▲要命的不是子宮頸癌，而是你對我的眼光。（圖／Shutterstock）

要命的不是子宮頸癌，而是你對我的眼光

文／吐司里斯

「世界死亡原因排行，不是心臟病，就是癌症唉，真希望我突然心臟病發，一命嗚呼」

「妳都還沒活得夠精采快樂，就那麼想早一點死啊」

「我是希望在還花容月貌時，就死於非命，至少我在別人心目中，是永遠的美麗」

我依稀記得許久以前，妳曾這樣跟我打趣，想早早離開人世。看著眼前愁眉苦臉的妳，嘴角緊閉，兩頰血色全無，微冒冷汗，我好想安慰妳，卻不知道怎麼開口。想起昨天妳還興高采烈地跟我分享工作上的成就，此刻妳的木然讓我不知所措，妳得了子宮頸癌，狀況不是太好。

我跟妳是老朋友，在長大後，才慢慢地發現彼此的好，我們都來不及認真年輕，當意識到的時候，只能選擇認真老去，因此在二字頭的尾聲前，我決定把握妳，執子之手，與子偕老。

正值邁入人生下一個階段的年紀，身邊的朋友不是結婚，就是事業蒸蒸日上，時常會聽到某個遠房親戚，因為「XX癌症」重病或過世，彷彿有天自己也會得到癌症，但總覺得會是很久遠以後的事情。

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「會不會不舒服？」

「不會，我覺得很舒服」

我第一次的性行為不是跟他，但是他給我的安全感與體貼，卻是前人都無法給予的，無論是床上翻雲覆雨的狂野，或是筋疲力盡後，妳對我的溫柔，這些都再再證明，你是我生命中那個對的人。

即將三十歲生日前，坦白說我的內心上演千百齣，早已排演過無數次的小劇場，我害怕歲月給我的傷害，害怕逝去的年華不再，害怕就這樣老去。但你的出現讓我知道自己是幸福的，我也希望能在你面前展現最好的自己。

上個月我去做了子宮頸抹片檢查，這幾個月隱隱約約覺得月事不順，做愛完後有時會有血尿，總覺得是發炎，便找個時間看了內科，醫生聽完症狀後，確定我的年紀，便建議我可以做免費檢查。

「子宮頸抹片是用棉棒，刮取子宮頸上皮細胞，確認細胞是否有病變狀況」

事後我接到診所的電話，告知我檢測結果有異常，希望能盡快安排再次內診確認狀況。

醫生診斷出我是「子宮頸原位癌」又是所謂「第零期子宮頸癌」，主要是HPV乳突病毒感染與免疫力下降，造成子宮頸細胞異常增生，並轉為癌細胞。醫生安慰我，說我相當幸運在初期就發現，盡早治療存活率與完全康復機率相當高。

錯愕、難過、焦慮、不安，諸多負面情緒占據我的腦海，事後想起你自始自終的陪伴，知道你無法勉強說出安慰的話，但你的用心歷歷在目，此時此刻，我決定要嫁給你。

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子宮頸癌是常見的婦女癌症疾病，子宮頸癌的成因目前被發現，乃藉由性交感染人類乳突狀病毒（簡稱HPV）而轉變為子宮頸癌細胞。患得HPV感染的機會較高的女性，相對的也較易得到子宮頸癌。

除了初次性行為前，施打子宮頸癌疫苗外，安全性行為亦可降低HPV病毒的感染風險，最重要的是子宮抹片檢查，定期排檢與追蹤，可以攔截大部分子宮頸癌惡化的機率。

「我想呼籲所有的女生朋友，只要有性行為，就要去做子宮抹片檢查」

要命的往往不是「子宮頸癌」本身，而是我們如何看待罹病的態度。成因百百種，造成結果的原因往往不是單一，而是一連串蝴蝶效應的連鎖反應。我們要害怕的不應該是做愛造成的風險，而是害怕對於生活中各種的輕忽與不作為。

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「你今天不會因為子宮頸癌死掉的。」

手術康復後你笑著對我說。

「但我有天還是可能因為心臟病發停止心跳，一個閃神被車撞得稀巴爛，或是得了肺癌無法呼吸。」

「你少烏鴉嘴。」

我對你的蹙眉深深吸引，喜歡這樣擔心我的你。

此文章為 Podcast 《Shout Out Sex | 無性不談》之 Ep.5 說好的高潮呢？ Feat.Cindy 聽後感。

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