松隆子3部經典日劇的「愛情哲學」／兩人在一起時感到幸福，一人獨處也能開心

從《戀愛世代》中的上杉理子，到最近的《四重奏》卷真紀、《大豆田永久子與三個前夫》的大豆田永久子，松隆子用精湛的演技演活了不少角色，今天就讓我們來回味這幾部日劇中的經典台詞，一起回憶這些年跟著她一起成長、逐漸學會如何去愛的自己。

20 歲的愛情哲學：《戀愛世代》

「你有遇到讓你覺得幸運的事嗎？」「有的，當我喜歡上一個人的時候。」

由木村拓哉和松隆子主演的戀愛世代，講述一對情侶哲平和理子，從原本看不順眼彼此，到欣賞對方，進而談起了辦公室戀情。然而，交往一陣子後，哲平卻因為初戀情人動搖了內心，理子因此傷心離去。在意識到理子對自己的重要性後，哲平開啟了一趟追回愛情之路，理子也選擇再次相信哲平的真心，兩人和好如初。

《戀愛世代》中讓編輯印象非常深刻的一句台詞，是哲平和理子還在曖昧時，哲平問她：「你最近有遇到什麼幸運的事嗎？」理子回答：「有啊！我喜歡上了一個人。」對於年少時的我們，能愛上一個人十分幸運，即便不知道對方是否與我們心意相通，不確定未來會發生什麼變化，只要能意識到自己能勇敢去愛，就是一件極其幸運的事情。

「我希望你能一直在我身旁，看著我變成一個有肚腩的禿頭男，而你就算變成皺紋滿面，胸部下垂，我還是希望能和你一起在這山頂看星星。」

20 歲時懵懵懂懂的我們，對於愛情的想法十分單純，只希望所愛的人可以一直陪伴在我們的身邊，一起攜手到老，直到兩個人都已經變成老公公和老婆婆，還是能一起待在山頂上看星星，享受兩人的甜蜜時光。

30 歲的愛情哲學：《四重奏》

「人們總是對喜歡的人不說我喜歡你，卻說我想你；對想見的人不說我想你，卻說要不要一起吃個飯。」

由坂元裕二編劇，松隆子、滿島光、高橋一生和松田龍平主演的《四重奏》，講述四個經歷了失敗人生的男女組成四重奏樂團，在輕井澤的別墅當中共同生活，互相支持，最後得到治癒的故事。在坂元裕二筆下，《四重奏》以「30 世代，無論戀愛還是人生，都無法盡如人意。」做為主軸，將 30 歲左右男女的愛情觀用細膩的方式描述。

當人逐漸成熟後，對於感情也許就無法再像 20 歲時一樣坦率真誠，因此不敢對喜歡的人告白，想要見到某個人，也用「很久沒有一起吃個飯了」來當成藉口。30 歲的我們，面對愛情時多了一些些顧慮，不再像以前一樣橫衝直撞，小心翼翼地面對得來不易的感情，但卻也更能站在對方的角度為他思考。

「我認為夫妻就是可以分開的家人。」

松隆子在劇中飾演一位內向的家庭主婦卷真紀，從小沒有感受到太多家庭溫暖的她，抱持著想要一個家的心情與丈夫結了婚，放棄了自己最愛的小提琴，希望婚後能過著平淡的生活。然而個性浪漫的丈夫和她的想法卻完全相反，他希望另一半即使結了婚也能維持戀愛時的熱度，兩人價值觀的落差，最終走向了分離。

濃烈的感情也許會隨著時間的推進變成親情，因此對某些人來說，夫妻是可以分開的家人，在彼此需要的時候互相扶持。但其實，夫妻並不只是家人，更是彼此不可或缺的愛人，在某些時刻，也別忘記偶爾要給對方一些浪漫的驚喜，調劑兩人的日常生活，才能讓婚姻關係更加長久。

40 歲的愛情哲學：《大豆田永久子與三個前夫》

「一段好的戀情是，兩個人在一起的時候感到幸福，一個人獨處時也能開心。」

近期正在熱播中的《大豆田永久子與三個前夫》，是松隆子睽違四年再次主演的溫馨喜劇，故事描述一位有過三段婚姻的女強人大豆田永久子，與三位前夫之間發生的日常瑣事，松隆子在劇中完美展現了大豆田溫暖、堅強卻又有點小笨拙的個人特質，不難理解為什麼三位前夫即使離了婚，還是願意一直待在她身邊守護著她。

到了 40 歲，我們不再屈就在一段不健康的感情當中，也漸漸學會對不適合自己的人放手。如同劇中所說，一段好的戀情是兩個人待在一起的時候感到幸福，但一個人獨處時也能開心，兩個人都是獨立而成熟的個體，不需要依附著對方也能好好生活，待在一起時感到加倍的快樂，也許這才是幸福的真正意義吧！

「雖然我無法拉著你往上走，但我可以在下面支撐著你。」

也許，成熟的愛情是，雖然我沒有辦法在工作上給你太多的幫助，但我會一直陪在你的身邊，在你需要的時候扶你一把，在你走不動的時候支撐著你，當你最堅強的後盾，讓你在面對挑戰的時候，可以更有勇氣站起來，蛻變成更好的自己。

以上 3 部由松隆子主演的日劇，你最喜歡哪一部呢？希望透過編輯的分享，能讓你回憶起那個在感情路上跌跌撞撞的自己，感謝自己一路以來的成長，讓你變成更有力量，更懂得的成熟女人。

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

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