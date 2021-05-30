老公有了「人與人的連結」，老婆如何應對？斷開鴕鳥心態，才可能雨過天晴

▲許多在婚姻中的人妻，深怕身旁的老公一不小心，就跟自己以外的第三者有了不應該有的互動，墜入萬劫不復的深淵。（圖／Shutterstock）

疫情連日升溫，很多有趣的名詞在這期間被發覺出來，像是：校正回歸、人與人的連結，前者讓人聽得霧煞煞一頭霧水，後者則讓大家心領神會發出會心微笑，也令許多在婚姻中的人妻忍不住提高警覺，深怕身旁的老公一不小心，就跟自己以外的第三者有了不應該有的互動，墜入萬劫不復的深淵。

是說，人與人的連結有很多，但無論是哪種連結，都教大老婆們想要斷開魂結、斷開鎖鏈。但不同的情況有不同的應對方式，在此和大家聊聊該採取的處理方法。

第一個情況是，老公仿效基隆茶裏王，三不五時上茶室報到。網路上有些論點是說茶室很多是純泡茶純聊天，並無色情交易，但在這裡欣西亞就姑且將能上下其手的摸摸茶、攝護腺排毒的手工藝、按摩店的半套全套⋯⋯有金錢交易通通類歸於此。這組的特點是「使用者付費」，花錢的是大爺，雖然也能點播慣用的師傅或小姐坐檯，有的雖到性器交接的深度，但情感交流的程度尚淺，老公並無暈頭轉向。

當老婆發現老公有這種消費習慣時，不妨敞開心胸和對方聊聊上門光顧的動機，就我長年諮詢的經驗來看，他們不外乎是「基於好奇」、「圖新鮮刺激」以及「缺乏性生活」，或是因為有特殊性癖好，害怕跟老婆分享被罵變態，所以只能偷偷摸摸付錢給小姐。讓腦海中的道德禁忌付諸行動。建議老婆先傾聽，然後衡量兩人現下的性生活是否能調整或改善？若真無法配合，也不用勉強自己，一起找性專家諮詢，也許能突破困境。

第二個情況則是常見的外遇或出軌，男人有了情感羈絆和肉體修幹的小三。倘若人妻是無意中發現，就算內心再如何五雷轟頂，我都建議妳先沉住氣，先默不作聲搜證一輪。為何要搜證？因為只有證據能讓妳「保護自己」和「捍衛家庭」，免得到時跟老公攤牌他矢口否認，還反咬妳一口說是妳老婆當得不稱職。

有存證妳才能有勝算，有存證妳才能為最壞結果作打算，不管要不要離婚，我都建議妳找個律師先作法律諮詢和攻防推演，然後，再平心靜氣坐下來跟老公談。至於該不該原諒？要不要挽回？這也不是妳單方面就能決定的事，那跟男人「想不想被原諒？願不願意回家？」有很大的關係，別忘記證據是妳談判的籌碼，雖然沒必要一下就亮出手裡的王牌，但起碼不用無限縮小自己，請揮別當了數年如一日的黃臉婆，從這一刻開始，妳的姿態和他平起平坐。

當發現丈夫跟自己以外的女人產生人與人的連結，最忌冷處理或鴕鳥心態，也就是「無動於衷、不理不睬」。一日一日拖下去，期盼著他和門外的女人濃情轉淡，只是內心不敢面對的懦弱，請振作起自己，請鎮定好情緒，請穩定住腳步，堅強地帶著家庭和婚姻遠離這場風暴，夫妻關係才有可能雨過天晴。

敬請支持欣西亞2020新書

《我要的歡愉你該懂！欣西亞兩性大膽說》一起Make Love Sexy！

【博客來購書連結】https://reurl.cc/v128Yk