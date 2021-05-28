作家H：結婚生了小孩之後，身為女性的我就不應該再擁有夢想了嗎？！

H先生，您好。

我跟先生認識兩年多，真正交往時間不到半年因為有小孩結婚。

今年我們結婚第七年，我開始發現其實我在這段關係裡，我不開心⋯⋯我與先生之間對感情的認知差別太大！他對我們之間的矛盾講得頭頭是道，在我細細想來卻又破綻百出。

我只是努力在做好生小孩、照顧小孩、整理家裡的工作，我失去了夢想⋯⋯雖然他說只要小孩安頓好，我就可以去做想做的事！但是，「家」應該是我們兩個人的，不是我自己的！不是他拿了錢回家，就好像所有的事都與他無關⋯⋯在一次次的不把他安排進來我與小孩的時間裡，我已漸漸變得不需要他，這樣的婚姻關係與單親有何分別？！

他對異性的對話存在著曖昧，我還要概括承受！生氣就是我不信任他、我想控制他，難道真的是我不會「相處」嗎？

H這樣說

你的來信點出了台灣傳統家庭裡面最常出現的狀況，而這個狀況通常在生小孩之前不會顯現出來，等到小孩出生，那種自然而然產生的極端分工，就會因此而出現。

以前的社會分工很單純，畢竟女性工作機會少，男生賺錢，女生顧家，就變成最簡單的方式。然而現在的社會有了極大的轉變。除了女性意識抬頭之外，女性的工作機會比以前更加豐富，甚至女性創業的人成功者不在少數。也因此，在現代社會中，女性已婚者的觀念早就不應該是自己關在家裡帶小孩，而放棄掉自己人生未來的可能性。因此妳要說：是妳不會相處嗎？我不認同，我覺得這的確是觀念的代溝，更有可能是妳先生原生家庭在他成長過程中對他的影響。

妳又提到先生與異性的對話存在著曖昧，實際上這就已經不只是家庭內角色分工的原因，而是他已經把妳單純當作一個在家裡照顧小孩的老媽子角色，或許也沒了性吸引力。至於妳提到交往半年就結婚這件事，我是認為，就算交往時間再拉長可能也無濟於事。畢竟婚後生完小孩，這樣的觀念別才有會明顯差異，只能說你們在婚前對於這件事情的溝通不夠詳細，也或許，你們本就不是適合走入婚姻的一對夫妻。

妳今年的流年走到「結束」的時期，而他的流年在他生日過後，也是走到分離的一段時間，因此當這兩段時間重疊的時候，會有極大可能造成離婚這個選項，這段時間大概就落在從他九月的生日開始，一直到你明年一月的生日之間，可以好好思考一下，是否還需要繼續這段婚姻，畢竟，孩子也已經成長到一定程度了。

祝福妳。

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