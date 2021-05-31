蔡侑霖專欄／秋後算帳還是校正回歸？除了人際管理，「情緒管控」更是職場必修

沸沸騰騰的這陣子，從政客的舌燦蓮花到此時最夯的「校正回歸」，疫情破口延伸至日常許多人為五斗米折腰的工作、生活節奏、民生消費，促使全台拉起警報，無一都害怕染上確診。沒有收入怎麼辦？老本已經開啟提款模式，債務及卡費只能延遲或最低應繳額處理。一切苦哈哈的現狀，導致所有人焦躁、不安全感、患得患失；當一切常規不符合以往進行，情緒帶動思緒不同步，火爆言論及理智線崩盤，壓抑爆發也只是剛好而已。

情緒不穩時，仍表現在工作上，難免與同事或主管意見分歧，逞一時之快說出重話，甚至給了毫無退路的承諾，都會將自己逼上絕路。一位編輯好友H，一晚打了我的手機來求救，他打算辭退這份做了五年多的工作。他在會議上與新主管爭吵，而新主管C就是他有過節的老同事，合作對象都確知「有你沒有她」的潛規則。

原來，龜毛挑剔的H不允許自己和旁人有犯錯的空間，卻也為公司嚴謹地把關所有專案。幾年前，兩人同在一家公司，身為下屬的C力求表現，卻過於鋒芒外露，讓當時的主管H飽受威脅，總經理有意提拔C來取代H，甚至讓H調派到其他部門。H不滿來不到半年的新人如此作威作福，私下造謠說C為人不善、自私自利，散播C的黑歷史。不料，想要帶風向卻帶到「H小心眼、沒肚量」，反被聰明誤的H最終離職的原因上寫著「個人因素」。大家都知曉，他是帶著忌妒與憤恨而離職。

其實，C並非不敢反擊、以柔克剛，或是以求自保地置身事外，而只是懶得鬥爭。

公司不是開心農場，但也不必針鋒相對

世界非常小，兜兜轉轉，工作的圈子就是如此小，而上天的安排也微妙。在C上任公司高階主管之後，得知舊識H也就在她管轄部門下。H的表現每況愈下，提案無一不被打槍，成了公司的「透明人」。不滿的他一狀告到董事長那裡，反被責怪能力不足，他沒料到換來一頓冷言冷語的訓話。

選擇槓上主管或老闆，你要不是背後有靠山撐腰，要不就是離職，無二選擇！如果當初他胸懷更寬大一些，用心培養下屬，現在早就是一同作戰的夥伴，二次的相遇也有望再創職場表現的巔峰。但就事實層面來談，就算他二度、三度離職，也難保不再相遇，如今在職場上惡名遠播，往後得不償失。職場上，你不必交朋友，但可以先學會不樹敵。

逞快撕破臉，難堪還是自己

你不必當濫好人，但也要保有建立在原則之上的善良。對於平時素來沒關係的人，保持中立、不得罪，維繫良好的距離感。不論你在職場上的身分為何、權力多大，都請切記「人情留一線，日後好相見」。是你的上司、下屬、廠商，毫無直接關係的同事，都不要以權力壓迫他人，說話得宜、留下情面，別得理不饒人。讓自己人生走短、走窄，最終只是和自己過意不去。

職場必修課，除了人際管理，還有情緒管控

幫人一把，不過是雪中送炭，但學會對別人善良，其實也是為自己留一條後路。有一天，對方出人頭地時，或許也記得你當年的提拔，但不要期待或要求他人回饋。在職場上，我們的職位及思考角度皆不同，在不違背公司立場的前提下，給予彼此空間，往往也能讓事情運作地更加順暢。倘若，每件事情都沒有轉圜餘地、對話空間，以自己的脾氣和情緒行事，短期來說影響工作效率，長期而言，壞名聲還可以跟著你一輩子。離開校門口開始到退休，起碼有35至45年這麼長，工作遠比和家人相處時間還多，但同事沒有欠你什麼，自己的脾氣得自己消化，自己的修養得要自己養成。工作上，請別當凡事順從的濫好人，也不必當聲名狼藉的惡人。

人生排序：生活重要，還是工作第一？

職場上，誰不辛苦？適時的休息及放鬆固然重要，但別得過且過地尋求小確幸，在最有本錢為自己奮鬥時錯失工作。有本事、有本錢，現在就多努力擴展專業以外的視野，把握每次出差及深造的機會，在每份工作的管理經驗中學習不同產業眉角，這些都是職場上最難能可貴的課程，自省自學，才會是你這個人的附加價值。想獲得額外的「升級寶藏」，當然得花些力氣、用點心思。三十歲左右，若有機會爭取獲得主管的頭銜，對往後發展、談判工作及薪資，都有較好出路與機會。

最該付出耕耘的時間，卻只追求享受及短暫快樂，犧牲的可能是未來的遠景；年輕時，工作忙碌難免犧牲掉生活品質，這是踏實地為自己扎根、練功。追求生活質量卻不願為人生努力，當下也只是預支未來的快樂。倘若不認真思考未來，不接受這種「先苦後甘」的投入，那將來也難以求得甜蜜的報酬。

上一份工作的赫赫戰功，最終也只是一段回憶

身為資深的職場前輩，最忌諱的是守著過往的赫赫戰功，不能只話當年勇。感觸現今社會及工作都不如自己的意？在三十五歲這個分水嶺前，別在待業時留戀過去的豐功偉業，嚮往有一日上天會因為自己的苦哀渴求，就會賞賜一份好工作。別傻了，若有這麼好康的事情，肯定輪不到你。要證明自己，得回歸到自身的態度，帶著說幹就幹的執行力。光陰似箭一去不再回頭，你縱使有再多不捨及喜悲，世界絕不會因為你而停止改變。

面對失業的自己，在過渡期唯一的積極作為，就是認清事情、順著趨勢走，重拾你的戰鬥力。不要癱軟無助地討拍，這無助於你的成長，至於旁人怎麼看你、批判你，也不該影響你下一個階段的作為。

沒工作的失業期間，必須瞭解自己還有哪些本事，無法被抹滅、取代的專長是何。想通了，自然就明白如何包裝優點、如何調整劣勢。失業潮若打趴你的生活，也不要一蹶不振。工作的大浪衝向你，不先急著害怕，你要順著趨勢的浪頭、迎應社會的風向，就有機會乘風破浪。

現今的揮霍，經濟窮苦及生活碰壁等著你

離開一份工作的不順心，不該只是為了花錢買開心、打腫臉充胖子持續原有的安逸生活模式。不會一輩子都有你賺不完的錢、百種工作供你選擇。事實上，這樣的「偽」有錢，只是蒙蔽自己的雙眼，花光所有存款，結局多是苦不堪言、潦倒窘困。就算找到工作後，也未必是自己理想職務，進去新工作一段時間，最終也可能因不適任被辭退，或是因為不適應該公司文化而離職。身上不僅有保有先前工作留下的薪水過日子，甚至也得思考若是沒有退路，老本在哪裡。

要向生活微笑，其實也得拿出本事去綻放笑容。雖然工作不必絕對要擺第一，若不把握機會及經濟上的退路，「生活」只會反過來咬你一口。別以為年紀越長，年資及經驗就會豐富，社交圈的人脈及關係就一定吃得開、也肯定有相助的貴人。職場與生活的現實無情，一秒就能讓你欲哭無淚、求助無門。讓自己成為主動選擇工作的人，而不是讓公司來選擇你。成為有選擇的人，必定得要凡事多想一些、多做一點。當你沒有翻轉生活的本事，或是花錢、揮霍時間的本錢，你再狠也狠不過現實。沒有覺知，職場若不斷被發好人卡，也只是剛剛好。

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