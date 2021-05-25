▲兩個人之間有著隔閡，一邊是熱切地想要引起對方的回應，而另一邊只想要沉默以對！（圖／Shutterstock）

婚姻中常被忽視的情緒需求有那些？不要再輕忽女人的感受

夫妻結婚十幾年，常會發生一種情況。

老婆滔滔不絕地說著今天發生的事想要和對方分享，老公卻是盯著前方不發一語，彷彿這是一種應對機制，兩個人之間有著隔閡，一邊是熱切地想要引起對方的回應，而另一邊只想要沉默以對！

如果一直說話的老婆試圖想要和對方溝通，就容易被老公說「多愁善感想太多」，老公認為自己只是想要回來休息一下，不想說話這樣也不行？老婆認為「你都一整天在外面了，和我說說話也不行嗎」？

夫妻之間常會出現這種忽略情緒需求的情況，被忽略的一方久而久之就會喪失經營的動力，但其實另外一方也不是故意忽視的，彼此有不同的情況考量才容易造成誤解！

每個人都會疲乏、都會有情緒，最重要的就是在情緒的當下有人能夠理解和支持，到底有哪 下些情緒需求在婚姻中容易被忽視的呢？

1、沒有人願意傾聽：

親密關係本來就需要被滿足，而這份滿足往往就是一種被關心的感覺，如何讓對方感受到被關心？先從傾聽開始，願意聽對方說話、願意好好給予回應。

2、讓對方感受到特別：

對女人而言，成為媽媽以後，這樣的角色其實和以往比起來比較不受重視，因為媽媽必須要顧到很多地方，變成一種被需要的角色，很容易忽略自己也是需要被照顧的，媽媽從早上忙到晚上，很多時候，她要在意孩子的情緒、孩子的種種需求，很容易忘記自己的情緒需要，因此身為另一半，偶爾讓女人感受到自己的特別很重要，讓女人還記得自己身為一個女人被呵護的感受。

3、不要給予太多的壓力：

曾有篇文章描述有個女藝人會選擇離婚是因為和老公的期待不同，她說老公想要的是一個媽媽、一個太太，而當下的她想要的是一個情人，很多時候，女人變成媽媽以後，男人對待女人的態度就會有所差別！

戀愛時，會細心呵護，剛新婚時還會偶爾注意老婆的感受，但變成了媽媽以後，彷彿女人就不再是女人一般，難過的時候要自己獨立療傷、有事情的時候要堅強解決，男人變得只在意眼前的工作和孩子，完全性地忽略了女人的感受，而周遭給予女人的壓力也很多。孩子生病是媽媽沒有照顧好，孩子學不好是媽媽的責任，這些種種都會造成女人心裡的負擔。

千萬不要忽視女人的情緒需要，這時候的她想要的只是偶爾的呵護，和以前一樣，會有人想要分享事情給她，會有人想要和她聊天，她不是一直這麼堅強獨立，偶爾她也需要有人可以依靠。

即使當了孩子的媽媽，女人還是會想要有被愛的渴望和被關心的需求，女人只是想要當她累了時、有情緒時，能夠有人支持她，給予她一點關心，能夠得到一個女人基本的對待而已，不是成為了媽媽就不能有情緒和任性的時候。

有人說：幸福的婚姻不僅需要有交流思想的時候，也需要有感情的交流，如果你把感情關在自己心裡，那麼也就是把妻子推到自己的生活之外了。

關心對方的付出和需求，不要再輕易忽略女人在情緒需求的感受了！

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