自己的心情呢？原以為台灣疫情一直有效控制著，突然激增的本土案例讓疫情緊繃，造成了你我心中的惶恐與不安，提高警覺固然重要，但千萬不要把自己的心靈健康給搞砸了！因此鄧醫師針對心理上的防疫整理出幾個小重點。

首先，我們先了解自己原本的個性是屬於比較「謹慎小心」還是「神經大條」呢？這兩者其實就像翹翹板一樣，而我們必須站在中間去取得一個平衡，所謂的平衡就是「謹慎但不必過於緊張」，但往往這也是最難做到的，鄧醫師就點出心理平衡需要的三大要件，分別是意志力、智慧、定力。

我們的生活模式勢必會因為疫情的關係而改變，因此我們要規劃好自己的生活安排、衛生流程，了解哪些地方是有危險性？包裹的外包裝袋要怎麼處理？回到家後怎麼保持整潔？哪些大眾運輸比較安全？這些問題都沒有一定的答案，每個人都能發展出屬於自己的一套方式，按照自己模式去執行，但切記不要「恐慌」。

平時我們總以為科技與文明，可以讓我們完全掌握自己的生活，但在這一波疫情及防疫中，又將人類重新推回一個原始的起點，也就是「生命非常的脆弱」。我們都知道我們針對防疫所做的安全措施並非百分之百，因此我們在面對相關新聞與資訊時，還是會感到緊張、焦慮，這種心情是合理的，只是我們過去比較少正視這樣的生命常態而已。

鄧醫師認為，在新冠肺炎帶給全球很大的衝擊之下，我們勢必要用「智慧」與自己靈魂內部的脆弱做一個對話。但很多人是很害怕這種恐懼感，而選擇逃避，在心理上做出切割，這時他們可能會活在另一種極端當中，出現「忽視」防疫安全的問題、把「不會啦」掛在嘴邊。當然有「輕忽」就會有「焦慮」，這兩者是相互存在，鄧醫師也提醒到，不管你自己或是身邊的人是屬於何種人，都應該要互相協助而非互相抨擊，大家一起走向平衡，對抗這場戰役！

在世界各國，許多醫護人員都長期堅守崗位為疫情努力，即便他們也會感到害怕，但他們仍收起恐慌，發揮「定力」，盡力去做好他們的職責，這就把兩端的思維與功能結合起來，安穩地站在自己的位置上，成為這場戰役的「中堅份子」。

最後鄧醫師也提供大家幾個照護心理健康的建議：

一、已可行的方式維持產能，克服等待的消極無助

當我們面對疫情時，可能會多出許多獨處的時間，但我們不要去空想「疫情什麼時候過去？」，因為時間久了我們就會開始出現無助、憂鬱的情緒，因此你可以試著去找一些替代的滿足，就像很多人可能會在這時候去紀錄、分享自己三餐做的菜，讓生活是受到自己控制的。

二、居家防疫期間，勿將家人作為補償控制感的對象

如同上述所說的，我們可以讓自己試著去控制自己的生活，但針對的是「生活流程」與「事物」，並非「家人」。因為疫情讓我們有失控感，因此會把這個掌控感轉移到家人身上，最後會導致家人之間的摩擦與衝突，讓大家在居家期間變得不愉快。

三、防疫壓力造成團體分裂，需用心照顧彼此關係

若團體中本來有分裂，更容易因為外在有一個較大的壓力，而導致分裂變得更明顯，鄧醫師在這邊提到，尤其是本來就看不順眼的人，越在這種時刻就越是變本加厲。她認為病毒不僅是在我們的身體上進行破壞，更容易透過人心進行更大的破壞，因此在這個時候，我們應該要去想如何去維持連結，共同去抵抗疫情帶來的破壞。

四、請關懷居家檢疫和隔離者，齊心才能抗役

許多在進行居家隔離或是自主管理的人，保護的都是大家的安全，因此當我們的生活遇到這樣子的鄰里或是朋友，我們可以試著去對他們釋出善意，讓他們知道自己並不孤單，大家都站在同一陣線上對抗疫情，也就是鄧醫師最後說的「物理上的隔離，是為了讓我們的心不要分開」。

面對疫情，「過度恐慌」或「過度輕忽」，都會導致社會的崩解，除了生理上的防護外，好好照料彼此的心理也是很重要的，病毒可能破壞我們生活，但別讓它對我們的心靈造成更大的破壞，大家齊心走向平衡，找到彼此生命的力量，相信我們很快就能度過這場風暴！