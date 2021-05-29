感情一下就淡掉？5個小撇步「找回熱戀」保持新鮮感！

感情穩交後，走過熱戀愛得死去活來、愛得像是沒有明天的狂戀後，當愛情逐漸走入細水長流的平淡期，總讓你感嘆愛情開始變得索然無味？以下五步驟，提供給你慢慢尋回熱戀的愛火與悸動。

#1.不要只常去的老地方，要一起去創造新的共同體驗！

情侶交往久了，逐漸摸透了對方喜歡的飲食口味、休閒娛樂以及興趣嗜好⋯⋯等生活偏好後，往後的約會行程，因為懶得思考或安排，最終，總變成那幾個老地方不斷循環踩點？雖說老地方有老地方的好，可以避免踩雷，但生活的趣味，有時就得靠一些意外創造驚喜才能獲得。

小建議：約會不要永遠只走老行程、踩點老餐廳，勇於踏出舒適圈，才能讓你們約會行程更增添新鮮感與新滋味。

#2.請你找到自己的興趣嗜好，不要依附於對方過日子！

每次一談戀愛，總為了擄獲芳心或是討對方歡心，一切都以對方意見為主、讓對方開心是最高指導原則，但長期交往下來，卻也讓你默默忘了自己喜歡什麼、要什麼？進入穩定關係後，難免磨合難免妥協，但千萬別因此把自己的人生全部交給對方做決定，以對方的生活期待、興趣嗜好，日常喜好作為你的未來藍圖，一交往便交出人生的相處模式，無形中，不僅給了對方壓力，時間一長，也讓你失去了自我且變得毫無個性與趣味。

小建議：去培養自己專屬的興趣嗜好，哪怕對方不在你身邊時，你也能自尋快樂地去看書、看電影、出遊、打電動，找到一個人也開心的方式，才不會將人生重心都放在對方身上，而讓他備感壓力。

#3.你要能自己先擁有快樂，才能在關係中一起感到幸福！

如果想要讓你們的關係更歷久彌新，首先，你得先告訴自己，你得自己先找到快樂的鑰匙，讓自己的情緒常保穩定，甚至能自得其樂，不會受到對方的一則簡訊不回、一個冷漠眼神、一個忽視回應，給影響了你整天的心情。學會為自己情緒與快樂負責，才能跟對方在一起時，一同找到幸福。

小建議：學習去與負面情緒與不安全感共處，理解到對方是獨立的個體，你與他交往，他並沒有義務去為你的情緒與心情負責，唯有你自己先快樂起來，才能讓這段關係是愉悅喜樂的。

#4.別犯懶！請常去製造生活情趣，浪漫需要自己創造！

戀愛談久了，規律的情侶日常，讓兩人生活慢慢歸於平淡與無聊？除了基本的情人節、生日⋯⋯等節日慶祝外，創造兩人獨特的情人儀式感，也是至關重要。

小建議：像是假日起床一起手作早餐、週末來場深夜電影，或是臨時說走就走的小旅行，都能讓原本平淡的情侶生活更有滋味。

#5.兩人世界雖浪漫，時常參與親朋好友的局更有火花！

還認為愛情就是甜蜜的兩人世界？雙方一有空或休假，就永遠黏 TT 膩在一起，重色親友，迴避各式親朋好友的邀約？想讓愛情常保新鮮，就得適時在生活中，加入第三人（不是小三、小王），藉此激盪出新的感受刺激與話題，才能讓感情生活更有變化與豐富層次。

小建議：每月撥空與朋友相約 Double Dating 或與親友吃飯聚會，不僅能讓情侶行程更多樣，也能藉此增添新的話題與刺激。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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