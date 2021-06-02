防疫在家聽到「媽媽」就上火！鄧惠文醫師「居家直播」搶救你的崩潰日常

疫情是否讓你的心靈也感到疲倦了呢？每天都有煮不完的飯、處理不完的問題，本該在學校學習的孩子，現在也被迫要24小時黏在你身邊，原以為過了嬰兒時期的把屎把尿後，開始讀書終於能輕鬆一回，沒想到疫情卻打亂了原本美好的生活步調。你是不是覺得自己變得很焦慮，脾氣也開始暴躁起來，一點小事就能讓你怒氣沖天、破口大罵呢？

媽媽們平時負責打理家中的大小事，原本可能只要煮晚餐就好，現在卻變成要料理一家人的三餐，天天都在煩惱要煮什麼，買外食又怕不健康。有些媽媽是職業婦女，原本就有自己的事業要看顧，現在還要盯著孩子在家上課有沒有認真、作業有沒有上傳、進度有沒有落後，另一邊還有一堆家事等著去做，而老公卻什麼都不幫忙，不幫忙看著孩子課業、也不願分擔家事，有時還會像第二個兒子需要被人照顧⋯⋯

其實居家生活在一般人眼中是件再平常不過的事，但突然之間一家人每天都處在一塊，不管是大人上班、小孩上課，媽媽獨處的空間都被佔據了，親子關係、夫妻關係也瞬間緊張了起來，原本和樂的家庭，因在家防疫的關係天天都產生摩擦，媽媽心靈疲乏、老公小孩也覺得煩，問題很多但心理無法達到平衡，不想忍耐又不知道到底該如何處理？

會有這些相處問題其實都是正常的，每個家庭都會面臨這些考驗，不用擔心，你的煩惱有鄧醫師陪著你！本週五（4日）《鄧一個人咖啡》鄧醫師首次在家線上直播，別忘記在直播中寫下你這陣子說不出口的壓力和苦惱，讓鄧醫師陪陪你紓解心靈壓力。

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