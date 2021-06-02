男人害妳暈船其實很簡單！小三體質的女人常見5個迷思

▲對感情不專的男人而言，他把女人弄到暈船真的很簡單。他對每個女人幾乎都是用這些招數才這麼吃得開的！（圖／Shutterstock）

艾姬看過聽過許多真實案例之後，兩性作家的職業病就是大概能推敲出來男人用哪些手法騙小三的。然而有時候殘忍戳破那些謊言，並不一定能夠被當局者迷的當事人接受，我只好藉專欄文章的機會分析一下，希望有緣的小三們能夠看到了。特別是對感情不專的男人而言，他把女人弄到暈船真的很簡單。相信我，他對每個女人幾乎都是用這些招數才這麼吃得開的！但小三體質的人，很容易就中招，因為妳可能有以下5個常見迷思。

1、以為自己是特別的人：

不管是特別漂亮、特別有魅力、床技特別好還是個性特別吸引人，總之從男人的話術裡，他會讓妳以為自己很特別。然後，妳就覺得是妳這些獨特之處吸引了他，一邊感到被肯定，一邊又覺得他很愛妳。如果妳本身就不夠自信，被花言巧語吹捧後感覺自己終於遇到欣賞妳的那個「對的人」；如果妳很有自信，那也容易讓妳誤以為自己獨特到足以幹掉正宮。這招真的很好用，很容易中招！

2、妳有特權特別受照顧：

老師想誘惑學生、主管想誘惑下屬，如果有上對下的關係時，男人只要使出這招就很容易讓小三暈船。但事實上對有權力的男人而言，藉職務之便討好女人一點也不是難事。小三覺得受到特殊禮遇或感動於男人的精心安排，很容易就暈船。只要他的權力沒有喪失，這招可以一用再用，今天用在A身上，改天用在B身上，沒事多多照顧幾個人，總有一個會上鉤！無論是政治圈的緋聞或金融業界主管的多劈醜聞不就是這樣嗎？

3、妳以為他待妳如初戀：

如果男人和妳談起初戀，特別是美好、純愛又遺憾的初戀，也可能是讓小三暈船的招數。他也許會說妳讓他有初戀的感覺，或妳和他的初戀女友很像等等。因為大部分的男人將「初戀」放在一個比較神聖的地位，也就藉以提高了妳的地位價值。男人若說妳像他的前任，他會知道他是找死，但如果說妳像他的初戀，說不定能增加好感度。女人會以為惦記著初戀的男人是重感情的人，然後妳就中招了啊！

4、妳以為金錢攻勢是愛：

多數的男人對小三比對正宮大方，妳知道為什麼嗎？因為他只想跟妳玩一陣子，沒有要對妳負責一輩子。花錢收買妳讓妳提供「暫時」的娛樂，其實也就是犒賞他自己，但妳還以為大方的付出就是真愛的證明。小三體質的女人會有這種迷思，他願意花錢在妳身上就是他很愛妳嗎？我們看到多劈的「時間管理大師」都不是很計較付出金錢，反正只要他有體力，想玩幾個都可以。他會用錢取悅妳，也會取悅別的女人，他有的是錢呀！

5、以為妳是心靈的伴侶：

如果從一開始就讓妳感覺妳是炮友，妳暈船的機率會大幅降低。男人要讓女人暈船很簡單，就是反向操作，裝作他最有興趣的並不是妳的肉體啊！他跟妳談心，和妳分享許多事，有意無意透露出他當下的感情生活並不順利，他的正宮不了解他或兩人難以溝通等。先讓妳覺得妳是他精神上需要的寄託，甚至是把他從痛苦情感關係拯救出來的女人，藉以消除妳的罪惡感並合理化妳的存在。談了心、交了心，女人就暈船，就這麼簡單！

如果妳經常當男人小三還以為自己是運氣差，說不定是妳有小三體質還有以上這五個迷思，思考回想看看妳到底是怎樣暈船又怎樣中招的呢？

到這裡找艾姬……

BLOG：艾姬的情慾故事

粉絲頁：我是艾姬-情癒撩慾系作家

FB傳訊：和艾姬說說話

姬情報報＆聊天諮詢服務Line@ : @agilove

追蹤艾姬的愛情語錄： instagram.com/aggie0129

和艾姬開房間(Clubhouse): https://www.joinclubhouse.com/@agilove

艾姬嚴選: https://shop.agilove.tw