▲你的「如果是我...」，對我而言一點都不需要！（圖／筋肉媽媽臉書）

你的「如果是我…」，對我而言一點都不需要！

名媛夫妻離婚了，新聞底下的留言：「童話般的都離婚了，婚姻真不可靠」、「怎麼可能看起來很幸福」、「老公很有錢幹嘛離婚」⋯⋯

然後我想到前陣子，好友跟我說：「其實我已經離婚一年了」。 好友老公身家雄厚、愛妻愛子（至少大家看起來是）、總是全家出遊出國的照片令人欣羨，她的離婚，還是自己主動提出的，也跌破許多人眼鏡。

「但是妳知道的～婚姻如飲水，冷暖自知。」她尷尬地笑起來，其實看得出來即使離婚一年了還是有點難過。 後來有一天看到他們全家出遊的照片，筋肉爸爸看到後問我：「他們不是離婚了嗎？怎麼還全家出遊啊？」 「喔對誒～可能是因為小孩吧～他們還是小孩的爸媽啊」我說。

「但是要是我，我很難做到～」筋肉老爺說。

#我們常常只用自己的方式解讀世界

有的網友，不只一次詢問我：「為什麼你可以這樣分享自己的私生活？老公真的是願意的嗎？」（彷彿筋肉爸爸沒有行為能力，是被我強迫一樣），或者說：「你都這樣把自己的私生活抖出來，不怕影響到小孩，害他被霸凌嗎？」（我忍不住想，如果你有小孩可能就是會霸凌我小孩的人，因為他的母親老是覺得我有問題）

還有網友問過：「你為什麼要原諒當初侵害你的男人？為什麼不告他？」（然後她開始嚴厲質問我，不告侵害者是為什麼⋯⋯啊～因為每個人面對創傷處理的方法不同啊孩紙）

其實，我們都曾經做過類似的事情：把自己的想法套在他人身上，然後質疑別人為什麼會這樣？

譬如說說我自己：從來不覺得自己分享或出版了任何見不得光的事情；那些在人生中遇過的波濤起伏與阻礙，使自己成長茁壯，成為更能面對陽光的人；所以當我可以把自己過去幽暗的經驗，分享給可能有需要的人時，一方面代表自己的痊癒，一方面則代表，若讀著因此而獲得些啟發、走出低潮，對我而言就是一種快樂（因為我懂低潮的痛苦和毫無援助的感受）。

而那些只用自己眼光、單一思考來質疑他人的人，其實我滿為他們惋惜的：因為代表他在面對自己的人生時，也非常一意孤行，所以當遇到低潮時，會很難跳出自己挖的洞；或者當他與親人愛人遇到相處摩擦時，因為專制的思考行為模式、愛以自我思考糾正人的習慣，很有可能到最後，都無法理解，他人為什麼離他遠去的原因。

#永遠都不要用自己的思考_去質疑他人為何要這樣做

#如果是我_我會…

#你的如果是我_對我而言一點都不需要

譬如別人夫妻離婚了，可以因為某些原因而繼續全家出遊，可能是因為這對爸媽真的非常理智與情感切割清楚；很有可能是因為他們其實還期望能回到當初，只是離婚的那個剎那他們以為無法再走。

譬如童話般的婚姻破鏡了，可能是因為女方成長更多以至於他想要擁有更自主的人生；也可能是有看不到的裂痕在滋生而他們不願意傷口攤在陽光之中。但是說倒底，那又不是你我的人生，何須論斷些什麼？

不要用自己的思想，去評斷他人的人生；更不需要用自以為的理念，去質疑問候別人；有些人，愛用自己的眼光看世界，無法接受他人有不同的邏輯思維，覺得自己的才是唯一正解。

#他們只能單一面向去接受與思考事情

大概大家都遇過這樣的人：可能是在學校的老師、在職場的主管、與你共事的同事、雞婆的朋友、素不相識的網友…棘手點就是身邊的家屬、最難解則是睡在身邊的枕邊人。

每個人成長經歷與社會經歷不同，所以造就了不同思維的大腦，這很合理；每件事情都有多元面向解讀，不同身份者解讀同一事情都會朝向對自己更有益的方向，這也是事實，多聽聽多元思考的聲音、多練習多元思考的方法、多學習各種角度的判讀，可以幫助自己進步更快，增進判斷力的精準性。

只有幾種人真的就沒救了，如果一直干涉自己的人生，最好離的越遠越好：

#真的就是笨蛋

#永遠千錯萬錯都是別人錯的人

#不懂尊重是何物的人

#唯我獨尊的人

#說到底的重點：你的「如果是我…」，對我而言一點都不需要！

#關心朋友親人愛人_不代表要指導人家的人生喔

本文出自：筋肉媽媽