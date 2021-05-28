▲只能在家防疫的我，做了這些事。（圖／Shutterstock）

只能在家防疫的我，做了這些事

疫情嚴峻，響應疫情指揮中心政策盡量待在家，朋友間還很得意彼此打氣，「居然宅也能救國」、「是時候展現一下宅實力了！」

居家辦公邁入第三週，沒想到最大考驗不是足不出戶，而是與同居者共處室內空間 24 小時。

關在家的日子，時間感被扭曲了。常常搞不清楚今天禮拜幾，週末也沒有什麼好期待的（唯一期待大概就是睡到自然醒吧）。與外界的接觸全部隔著一層螢幕：line通訊、視訊會議、遠端教學。

網路論戰不斷，愈看血壓愈高，混雜著對疫情不知何時平復的焦慮，整個人很容易成為行動自走砲。同住者的一舉一動被無限放大，小至於杯子洗完沒擦乾、大到看電視看太晚等等，都讓人更加不耐煩。

我的家人都在南部，每天更要通話、傳訊耳提面命千萬不要出門，戴好口罩。某天當我發現自己一整天下來工作進度嚴重落後，看著自己久未修剪的指甲，既嫌惡又想哭。

這才意識到，太多事情易脫常軌。

如果疫情短時間之內無法平息，也許便不適合將其視為一場抗戰，更該學習如何調整生活，在有限度範圍內摸索最舒適的模式：保持工作效率、情緒平穩，並且減少與同居者的口角。

首先，用最細微最瑣碎的方式，讓自己感覺生活如常。

即使不出門，我還是將指甲修剪得整整齊齊，並且塗上指甲油。這樣一個小動作，居然讓我好過多了，感覺自己從混亂中挺起腰桿，還保有一點打理自己的自由。

訂好足夠的物資糧食，不出門搶購，好好想想該煮些什麼。每天煮飯、洗碗，說真的滿累的，不過動手的過程，卻能很有效的先把焦慮放一邊。

幸虧現代的我們還有很多打發時間的方式。串流平台、滑手機，我慢慢把韓劇《如蝶翩翩》看完，是一部很溫馨且細膩的戲劇，會讓人想起很多美好的事。

我也不逼自己讀生硬的書，不在心煩意亂時硬吞知識，讀不下就換。後來發現向田邦子《父親的道歉信》，寫很多生命中無以回放的平淡回憶，在此時異常地撫慰人心，也許那是我們所渴望的，簡單至有點無聊（不戴口罩、家人朋友放心聚餐這類）的尋常生活啊！

除了工作之外，一天大抵就這樣過去了。我盡量待在能好好專心的地方，盡量不去跨越與同居者之間的楚河漢界。人與人之間要有連結，也要有距離，情侶如是，夫妻如是，親子如是（當然，當爸媽的有太多身不由己），把注意力抓回自己身上，才不會一天到晚想找對方碴。

疫情尚未明朗，或許比起病毒，我們也該花心思的，是如何重建自己的生活。