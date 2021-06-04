作家H：妳投擲情緒問題時，男人該用感性接球。但你們吵架時，別認為事情不該談論對錯！

▲女生堅持男人要顧及自己的感受，只要自己的感覺不舒服，男人就不應該堅持在事件的對錯討論上，事實是否真是如此？（圖／Shutterstock）

有對年輕情侶在吵架，男生堅持自己的觀念正確，想要說服女生，女生則不斷想起，自己在兩性書籍上曾經看過的金句：「感情裡不應該分對錯，而是應該讓著女生」，因此，兩人爭吵不斷，無法歇止。

女生堅持男人要顧及自己的感受，只要自己的感覺不舒服，男人就不應該堅持在事件的對錯討論上。事實是否真是如此，我認為可能要分成兩種狀態來分析看看。

第一種狀態是，當女生在外面受到傷害、欺負，不管是工作上的不順利、人際關係上的被打壓，因此而感到委屈，回到家中想要尋找另一半哭訴時，女生這時候要的只是男人的安慰，一個溫柔的擁抱、慰藉，甚至是幾句不分對錯的言語，這樣就可以安撫到女人的情緒。畢竟這時候的女生，真心來說，不需要男人給自己任何「正確」的建議或是事情分析，更有甚者，還會反過來教訓女生，認為是女生自己犯了什麼樣的過錯，才會導致事情演變至此，因此要女生檢討自己，以後才不會重蹈覆轍。

這樣的男人不在少數，你要說這樣的男人很糟，我是覺得也不至於，但是至少在處理兩性關係時，第一步就想要說教，可能就犯了大忌。不管怎麼樣，如果是上述的狀態，第一步該做的，就是要安撫女生的情緒，站在她的那一方替她說話，幫著她一起罵可惡的上司或同事等等，等到女生情緒過了，不在那個當下時，再找適當時機分析一下那事件本身的原委始末或是對錯，可能比較有幫助。在這種時候，我認為先讓著女生，甚至是男生，只要是情緒壞的那一方，我都覺得是比較正確的做法。

但是呢，這種行為我比較侷限在一方是因為別的因素導致的情緒，但如果今天是兩個人之間的吵架，我就會認為，女生要把這樣的道理拿出來，當作事情解決的立論，我就覺得有失公允了。

這樣說吧，很多事情在男女之間，或許只是價值觀的些許差異，生活習慣的各自微小不同，很難去講到什麼是真正的對或者錯。因此如果是因為這種無法乾淨俐落地判斷對錯的事情時，大器的一方先接受下對方的情緒，這絕對是兩性之間相處的好方法。

然而，有些女生把這樣的道理當作免死金牌。即使今天女生在外面做出有違忠誠度的行為，又或者在大家面前做出讓男人完全下不了台的言行，當男人感到憤怒時，女性同胞在這時還要把上述的道理拿出來說嘴，「不談對錯，先安撫女生情緒比較重要」的話，那麼這樣的感情，我覺得就算可以撐得了一時，卻也走不到一輩子。畢竟單方面吃虧的人，最終壓抑的情緒還是會爆發，而一直得理不饒人的那一方，也只會越來越得寸進尺罷了！

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