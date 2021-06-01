▲男人一生的成功，看的是後面的五十年，事業能不能夠做得好、家庭能不能夠和樂，端看選擇的另一半。（示意圖／Shutterstock）

好女人是需要好男人的尊重／李安：老婆對你的尊重是要靠自己去賺來的！

男人一生的成功，看的是後面的五十年，事業能不能夠做得好、家庭能不能夠和樂，端看選擇的另一半。

我有個男生朋友年輕時喜歡美女型的，交往的女友高又正，帶出去大家都很羨慕，然而，男生朋友說女友雖然美，但就是有個缺點，總是黏人、愛鬧，交往時兩個人常常吵架，朋友在工作的時候總是接到很多電話，需要去哄、去陪伴，不斷影響工作進度，最後工作一換再換。

身邊朋友紛紛勸他女友和老婆不同，女友可以找長得漂亮的，但老婆要找善體人意的，這樣家庭才能顧得好！

後來，他結婚時選擇的對象就是長得可可愛愛的，很順眼型的，雖然不是以前的美女型，但是很得人疼！周遭的朋友都和她相處得很好，朋友結婚六年工作越來越順利、事業越來越好。

某次聊天，他說：老婆不會主動找他吵架，也不會三不五時就找藉口吵鬧，總是會支持他的決定，並且在背後默默地付出，這幾年他都看在眼裡，只想要好好拚命工作來讓老婆和小孩過好日子。

有些女人很有「眼力」，她不一定喜歡有錢的男人，但一定是要肯努力的男人，只要願意做、肯奮鬥，這兩點比什麼都重要！她願意嫁給這樣的男人，一同打拚、一同成長和努力。

就像紅遍全球的李安導演，曾在頒獎典禮上感謝自己的妻子，他說如果沒有老婆當年的支持，就沒有今天的李安。到了這一刻我們才知道原來李安的老婆對他很重要，李安的老婆認為，她只是在背後支持他，讓他去做他想要做的事，夫妻本來就是需要互相尊重，要讓另一半能夠好好工作，好好的為現在努力，就是在身後支持他完成他想要的夢想。

李安在某段訪問中提到，自己現在最大的幸福感是老婆對自己笑一下，他就會感到放鬆一點，就會覺得很幸福，因為他作為父親和老公，不代表就可以自然地得到尊重，你必須要達到一個標準才行！

李安的言論顛覆了一般人對於夫妻相處的認定，原來身為一家之主不一定是地位最崇高，你必須要做得好才能贏得家人的尊重。

李安的老婆選擇了李安，她不在意當年的李安是否事業有成，她不在意表面的東西，只要兩人感情好，什麼都好！李安在成名之前在家裡低潮了六年，當了六年的家庭煮夫，這六年期間都是老婆養他的，而他老婆從來沒有抱怨過，還是非常支持他的夢想。

李安在書中提到，在《飲食男女》電影殺青後他直奔紐約，本來想要去姊姊家找老婆和孩子，但又擔心老婆要一個人開五個小時的車回紐約太累，於是，他打算隔天再去，沒想到車子還沒到家門口，他就看見家裡燈火通亮，原來是老婆早就帶著兒子回家等他，這份溫暖的心意，讓人永難忘懷！

這樣的女人總是支持另一半的目標，同時追尋自己想要的夢想，好女人是需要好男人尊重以及付出的，就像李安說的，老婆對你的尊重是要靠自己去賺來的！

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