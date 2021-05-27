你是真的愛自己，還是逼別人都要愛你

我奶奶最後一次搭公車，是她八十初頭的時候。

我至今還記得，當她終於爬上公車時，幾乎整台車一半的人，都彈起來讓座的情景。

嘿，那可是二十年前的事，當時連手機都不是人人有，更沒有什麼爆料公社檢舉年輕人佔據博愛座，大夥兒讓座，純粹是發自真心的覺得，這老人家沒得坐，可能會摔死！

八十來歲聽起來似乎真的很老了，不過其實我奶奶那時身體非常硬朗，是那種每天堅持清早上菜市場、衣服地板都要用手擦洗的老人，只不過對身高矮又瘦小的她而言，公車的階梯、駛動的搖晃，都特別吃力。總之，她那危顫顫的樣子，別說乘客彈起來讓座，就連司機每次要駛離停靠站時，都還會口頭提醒她要踩油門了，要她千萬拉好。

不過在那之後，我奶奶就不肯搭公車了，她說自己老了，搭公車會「給別人添麻煩」。

最近疫情嚴峻，我經常在想，如果我奶奶還在，年紀大到絕對不懂得什麼QR code的她，會怎麼辦呢？嗯，她肯定會乾脆不去那些地方的，因為她會覺得每次都叫店員教她是給人添麻煩，絕不會像某些人一樣，覺得花錢的是大爺，認為店家要賺錢就該要幫忙掃！

我經常在想，到底是怎麼樣的人，才會心安理得的覺得別人應該要被你麻煩呢？

不是說我們都要自掃門前雪、冷漠不幫忙，而是「幫忙」本來就是一件行有餘力才去做的事，就像我曾經有個朋友，放任自己的小孩在餐廳奔跑，店員跑來提醒時，她還對人家說「孩子就是坐不住沒辦法」，最後，是我們一干朋友覺得不好意思，紛紛輪流在餐廳幫她哄孩子。

坦白說我知道她的不容易，畢竟她先生是那種手不動三寶的大爺，即使閒在家也不肯帶孩子，她每天一打三，最後肯定會失去耐性。但我得承認，在那個當下，我心裡不斷OS的就是「沒那個屁股幹嘛吃那個瀉藥」，妳就明知道先生靠不住，自己又帶不來，那幹嘛生那麼多？

可是很多人，就是缺乏自知之明。

說實話，「做自己」的口號喊了很多年，我卻經常覺得，老是大喊這類口號的人，其實根本誤會了這句話的意思，很多人喊著「我要做自己」，但做出來的行為根本不是接受自己，而只是逼著別人都要接受你。

就好比沒有安全感的人，用「做自己」合理化對伴侶盯哨查勤的行為，可你如果真的接受自己就是天生容易疑神疑鬼，不是應該找個生活穩定，甚至無趣到讓你安心的人在一起嗎？當你老對伴侶喊著「如果你愛我就該讓我安心」的時候，為什麼卻不想想，如果你真的愛自己，為什麼不找個讓你安心的伴侶？

沒有人是完美的，每個人都會有弱點，弱點都需要被呵護，但是，是自己呵護自己，而不是覺得別人都該呵護你。

我記得有個朋友曾說過一件很有趣的事。她二十多歲時，是個身材姣好、又不介意穿著清涼的女生，經常提著重物時，都有人主動幫忙，所以她每次買宅配時，常常買到自己搬不動，反正用不著她開口，送貨的人都會主動幫她提進門；後來她產後發福，在家帶孩子又經常蓬頭垢面，這種福利自然就沒有了，一開始她還很不適應，常常宅配人員走了，她看著滿地的貨傻在那裡，最後只得自己一趟一趟搬，花了一段時間後，她才接受了新的自己，然後有趣的是，那時她感嘆著青春已逝的同時，有次半開玩笑地告訴我，她要好好存錢，老了要搬到有電梯的公寓去，否則老了的時候，她只能坐在門口哭。

當時我只覺得好笑，可後來，我家親戚有人當了郵差，幾乎成天都為了老人搬不動的貨物搞得面紅耳赤，尤其是文旦產季，很多老人一次訂了十幾二十斤的文旦，你當然不可能要老人自己搬，我們都會下意識覺得這得要幫忙，可是當郵差的人一天幾十趟的搬下來，最後自己居然得去看醫生！那時我才突然想到，為什麼明知道自己搬不動卻仍敢買那麼多貨？

所以，認清自己才能不給別人添麻煩。

在疫情當頭的時候，我們都努力點，不要成為社會的麻煩吧！

密絲飄的臉書專頁

密絲飄新書 愛情專線1999