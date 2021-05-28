為什麼他這麼不懂我？鄧惠文破解「溝通盲點」：有心意的陪伴比言語更重要

理性派是「思考型」的人，而感性派則是「情感型」的人，你認為自己屬於哪一種呢？你會不會覺得自己跟另一半在溝通時，他永遠get不到你的「那個點」？《鄧一個人咖啡》今（28日）播出的節目中，鄧惠文鄧醫師為大家整理在溝通時，我們總是突破不了的盲點，點破性格不同類型的人，在感情中的溝通要訣。

為什麼另一半常常在遇到事情後就變成悶葫蘆，他到底在想什麼？Ｈ直言「當自己被另一半無意地傷害到自尊，或被挑起心中的不安感就會開始悶住」。其實男生內心也有很脆弱的一部分，一旦不小心被踩到，就會開始把自己的心悶住，而心裡不穩定的自尊開始動搖時，他會認為這是「很丟臉」的，因此就會「不好意思」講。

其實在一段關係裡面，男方大多數都是屬於較理性派的那方，王俸鋼醫師以自己為例提到，其實自己的本質是屬於偏「感性」，但在遇到問題時，還是會以「理性」的邏輯分析處理，這就跟成長過程及父母親給你的規則有關，好比說「哥哥就是要讓弟弟」、「男生不可以輕易掉眼淚」，男生經常性地被教導為「你要承擔責任、找出問題解決」，久而久之，在情感技巧的處理方面就會變成「零」，即使內在是有這個需求，可是他們也做不到、不會說出來。

我們常常會聽到女人愛吃醋，但很多時候男人也很會吃醋，只是他們不會「輕易」說出來，當我們不了解他們心裡悶的到底是什麼的時候，就會錯誤的去解讀，而忽略了他們一開始「悶」的原因為何？這時候先不要強逼他跟你溝通，因為人受傷後其實是沒辦法溝通的。

先去了解事情的點是從哪裡開始的，再慢慢去處理，而不是一次性的去戳破，這樣的方式很容易導致兩方都受傷。很多時候他其實是「弱」了，可是你把他解讀成「強勢」，你會開始用錯的方式去轟炸他，你會認為他不愛你，逼迫他要跟你溝通，但這時候你可以試著去思考，他是不是正在獨自檢視著傷口？

王俸鋼醫師更提到，其實不管男生還是女生，身上的理性跟感性是比例上的問題，並非完全屬於哪一方，例如：一個先生在跟太太抱怨上司時，我們常會聽到的回覆是「你要忍耐下個月還有補習費要繳」，這就是面對問題也就是所謂的理性，即使女性較常被認為是感性動物，還是會出現理性的時候。當我們遇到需要被處理掉的問題時，就會忽略了那個背後當事人的「感受」，而那個感受通常都是最重要的。

人類最基礎的原動力就是「情緒」，要解決事情的話，最好的方法就是回到問題的本質，把焦點放在情緒會比放在邏輯好一些，鄧醫師解釋，「這就是順序的問題，可以看成『先』處理情緒，『再』處理邏輯，如果情感這件事情能夠按捺的好，很多邏輯和對錯都可能鬆動」。

鄧醫師解析，榮格心理學將人分成兩大類，當心中騷動不安時，「內傾」型的人較內斂，會把心門關上；「外傾」型則會把門打開，與人確定、分享及消化，兩者的差別在於遇到問題、壓力時，會不會與人連結關係。

先去了解你的伴侶，他是怎麼樣的一個人，他的需求到底是什麼？當你發現你的伴侶是內傾型時，他關起門的時候，千萬不要強迫將門打開，這次打開了，會導致他下次藏更深，他們的本質就是，不安全的時候不能跟外界接觸，試著先去照顧他的情緒，而不是把問題放在他到底要不要開門；當你的伴侶是比較感性的人，有時情緒一來就像淹水，如果你誤判對方溺水而強拉另一方上岸，在這當中就會產生摩擦，兩個人一起泡比較有伴，有時候他需要的可能只是你的陪伴而已。

鄧醫師也分享，如果你現在想要轉變一個人的想法，先不要馬上把邏輯丟給他，邏輯是可以鬆動、可以變化的，如果你要去鬆動一個人的想法，先去處理情感的這部分。當我們去抓住一個邏輯時，底下一定有一個情感的存在，舉例來說，老婆會認為情侶杯打破是無法挽救的，那麼底下的情感就是來自安全感不足，這時如果先去處理後者的情緒問題，再解決前者，那雙方在這個問題上都能達到圓滿，有時在認知上順序對調，就能看見完全不同的積極面向。

最後，不論你是內傾還是外傾；感性還是理性，榮格心理學告訴我們，當我們在發展一邊的時候，勢必會壓抑另一邊的功能，或多或少都會出現在我們的身上，面對不同人是會改變的。兩個人在一起最重要的還是心意，只要有心意，那麼溝通就不一定是王道，很多時候用陪伴代替言語，或許對另一半來說陪伴才是真正的「溝通」。