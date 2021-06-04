還沒上船就暈船？10個「暈船症候群」　愛到卡慘死就是在說你！

「暈船」二字，近年逐漸成為年輕人的網路熱門關鍵字之一。狹義暈船，是指上過船（床）過後，卻意外沈船（愛上）；廣義的暈船，則是單純指單方面愛上、喜歡上對方。而本次就來了解，還沒上船但卻早已暈船的人，究竟會有什麼行為特徵？

#1.對方發社群秒按讚，IG、FB超稱職「按讚士」。

當你對某一個對象沈船，舉凡他發的社群貼文或限時動態，只要跟他有關的任何訊息，你絕對不會輕易錯過，甚至每則都會按讚、留下評論。所以想判斷一個人是否對你有好感，只要看你貼出貼文或限動，他多久會按讚留言或已讀，便能明瞭，他對你有多重視，一個暈船的人，絕對都是以最快速度讀取並化身按讚士。

#2.秒讀秒回，絕不漏接，回訊速度宛如「客服」。

男人是很簡單的動物，有真心喜歡的人，一定會非常主動去爭取；對於不喜歡或沒興趣的人，自然就會冷淡以待甚至選擇不理會。而這現象，尤其在訊息回應速度這件事，特別明顯。一個暈船的人，絕對是分分秒秒都是注視著手機，深怕漏接對方的來電或訊息，宛如24小時不下班的「電話客服」，對方訊息絕對秒回、對方想聊天絕對都有空。

#3.限動當成「大家來找碴」，定格破解他的喜好。

對於他所發佈的限時動態，只要發現對方可能出現可疑曖昧對象，或是出現在特殊不明地點，絕對都是定格、截圖仔細研究，就是要全面破解對方的興趣嗜好，藉此討好或是找話題跟他多聊天互動。

#4.照三餐「溫暖問候」天冷添衣、天熱小心中暑。

除了基本的早午晚安一定會請安問候外，更時常彷彿化身他的私人天氣預報專員，寒流來提醒要多穿一點；天氣炎熱要多喝水避免中暑，各種體貼又暖心的問候，就是要讓他感受到你的關愛之心與重視之情。

#5.製造「巧遇」機會，其實都是事先伺機埋伏。

人一暈船後，對於見不到對方的日子，總是特別痛苦難捱。所以除了會主動出擊邀約外，更多時候，還會刻意創造意外巧遇、邂逅的機會，看似巧合但其實都是事先弄清楚對方的行程與生活軌跡，再規劃了解守株待兔，就是為了爭取更多與對方多相處互動的時間。

#6.無限「梗圖與話題」不間斷，讓聊天無限延續。

平常見不到面時，為了讓雙方在通訊軟體上，能持續聊天對話長期對話下去，手機總會特意存下許多有趣的梗圖迷因，看到有趣新奇的新聞或趣聞，絕對都是一秒典藏，等對方有空或閒暇時，再慢慢跟對方分享討論，如果你也有這種行為，那就表示你也暈船啦！

#7.記下他所有「興趣喜好」，再小的事情也不遺漏。

耳朵像錄音機，眼睛像掃描機，舉凡對方的興趣、嗜好、一顰一笑、一舉一動，你都仔細紀錄，愛吃什麼、愛逛哪裡、喜歡的電影、偏愛的顏色、鍾情的理想情人特質⋯⋯等，關於他的一切，你都絕不會輕放，點滴記在心頭。

#8.看到電影景點美食「最新資訊」總第一個邀約他。

延續上一點，得知對方的所有喜好後，對於任何與他有關的資訊，你絕對會特別留意並秒傳給對方，遇到對方喜歡的電影、美食或是約會景點，都會第一時間丟給對方並提出一起去的邀約。

#9.溫馨接送、早午晚宵夜化身私人「吳伯毅、福潘達」。

「工作人」是指被人所利用，但卻得不到對等回應或承諾。但是暈船的人，很可能早就知道自己沒機會、這是沒結局的單方面付出，是自願被人利用，自甘被人所使喚，既不覺得委屈甚至覺得這是一種愛的表現，只希望藉此博取對方回頭一望或點頭首肯。

#10.變身偵探仔細過濾對方是否正有「可能曖昧對象」。

存在曖昧漩渦之中，暈船的人看見對方跟異性走得近，或「可能曖昧對象」聊得相談甚歡時，可能會默默吃味，但卻因苦無身份及立場去說明，有苦難言，只能暗自吃醋內傷。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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