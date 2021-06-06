蔡侑霖專欄／付出真心很貴，絕情回應卻很簡單！你可以「假笨」但不要真傻！

時事每天都在改變，人與人之間的關係，也因為環境開始起了變化；我們總會遇見形形色色、五花八門的朋友。也許朋友已熟識多年，知曉彼此的默契及脾氣，甚至會刻意避免踩到雙方會難堪的「地雷」。也有認識不到幾個月，一見面就投緣到想掏心掏肺，巴不得讓對方徹底滲透自己的生活圈，附贈最私密的八卦及心情，致敬這「得來不易」且「一見鍾情」的新友誼。

過了花樣年華般的年歲，我們也少了曾經好辯又糾結的玻璃心。

時間給我們的課題，讓我多了一些選擇性的真誠和寬容，也給朋友多一些溫柔及空間。然而，成為大人的你，也不應該將自己的弱勢與自怨，成為旁人瞧見的弱點。成為群體裡的領頭羊，但不能只是要旁人成為你的配角。若是自卑感作祟、欠缺自信，為證明自己在朋友圈裡的存在感，以「我說了算」的老大心態自居，一次、兩次或許朋友都還能讓步，但長時間的消極轟炸，對應的關係不但緊繃，相處的時光也絕對不會快樂。

贏了此刻的注目，還是輸了人們對你的尊重？

我們生長的環境及背景，總是讓我們慣常地評價事物的名次、結果，但這是最重要的價值嗎？朋友相處，必定要真誠為善，也能同時換位思考。別將自己的認知投射於他人身上。

人生充滿許多無形的戰場，有些人在檯面上贏了，實際上卻輸個精光，不但輸掉長期培養的友情與人際關係，也丟失他人對你的信任與尊敬，而那可能是多年耕耘的結果，卻一次梭哈。你開心，因為你贏了；你也不開心，因為沒有人真正懂得你及你的用心。

從主角成為靜默的配角，也有非凡的人生意義

經營關係，每一步的進退皆是門學問。距離疏遠，彼此多了猜忌及顧慮；交集過度親密，彼此欠缺喘息的隱私空間。成為一個成年的大人，友誼已難得，就不該有身段或算計。身為好友，出手相助是必要的，但也明白自己的能力有限，以最大的誠信盡力付出。年輕時，你重視的是他人如何看待你的友誼，想做的或許是在朋友圈裡拔得頭籌；然而，成熟的你，該看向友誼之中的自我，你如何踏實、問心無愧面對自己。

要在朋友圈裡扮演聚光燈下的主角，那大多活得太辛苦，每天依著他人的掌聲翩翩起舞，聽別人讚美而激動鼓噪。長時間身處這般惡性循環之中，無法獲得實質的友誼，接收朋友真實的對白及指教。做為一個不可多得的好友，你得偶爾改變立場，聆聽者也好、主導者也罷，要在友誼之中平等相待，才會是更長遠的情誼。更懂得為人設身處地，人生之中的其他角色也很難不精采豐富。

有人氣不見得有好人緣，好人緣不見得要有好脾氣

受歡迎的朋友，不一定是團體中擅長炒熱氣氛的主角，他們可能懂得四兩撥千金、擅長處理人與人之間的互動，一個眼神就能掌控全場，和誰都有好默契。這般好友也肯定有好人緣，不見得全然是待人親切、和藹可親的好人，但失戀時絕對願意聆聽你的苦水，失業時也願意當你經濟上的靠山。

朋友的人生需要解惑的時刻，誰都擔憂如果真心話一說出口，像是扮了黑臉，可能失去好友。然而，能友誼長存的好朋友不會因你的誠實相對而計較，偽善的自己怎會是真心的好友？人生一路走來，你會和許多人走丟，當然也有些角色離場。留下來的人，會明白你的用心，請好好珍視那些疼惜你的人們，願意陪伴扶持、給予忠言與鼓勵，未來都是你不可多得的貴人。

如果人生路上，我們不再是朋友

進入成年人的世界中，那些身旁朋友的模樣、談吐及思維，也將日復一日、潛移默化地影響到你，甚至是你未來一至三年的發展，也可能干擾日後人格的健全。一段關係，最終可以交往多少日子，都建立在雙方的契合度及信任，考驗著情誼的強韌度。

友誼能建立，多是因為相似的生活圈及理念；然而，朋友不再聯絡，也多是因為理念相差甚遠、生活型態轉變。頻率不同，無進而產生共鳴的對話開始雞同鴨講，臉上的厭倦表情只會出現地更加頻繁。友誼若是因彼此理解而吸引，走遠的朋友，也是另一種注定錯頻的領悟。

真心最貴，千萬別去兌現不值錢的玻璃心

朝九晚五的上班族，於職場和同事及主管相處的時間最多，遠遠超過和家人朋友的共處。這代表你得好好檢視和朋友相處的質量時刻。損友，就是只在索求利益時殷勤討好的人們，甚至如貪狼般悲情地要求施捨。真正的好友，是你未曾開口，就從旁給予溫情及幫助。這幾年來，你一定也曾有類似經驗，一片真心換絕情，走遠的原因彼此都了然於心，一次又一次的來來回回，你都忘了怎麼傷心了。

失去曾看好的情誼肯定令人難過，難免想費心挽回或溝通。然而，你的時間與力氣也是相當寶貴，答案竟若如此遺憾也無須自責。轉念後，你可以暗自開心且得意，與其花了洪荒之力成為單向付出的人，為何不討好那些真正關愛你的人？這若是比擬成一場投資，你將獲得錦上添花的加倍報酬。

適時放生不值得的朋友，放下不必要的關係，也是功德圓滿、好事一樁。斷捨離不只是斬斷爛桃花，許多不健康的友誼也得要捨棄。

「假笨」是人生大智慧，但不要真傻！

過了三十歲後，請務必認清一個事實：再好的朋友，都得留最後一道防心，別把他們當作永遠的朋友。曾經你做過什麼、說過什麼話、你所認為可以說到心坎的體己話，都是有跡可循的軌跡，何況是人，難免多少都有「私心」的存在。

許多被深交好友所背叛的人，不再信任「友情」二字帶來的價值，甚至後來只留下「利益交換」作為前提的關係。現實生活中，誰都曾被暗地中傷、曲解誤會，還得看著對方裝得若無其事，假裝熱絡的樣貌。面對假面的朋友，你可以裝傻，輕淡地看待關係，至少你問心無愧，有更多的空間經營更值得的緣分。友誼本來就該有親疏之分，保持適當的對話距離，才是最保鮮的關係。

質量時刻之餘，也選擇有質量的好朋友

朋友圈之間難免起爭執，甚至盲目地攻擊及排擠，不夠成熟的大人們，若是要霸凌其他大人，那般火力更不容小覷。

你的善良與真性情，很珍貴且難得，不要被消耗了。年紀漸長，要更明白自己值得被愛，必須好好愛惜、珍視自己的羽毛。朋友斷了音訊不再有任何交集，是緣分盡了，自己得要出發去更值得前往的地方。考驗可以增擴你的人生視野。友誼的斷捨離，是順其自然的解脫及整理，把自己交付給能善待你的朋友。

時光寶貴，請遠離內心戲超多、凡事計較、事事比較的朋友。讓生活中加入比你更棒、更積極、更有夢想的人，你會發現人生突然許多踏實的目標、美好的期待，不再身處抱怨自艾的消極氛圍。要找到對的人生方向，其中大半是與理想的朋友建立友誼。正向的友誼值得你投入許多時間，你能看見有趣、多采的價值，自然就會成就人生的其他可能。有質感的朋友，將會為你帶來幸福的絢麗彩虹。

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