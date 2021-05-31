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淘心話職場茶水間

蔡侑霖專欄／秋後算帳還是校正回歸？除了人際管理，「情緒管控」更是職場必修

▲你的情緒好或不好，選擇先放過自己，現實會優先追上你！（圖／蔡侑霖提供）▲你的情緒好或不好，選擇先放過自己，現實會優先追上你！（圖／蔡侑霖提供）
文 : 丹尼先生的生活編輯室

沸沸騰騰的這陣子，從政客的舌燦蓮花到此時最夯的「校正回歸」，疫情破口延伸至日常許多人為五斗米折腰的工作、生活節奏、民生消費，促使全台拉起警報，無一都害怕染上確診。沒有收入怎麼辦？老本已經開啟提款模式，債務及卡費只能延遲或最低應繳額處理。一切苦哈哈的現狀，導致所有人焦躁、不安全感、患得患失；當一切常規不符合以往進行，情緒帶動思緒不同步，火爆言論及理智線崩盤，壓抑爆發也只是剛好而已。

情緒不穩時，仍表現在工作上，難免與同事或主管意見分歧，逞一時之快說出重話，甚至給了毫無退路的承諾，都會將自己逼上絕路。一位編輯好友H，一晚打了我的手機來求救，他打算辭退這份做了五年多的工作。他在會議上與新主管爭吵，而新主管C就是他有過節的老同事，合作對象都確知「有你沒有她」的潛規則。

原來，龜毛挑剔的H不允許自己和旁人有犯錯的空間，卻也為公司嚴謹地把關所有專案。幾年前，兩人同在一家公司，身為下屬的C力求表現，卻過於鋒芒外露，讓當時的主管H飽受威脅，總經理有意提拔C來取代H，甚至讓H調派到其他部門。H不滿來不到半年的新人如此作威作福，私下造謠說C為人不善、自私自利，散播C的黑歷史。不料，想要帶風向卻帶到「H小心眼、沒肚量」，反被聰明誤的H最終離職的原因上寫著「個人因素」。大家都知曉，他是帶著忌妒與憤恨而離職。

其實，C並非不敢反擊、以柔克剛，或是以求自保地置身事外，而只是懶得鬥爭。

公司不是開心農場，但也不必針鋒相對

世界非常小，兜兜轉轉，工作的圈子就是如此小，而上天的安排也微妙。在C上任公司高階主管之後，得知舊識H也就在她管轄部門下。H的表現每況愈下，提案無一不被打槍，成了公司的「透明人」。不滿的他一狀告到董事長那裡，反被責怪能力不足，他沒料到換來一頓冷言冷語的訓話。

選擇槓上主管或老闆，你要不是背後有靠山撐腰，要不就是離職，無二選擇！如果當初他胸懷更寬大一些，用心培養下屬，現在早就是一同作戰的夥伴，二次的相遇也有望再創職場表現的巔峰。但就事實層面來談，就算他二度、三度離職，也難保不再相遇，如今在職場上惡名遠播，往後得不償失。職場上，你不必交朋友，但可以先學會不樹敵。

逞快撕破臉，難堪還是自己

你不必當濫好人，但也要保有建立在原則之上的善良。對於平時素來沒關係的人，保持中立、不得罪，維繫良好的距離感。不論你在職場上的身分為何、權力多大，都請切記「人情留一線，日後好相見」。是你的上司、下屬、廠商，毫無直接關係的同事，都不要以權力壓迫他人，說話得宜、留下情面，別得理不饒人。讓自己人生走短、走窄，最終只是和自己過意不去。

職場必修課，除了人際管理，還有情緒管控

幫人一把，不過是雪中送炭，但學會對別人善良，其實也是為自己留一條後路。有一天，對方出人頭地時，或許也記得你當年的提拔，但不要期待或要求他人回饋。在職場上，我們的職位及思考角度皆不同，在不違背公司立場的前提下，給予彼此空間，往往也能讓事情運作地更加順暢。倘若，每件事情都沒有轉圜餘地、對話空間，以自己的脾氣和情緒行事，短期來說影響工作效率，長期而言，壞名聲還可以跟著你一輩子。離開校門口開始到退休，起碼有35至45年這麼長，工作遠比和家人相處時間還多，但同事沒有欠你什麼，自己的脾氣得自己消化，自己的修養得要自己養成。工作上，請別當凡事順從的濫好人，也不必當聲名狼藉的惡人。

▲工作上，請別當凡事順從的濫好人，也不必當聲名狼藉的惡人。（圖／蔡侑霖提供）
▲工作上，請別當凡事順從的濫好人，也不必當聲名狼藉的惡人。（圖／蔡侑霖提供）

人生排序：生活重要，還是工作第一？

職場上，誰不辛苦？適時的休息及放鬆固然重要，但別得過且過地尋求小確幸，在最有本錢為自己奮鬥時錯失工作。有本事、有本錢，現在就多努力擴展專業以外的視野，把握每次出差及深造的機會，在每份工作的管理經驗中學習不同產業眉角，這些都是職場上最難能可貴的課程，自省自學，才會是你這個人的附加價值。想獲得額外的「升級寶藏」，當然得花些力氣、用點心思。三十歲左右，若有機會爭取獲得主管的頭銜，對往後發展、談判工作及薪資，都有較好出路與機會。

最該付出耕耘的時間，卻只追求享受及短暫快樂，犧牲的可能是未來的遠景；年輕時，工作忙碌難免犧牲掉生活品質，這是踏實地為自己扎根、練功。追求生活質量卻不願為人生努力，當下也只是預支未來的快樂。倘若不認真思考未來，不接受這種「先苦後甘」的投入，那將來也難以求得甜蜜的報酬。

上一份工作的赫赫戰功，最終也只是一段回憶

身為資深的職場前輩，最忌諱的是守著過往的赫赫戰功，不能只話當年勇。感觸現今社會及工作都不如自己的意？在三十五歲這個分水嶺前，別在待業時留戀過去的豐功偉業，嚮往有一日上天會因為自己的苦哀渴求，就會賞賜一份好工作。別傻了，若有這麼好康的事情，肯定輪不到你。要證明自己，得回歸到自身的態度，帶著說幹就幹的執行力。光陰似箭一去不再回頭，你縱使有再多不捨及喜悲，世界絕不會因為你而停止改變。

面對失業的自己，在過渡期唯一的積極作為，就是認清事情、順著趨勢走，重拾你的戰鬥力。不要癱軟無助地討拍，這無助於你的成長，至於旁人怎麼看你、批判你，也不該影響你下一個階段的作為。

沒工作的失業期間，必須瞭解自己還有哪些本事，無法被抹滅、取代的專長是何。想通了，自然就明白如何包裝優點、如何調整劣勢。失業潮若打趴你的生活，也不要一蹶不振。工作的大浪衝向你，不先急著害怕，你要順著趨勢的浪頭、迎應社會的風向，就有機會乘風破浪。

現今的揮霍，經濟窮苦及生活碰壁等著你

離開一份工作的不順心，不該只是為了花錢買開心、打腫臉充胖子持續原有的安逸生活模式。不會一輩子都有你賺不完的錢、百種工作供你選擇。事實上，這樣的「偽」有錢，只是蒙蔽自己的雙眼，花光所有存款，結局多是苦不堪言、潦倒窘困。就算找到工作後，也未必是自己理想職務，進去新工作一段時間，最終也可能因不適任被辭退，或是因為不適應該公司文化而離職。身上不僅有保有先前工作留下的薪水過日子，甚至也得思考若是沒有退路，老本在哪裡。

要向生活微笑，其實也得拿出本事去綻放笑容。雖然工作不必絕對要擺第一，若不把握機會及經濟上的退路，「生活」只會反過來咬你一口。別以為年紀越長，年資及經驗就會豐富，社交圈的人脈及關係就一定吃得開、也肯定有相助的貴人。職場與生活的現實無情，一秒就能讓你欲哭無淚、求助無門。讓自己成為主動選擇工作的人，而不是讓公司來選擇你。成為有選擇的人，必定得要凡事多想一些、多做一點。當你沒有翻轉生活的本事，或是花錢、揮霍時間的本錢，你再狠也狠不過現實。沒有覺知，職場若不斷被發好人卡，也只是剛剛好。

蔡侑霖首本重磅新書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

 

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Tags : xu656債務公司卡費工作收入校正回歸民生消費疫情破口秋後算帳蔡侑霖離職

丹尼先生的生活編輯室
丹尼先生的生活編輯室   蔡侑霖，Danny TSAI 工作後的私下是個設計師／時尚買手／lifestyle生活及工作的時尚部落客專欄作家。 時常飛行許多城市的男子 對於個人想法及分享，一個發聲獨白關於工作旅行及生活日誌， 時常需要一瓶紅酒、需要音樂，有自己想法的天蠍座A型男人。   個人粉絲專頁 蔡侑霖DannyTSAI：www.facebook.com/danny.tsaiyoulin