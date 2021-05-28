「一想起你，忙碌的生活變得空蕩蕩。」田馥甄的「田式情歌」唱出你在愛情中的放不下

睽違九年，田馥甄憑著《無人知曉》專輯再度入圍金曲獎，和萬芳、蘇慧倫等角逐華語最佳女歌手。其實，無須金曲獎的認證，田馥甄的「田式情歌」早已唱進許多人的心裡，獨特的唱腔、曲風再搭配貼近人心的絕美歌詞，每次聽都能聽出不同的味道和感受。
她的情歌總有「像女孩的女人」的影子，就像她自己一樣，內心有許多拉扯和衝突，最後還是能以理解和寬容收尾。
哪一首歌是你最常重複播放的「田式情歌」呢？
《無人知曉》：像爛戲碰上了好演員
看不見 聽不到 愛不了 卻注定要糾結
我想我 是壞人 故意不聽懂你的拒絕
難以昭告世界 愛上你多優越
無人知曉 可不可憐
你是否曾經在愛情中拿過一個爛劇本呢？在這劇本中，你的愛無法大大方方地對外述說，也沒辦法很清楚地確定：「嗯，我是被他愛著的。」雖然模糊得讓人痛苦，卻又無法灑脫辭演。
《懸日》：淡去的光陰是我的戰場
落下 同一顆太陽 有什麼特別的嗎
你還不是一樣 溫暖卻停在遠方
對峙著不可能的愛情 也該像懸日那樣 讓它落下
你心中有沒有一個放不下的人？你和他也許偶爾才聯絡，但看到他的樣子、聽到他的聲音，心裡還是會掀起一波漣漪。他現在已有一個人相伴，過得很幸福，你真心為他開心，但每當夜裡寂寞時，你還是忍不住會想：為什麼不是我們呢？
《餘波盪漾》：有些溫度不會被遺忘
你開車的模樣
你吉他的指法
你每天清晨的咖啡香
有多少懷念被你留下
有些人無法陪你走一輩子，但陪你走過的那一段路，會是你一生中最難忘的時刻。即使那個人已不在你身邊，生活中還時不免出現他的痕跡，例如他曾教會過你的事、被他影響而養成的習慣，還有心中一股屬於他的暖意。
《你就不要想起我》：憑什麼我們要錯過
吵醒沈睡冰山後從容脫逃
你總是有辦法輕易做到
一個遠遠的微笑 就掀起洶湧波濤
又聞到眼淚沸騰的味道
有些分離，無關於愛不愛，而是關乎於有沒有勇氣和對方攜手面對眼前的考驗。最怕的是，當你選擇了放棄以後，卻日夜裡後悔，因為你驚覺到自己失去了一個值得珍惜的人。
《你太猖狂》：想得到釋放只有投降
思念太猖狂 一個冷不防
一想起你 忙碌的生活變得空蕩蕩
對心事說謊 把你想到多麼的不堪
偉大的你還想我怎樣
你都怎麼處理失戀的痛苦呢？大吃一頓、埋首於工作，還是趕快尋找下一個對象？透過這些方式我們的確能暫時逃避內心的痛苦，但一但停下腳步，過去的回憶、對方的好與對方給的傷害都會爆炸式地出現在腦海，揮之不去。
也許面對失去最好的方法，也是最簡單的方法，就是好好和心中的痛苦相處，想哭就哭，想生氣就生氣，時間總會沖淡一切的。
《請你給我好一點的情敵》：有另一人足以匹配我的孤獨
如果這是你不能逃避的宿命就請你給我好一點的情敵
至少讓我擁有競爭的樂趣
至少讓我相信 被遺棄 有被遺棄的道理
《我想我不會愛你》：渺小的自尊都快要拋棄
我想我不會愛你
這樣下去 渺小的自尊都快要拋棄
我想我不會恨你
傷的痕跡 住在我心底變成了祕密
我想我不會愛你
害怕失去 所以逞強的遠遠看著你
我想我不會恨你 只是也許
世界上有兩個東西，是人類難以控制的，一個是命運，另一個則是愛。明知道對方不值得你付出這麼多，卻還是忍不住將目光放在你身上。這首歌不是當時的主打歌，但歌迷都說一聽就上癮，是隱藏版的田式神曲。
《愛情的模樣》：你是誰叫我狂戀
曾經孤單的徬徨
曾經相信曾經失望
你穿過了重重的迷惘
那愛的慌張 終於要解放
《愛情的模樣》是五月天 1999 年的歌曲，收錄在五月天第一張創作專輯，描寫一個人初戀時的內心對白，浪漫、迷惘又帶點傻氣。
這首歌當時並不如《志明與春嬌》等歌曲那麼紅，但在田馥甄擔任五月天演唱嘉賓，翻唱此曲後，這首歌又重新被注意到，演唱的影片在 Youtube 上破千萬觀看，網友直呼：「聽到 Hebe 的版本就回不去原本的、「Hebe 有種魔力把別人家的歌都唱成自己的」。
文／Tien
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