她結婚讓無數男人崩潰！新垣結衣到底有什麼魅力？

想必大家都知道日本女神新垣結衣結婚的消息了，網路一片崩潰之外，居然還有店家與公司宣布要放療傷假，最有趣的是往常喜歡罵女生只愛高富帥的PTT，這次居然一面倒的嫌棄新垣結衣的老公星野源身高只有168，長得也不是很帥，憑什麼能娶到國民老婆，可見新垣結衣在鄉民心目中的地位有多崇高。

憑良心說新垣結衣我個人一直Catch不到為何她如此受歡迎，因為她雖然長得漂亮，但也不是像混血兒那種五官搶眼突出的類型，而性格方面從所詮釋的角色來看也說不上獨特，不管在大紅的《戀空》、或是《無法變成野獸的我們》、《月薪嬌妻》 中，都是扮演性格無害、可愛清新的角色，以下就歸納一下並非絕世美女的新垣結衣，之所以如此受男性歡迎的原因吧！

一、比起冰山美人，無威脅的美更讓人放鬆

說到新垣結衣總會提到幾個關鍵字「清新、可愛、治癒」，理論上美女明星一般來說會給人不容易接近的距離感，但新垣結衣平常的衣著與化妝並不華麗，也很少看到她渾身名牌，感覺是那種自己衣櫥也能找到的衣服，妝感的部分則是接近素顏感的裸妝。這讓我想到近幾年特別流行治癒物，從文具到居家用品，能讓人減壓的總是很受歡迎，也許在生存壓力大、競爭劇烈的時代，對男人來說比起妝容精緻、全身懸掛飾品的時尚女性，反而像新垣結衣這樣讓人感覺親切的女生更受歡迎，的確在團體中我們也會發現：男人緣最好的不一定是最美豔的女生，反而五官清純可愛的女生比較快脫單喔！

二、比起高冷氣質，愛笑的女人更受歡迎

我自己很喜歡蒼井優，可是當我拿蒼井優去問男人的時候，十個大概有八個會跟我說：沒有很漂亮、感覺跩跩的，我思來想去實在不懂，後來我發現可能是因為蒼井優的氣質比較憂鬱清冷，而相對起來，常常露出笑容的新垣結衣當然比較有親和力。之前公司有位女同事，明明五官很漂亮，但因為從來不笑（就算笑也是皮笑肉不笑的那種），又老是穿黑灰色等低彩度衣服，給人難以親近的感受，所以旁邊不如她好看的女生都脫單穩交了，她還是孤家寡人。高冷氣質型女挑人喜歡，有點曲高和寡，而且老實說男人往往很懶，他們就算欣賞氣質女，但最後娶回家的通常都是實用型，如果覺得妳很有個性難照顧，那他可能只會跟妳談戀愛卻不會娶回家，因為男人是戀愛跟婚姻可以分開的生物喔！

三、清純乖巧，溫柔賢慧不愛唸

新垣結衣演出許多偶像劇，但卻鮮少有緋聞傳出，不知道是保密工作做得好還是本身不喜交際，給人生活單純、正派的形象，雖然我並不認為女性多交過幾個男友就不正派，但娛樂圈似乎難以容忍花邊新聞多的女性，只要緋聞一多，就會被掛上「魔女」的稱號，而在抽煙喝酒方面也是一樣，大眾對抽煙的人固然不能接受，但尤其是抽煙的「女人」更不能接受，而新垣結衣牙齒潔白、形象清新，在《月薪嬌妻》中更直接穿上圍裙做料理，可愛溫柔卻又不像現實生活的老婆蓬頭垢面愛碎唸，完美的滿足男性對老婆的想像。

四、擇偶條件平易近人

既然是收入高又漂亮的女神，新垣結衣接受訪問時，對另一半的條件居然只有「溫柔、喜歡我」，相信很多女生也常被問過同樣的問題，或者是交友軟體也填過類似資料，多數人難免會要求一下身高、學歷或年薪等，雖然這完全正常，但如果聽到一個男人老實坦承：「我喜歡大奶、最好是護士老師」，即使妳條件符合，但難免覺得這男生膚淺，但如果他說：「我喜歡溫柔、喜歡小動物的女性」感覺是不是完全不一樣了呢？聰明的應答方式，會讓人覺得妳不僅外表美，內心更美！

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