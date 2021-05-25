「罪惡感投射」：是他不夠在意你，還是你已經想放棄？

多年前我在鄧惠文的《婚內失戀》這本書上看到一個有趣的觀念：有些時候你很努力的想要「溝通」、「面對問題」，但其實是一種逃避。逃避什麼呢？藉由「我們還可以一起試試看」、「你為什麼都不跟我討論」、「是你不願意繼續努力」等等的責怪，來逃避一個令人更傷的答案：他不是不想跟你溝通，只是他已經沒有那麼愛你了[1]。

這裡面其實涉及一個有趣的心理動力，透過把對方當作壞人、透過想像對方才是這段關係無法好好繼續走下去的主要原因，把自己放在一個「努力不懈」的位置，就可以成功站穩受害者，然後一邊說著自己楚楚可憐，一邊懷抱著無力的感覺，跟姊妹、兄弟訴苦，來證明自己有多麼的無助。

當然，這並不是說你很奸詐、很糟糕，都讓對方來當壞人；事實上，對方一定有一些在關係當中放棄或逃避溝通的地方，但關係是兩個人的，一個巴掌不會響，所以回過頭來你也可以想想，自己在這段感情裡面，是不是有什麼也做得不夠好、沒有看清楚的地方。其中，一個常見的盲點就是「罪惡感投射」。

在他的身上看到你的罪惡

這個名詞不是什麼厲害的東西，只是我取得一個名詞方便說明這個現象。我想要表達一個概念是：有些時候你在感情裡面以為對方做錯了某件事、指責對方的行為，目的是為了掩蓋自己心中的某些黑暗，又或者，因為害怕自己做出某一些危害關係的事，所以把這個恐懼投射在對方身上，好讓對方成為某一種代罪羔羊。我們可以看看下面的例子：

1、Cindy 經常覺得老公在外面有養女人，每天都做惡夢，夢見老公和別的女生上床。她很害怕有一天老公會拋下她、離開她而去。然而，身邊的朋友完全都不覺得她老公有出軌的跡象，就她一個人活在某一個被害妄想當中。隔了一個月，老公出差，她卻和舊情人上床了，到這個時候她才明白，一直以來她所恐懼的並不是老公的劈腿，而是自己的劈腿。

2、Eric 每次回家都沒有好臉色，指著自己的小孩和老婆大罵，怪小孩功課沒寫完，怪老婆沒有顧好小孩、又沒有打掃家裡，儼然一副大男人的樣子。老婆總是逆來順受、受盡委屈，但奇怪的是，老婆越是忍耐，Eric就越是生氣，有一次他還跟同事說：「我就是不喜歡她一臉無辜的樣子」。隔了一陣子以後他才明白，原來他早在這段關係當中沒有心了，當初是奉子成婚，對於太太感情本來就薄，他一直在想著有一天太太會了解到，自己無論如何都沒有辦法真正愛上她，就會主動提離婚了。然而，太太越是忍耐，他就越是氣憤，表面上看起來好像一切都是太太在這段關係當中沒有做好，但實際上是Eric根本沒有想要當一個好老公，然後他把這種「壞伴侶」的黑暗投射到太太身上，讓太太去承擔。

3、Amy跟Grace是一對女同志伴侶，兩人經常為了對方和其他的女生出去、走得太近而吃醋，幾乎每天都吵架、關係有很多的衝突跟爭執。其實彼此在這段關係之外，都有傾心的對象，但兩個人都不願意說破，只想要等哪一個人先開口結束這段關係。有一天，兩個人終於發現，那些一直以來的衝突跟爭執並不是為了讓兩個人關係變好，相反地，正是想要讓兩個人的關係變得更糟，糟到有一天彼此終於願意承認不適合，然後各自去找下一段關係。換句話說，兩個人各自對於自己「還對其他的女生有興趣」而感到罪惡，可是又不願意承認這個罪惡，於是這些罪惡累積成某一種負面的能量，在關係當中炸開，成為兩個人衝突的根源。

在上面這些例子當中都有兩個劇本，一個是表面的劇本，一個是深層的劇本。表面上的劇本可能呈現出某一個人似乎做得比較不好、比較多錯誤，但深層的劇本或許是另一個人內心有其他的鬼，然後透過把這個鬼投射在對方身上、指責對方的不好，來期待有一天這段關係會結束。換句話說，有些時候你是透過「我覺得他不夠愛我」來逃避「其實你已經沒有那麼愛他」這件事情［2］。

將感情的成敗責任歸咎於他，自己會覺得輕鬆許多，如果你意識到自己正在做這件事情，可能要稍微踩一下煞車，因為從前面的例子你也會發現，像這樣的一種投射，不一定真的能夠結束關係，還有可能讓彼此糾纏下去。

把自己的投射撿回來

如果你在讀這篇文章的時候，覺得好像有一點什麼被打到了，甚至開始感覺到，在這段關係當中有一些不是很滿意的部分，好像也和自己有關，那麼恭喜你，代表你願意把自己的投射給「撿回來」。例如，一直以來很害怕對方會劈腿的你，終於看清楚原來一直以來最擔心的不是對方劈腿，而是自己會劈腿；又例如一直以來很擔心兩個人會這樣一直爭吵下去、沒有結局，終於明白，原來自己早已不想要繼續在這樣的關係裡面，只是在等待誰先攤牌而已。

這一個又一個的煙霧彈，掩藏了感情裡面你真正需要面對的課題，你可能早就已經比誰都明白，繼續下去兩個人都會同樣痛苦，但你又捨不得最後變成孤單的樣子，所以只好抓著對方，避免寂寞來造訪。

從這樣的關係當中要離開需要一點勇氣，當你能夠認清楚自己的逃避，不一定會比較輕鬆，但至少會離你想要的關係、想要的自己近一點。

延伸閱讀

[1]海苔熊書房｜《婚內失戀》為什麼我想溝通，他卻不停逃避

[2]海苔熊（2021）·對愛，一直以來你都想錯了：學會愛自己，也能安然去愛的24堂愛情心理學· 台灣，台北：三采。

海苔熊