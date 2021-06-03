關在家不斷煮三餐，孩子只會喊「媽媽」！《鄧一個人咖啡》陪你釋放焦慮「找回自己」

隨著全台三級防疫警戒延長，大家盡量不出門的日子來到第三週，孩子學生們採遠距授課，許多公司也紛紛實行WFH的模式，媽媽們要照顧孩子的課業，還要兼顧自己的事業，蠟燭兩頭燒真的好累！每天居家防疫，你最不想面對的是什麼呢？《鄧一個人咖啡》明（４日）的直播，鄧醫師將在自己家中，線上陪伴大家分享「防疫期間」的心理到底該如何調適？

《姊妹淘》粉專上邀大家「一句話說出待在家以來最想逃避的事」，苦悶已久的粉絲紛紛留下心聲！廣大媽媽們表示「孩子們一直不斷『媽媽～媽媽～』的叫最崩潰！」，直言「小孩不要再叫媽媽，不是有爸爸嗎？」而每天睜開眼就在想要煮什麼，不斷「備菜 煮飯 洗碗」一直循環的料理三餐，也令媽媽們超級苦惱。

藝人撒基努忍不住發言「老師不要再叫我訂正作業了」，甚至開玩笑說「我可以領代課老師的薪水嗎？」引來不少網友共鳴。羅美玲則是分享宅在家防疫，無奈「樓頂在裝潢⋯想逃也沒地方躲」。

總是在外工作的爸爸們，也因居家防疫多了許多時間與老婆、孩子們在家共處，原以為可以好好享受天倫之樂，卻也讓他們大喊「饒了我吧～」。在家防疫的生活，到底是擦出火花還是摩擦？面對孩子已經拿不出招數該怎麼辦？種種疑難雜症讓人真煩心！

大家疲乏的心靈就交給鄧醫師！鎖定明（４日）的直播，鄧醫師將分享「豬隊友變成神隊友攻心守則」，原來「再親密的親子關係都需要距離」？讓我們一起鬆綁完美媽媽的框架，試著放下糾結，學著放過自己！

姊妹淘 Facebook https://www.facebook.com/babyou.com.tw/