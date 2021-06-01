吃著眼淚配飯的妳，比誰都還要值得擁有幸福的權利

▲她時常一邊吃著飯就不知不覺眼淚流下來，打開臉書、IG，好像每個人都過得很好，只有自己最不幸，要不是為了母親，她真想離開這個世界。（示意圖／Shutterstock）

有個朋友私訊告訴我，她這陣子過得蠻不如意的，本來她家就屬於單親家庭經濟不是那麼充裕，去年原本健康的母親突然患病只能在家休養，她的公司受到疫情影響營業額大減，為了省錢就將包括她在內的一批正式員工解雇改為外包合作，原本她邊接案邊找工作也能勉強度日，為了生活去做了自己完全沒有興趣的工作，忍耐討厭的主管，誰知道這一波疫情爆發又讓她再次失業，接案的案源也大減。

除了失業沒錢、醫藥費房租水電在哪裡的恐慌外，更雪上加霜的是交往三年多的男友提出分手，除了原先就有些問題外，也因這些時日彼此在生活上、經濟上的低氣壓，加劇了吵架的次數和嚴重程度，她覺得一切都很黯淡，活著很累，每天為生活努力卻好像看不到未來。她時常一邊吃著飯就不知不覺眼淚流下來，打開臉書、IG，好像每個人都過得很好，只有自己最不幸，要不是為了母親，她真想離開這個世界。

常聽一些人抱怨自己多倒楣可憐，但絕大多數都讓我心裡想著「這種程度就崩潰了嗎？」，而我判斷一個人是否真的很辛苦的標準，是他是否曾經流著眼淚配飯過，那是真正曾經體會過「痛苦」的人，才會有的獨一無二體驗。

家人生病了，能依賴的只有身為兒女的你，最強的後盾老去了，已經不能再像小時候那樣保護我們，相反的他需要我們的保護，但偏偏無論如何努力卻像在大海中游泳，怎麼也看不見岸邊，大浪一波又一波湧上，最需要支持的時候，所愛的人又棄你不顧，為何都沒有人可以幫助我呢？真的好想放棄啊！

我要跟這樣想的你說：絕對不能放棄，因為還有一個人從頭到尾都無怨無悔支持著你，他跟你一樣辛苦、跟你一樣孤獨、跟你一樣在無數次擦乾眼淚後打起精神，就算是為了這個人你也要鼓起勇氣再試試看，因為你不能對不起他一路以來的努力，更不能讓他的努力白費，這個人，就是你自己。

10歲時的自己、20歲時的自己、30歲時的自己、40歲時的自己⋯⋯，想想一路以來的歷程，老是多一份付出卻還是少一份收穫的自己、不比別人聰明有才華卻絕對認真對待每件事的自己、老是少一份機運多一點坎坷的自己，現在放棄就輸了，那過去的辛苦就白費了，所以不要放棄。

我知道昨天很疲倦今天更痛苦明天也不容易，尤其大環境不好，渡過難關變得更具挑戰，放棄很容易，好好活著卻很困難，但你一定要撐到變幸福的那一天，一定要等到能開開心心吃完飯的那一天。

因為，不幸福就對不起自己了，而你比誰都還值得擁有幸福的權利。

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